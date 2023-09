5 deal bỉm sữa duy nhất tại siêu sale hàng hiệu 9/9 lúc 0h mà các mẹ không thể bỏ lỡ

Các mẹ nào đang cần mua bỉm và sữa cho bé thì nhất định phải xem ngay 5 deal giảm giá xịn sò dưới đây nhé!

5 deal bỉm và sữa được sale vào 0h 9/9

Combo 3 gói tã quần Huggies Skincare Jumbo: 999.000 VND

Tã quần chắc chắn là một món đồ không thể thiếu đối với các mẹ bỉm sữa. Thấu hiểu nhu cầu của các mẹ bỉm, Huggies đã ra mắt dòng sản phẩm Huggies Skincare Jumbo chỉ mỏng 2mm lại có dung lượng thấm hút lớn, khóa chặt chất lỏng và ngăn thấm ngược để bề mặt tã luôn khô thoáng. Sản phẩm tã quần Huggies không chỉ mềm mại mà còn co giãn theo tỉ lệ cơ thể ở 4 vùng bụng-hông-mông-đùi, giúp ôm vừa vặn thân bé. Không những thế tã quần Huggies có bề mặt được bổ sung tinh chất tràm trà tự nhiên mang đến cảm giác dịu da cho bé.

Tã quần Bobby Mega Jumbo 3mm gạo non: 430.000 VND

Thêm một gợi ý cho các mẹ với tã quần Bobby Mega Jumbo 3mm gạo non. Tã quần Bobby với lõi nén 3mm mỏng thoáng mà lại thấm hút vượt trội bằng công nghệ ép lõi cùng 3.000 lỗ thấm, nhờ đó mà bé luôn thoải mái. Đồng thời lớp đệm lưng siêu mềm với khả năng thấm mồ hôi tức thì, cho vùng lưng bé luôn khô thoáng. Hệ thun bụng-hông-đùi được phủ bằng chất liệu Cotton-Soft siêu mềm, giúp tã ôm nhẹ nhàng cơ thể bé, giảm vết hằn trên da mà vẫn co giãn siêu linh hoạt, ngăn tràn hiệu quả. Ngoài ra tinh chất gạo non giúp bảo vệ da bé và ngừa hăm hiệu quả.

Lon sữa PediaSure 850g: 599.000 VND

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ chính là dinh dưỡng. Sữa PediaSure được chứng minh lâm sàng mang lại hiệu quả vượt trội giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao và sức đề kháng. PediaSure với nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng với 37 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng trưởng cân nặng, chiều cao và sức đề kháng. Sữa bột PediaSure giàu đạm, Canxi và Vitamin D đồng thời bổ sung thêm Arginin và Vitamin K2 tự nhiên giúp phát triển chiều cao ở trẻ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa các dưỡng chất DHA, Cholin, và Taurin giúp phát triển não bộ và thị giác. Sản phẩm phù hợp cho trẻ 1-10 tuổi, các mẹ có thể tham khảo để mua cho bé nhé!

Combo 3 sữa bột Nutifood GrowPLUS+: 1.720.000 VND

Nutifood GrowPLUS+ cũng là một lựa chọn với các mẹ đang tìm sữa giúp bé tăng cân, tăng chiều cao và phát triển não bộ. Nutifood GrowPLUS+ sở hữu hàm lượng DHA cao cùng Cholin, Taurin hỗ trợ trẻ phát triển não bộ và thị giác, tăng cường khả năng nhận thức, ghi nhớ và học hỏi. Sản phẩm còn giúp tăng cường khả năng hấp thu Canxi, hỗ trợ phát triển khung xương vững chắc, kết hợp với Kẽm giúp trẻ phát triển chiều cao tốt. Không những thế sữa bột Nutifood GrowPLUS+ còn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh, hạn chế các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp đồng thời tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng táo bón thường gặp ở trẻ.

Bộ 2 lon sữa bột Nestlé NAN Optipro Plus: 1.364.000 VND

Các mẹ có con từ 2 đến 6 tuổi có thể tham khảo sữa bột Nestlé NAN Optipro Plus. Đây là dòng sản phẩm giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng và phát triển thể chất và trí não nhờ phức hợp 5HMO, 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL, đạm chất lượng Optipro, DHA/ARA, Canxi & Vitamin D. Sữa bột NAN Optipro Plus được phát triển độc quyền của Nestlé Thụy Sĩ có chứa đạm chất lượng optipro, với hàm lượng và chất lượng đạm phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của trẻ, hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh, dễ tiêu hoá, ngăn ngừa nguy cơ tiêu chảy. Các mẹ tìm mua sản phẩm tại Lazada nhé!

