Sao Việt qua ống kính Getty Images: Hương Giang xinh như công chúa, Lý Nhã Kỳ da nâu lạ mắt, 2 cô Trinh đối lập nhau hoàn toàn

"Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim The Stars At Noon, Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ, cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang" - Hương Giang chia sẻ