Sao Việt chăm con vẫn không quên "chơi" đồ hiệu: Sắm toàn túi nghìn đô để đựng bỉm sữa

Các cô nàng trong showbiz vốn nổi tiếng chịu chi, thường xuyên chi tiền sắm hàng hiệu đắt đỏ, có món gì mới cũng sắm luôn để kịp bắt trend với bạn bè và dân tình. Thậm chí có những mẹ bỉm sữa dù bận chăm con vẫn không tử bỏ thói quen chơi hàng hiệu. Nhiều mỹ nhân Vbiz sẵn sàng chi cả ngàn đô, vài trăm triệu để sắm túi hiệu về đựng bỉm sữa. Là mẹ bỉm sữa đồng nghĩa với việc túi xách của họ không chỉ dành cho son phấn như khi xưa mà sẽ có thêm hầm bà lằng những món đồ linh tinh lặt vặt như tã giấy, sữa chua, bình sữa… cho đứa con cưng bé bỏng. Vì vậy xét cho cùng việc sắm 1 chiếc túi hiệu mới thì cũng hợp lý cả thôi.



1. Đàm Thu Trang – Cường Đô La

Từ sau khi lấy chồng và sinh nở, Đàm Thu Trang thường xuyên khiến dân tình trầm trồ vì cuộc sống sang xịn, nhiều hàng hiệu đắt đỏ. Còn nhớ ông xã Cường Đô La từng tự hào khoe căn phòng đựng đồ dành riêng cho cô công chúa nhỏ. Nàng tiểu công chúa được dành hẳn ngăn riêng để đựng quần áo. Số trang phục được chia thành từng kiểu riêng biệt, sắp xếp rõ ràng ngăn nắp. Cách đây không lâu, Cường Đô La còn háo hức khoe rằng anh đang định sắm mẫu túi mini 4 chiếc của Chanel để dành tặng cho cô công chúa nhỏ.

Mới đây khi lên đồ ra phố, trong khi vợ đang chăm con thì Cường Đô La ngồi cầm đồ, giữ túi. Anh mang chiếc túi Dior Book Tote Bag với kích thước siêu to khổng lồ có thể đựng được nhiều món đồ riêng biệt như tã lót, bỉm sữa, đồ chơi cho em bé.

Được biệt mẫu túi này có giá sương sương khoảng 70 triệu đồng.

Dior Book Tote Bag có giá sương sương khoảng 70 triệu đồng

2. Lan Khuê

Không đứng ngoài cuộc đua hàng hiệu, Lan Khuê cũng nhanh chân sắm liền 3 mẫu túi siêu to khổng lồ để diện trước khi sinh nở. Thật trùng hợp cô cũng sắm túi Dior Book Tote Bag giống Đàm Thu Trang. Đây có vẻ là thiết kế rất được lòng các mẹ bỉm sữa vì thiết kế to rộng, để được nhiều đồ mà diện lên vẫn sang xịn và thời thượng vô cùng. Cô đã sắm liền 3 thiết kế khác biệt về màu sắc để thay đổi. Vì kiểu túi này của nhà mốt Dior có phom dáng tối giản với thiết kế vuông vắn, to rộng nên mẫu túi này phù hợp với phong cách năng động, hiện đại khiến người diện trông trẻ trung, cá tính đáng kể. Theo phong cách tối giản hay cá tính năng động cũng có thể diện đẹp với mẫu túi này.

Ước tính 3 mẫu túi của Lan Khuê có giá tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Lan Khuê đã sắm liền 3 thiết kế khác biệt của mẫu túi này để thay đổi

Kiểu túi này của nhà mốt Dior có phom dáng tối giản với thiết kế vuông vắn, to rộng nên mẫu túi này phù hợp với phong cách năng động, hiện đại khiến người diện trông trẻ trung, cá tính đáng kể

3. Lan Phương

Lan Phương đã sử dụng chiếc túi Gucci Soho Disco này trong thời gian khá dài. Vì thiết kế dáng chữ nhật tiện dụng nên sau khi sinh con cô vẫn có thể dùng luôn mẫu túi này để đựng bỉm sữa. Túi có giá khoảng 28 triệu đồng.

4. Trà Ngọc Hằng

Trà Ngọc Hằng vốn nổi tiếng với thú chơi hàng hiệu đẳng cấp, cô sở hữu nhiều mẫu túi đắt đỏ của những nhà mốt lớn trên thế giới. Dù là mẹ bỉm sữa nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn chẳng từ bỏ thú vui hàng hiệu. Cô còn từng dùng túi Louis Vuitton On The Go MM để con gái ngồi vào đùa nghịch. Mẫu túi này có giá khoảng 80 triệu đồng.

5. Quỳnh Anh

Không phải celeb nhưng công chúa béo Quỳnh Anh nhà cầu thủ Duy Mạnh cũng vô cùng nổi tiếng. Cô còn có thú chơi hàng hiệu xa hoa. Cách đây không lâu, Quỳnh Anh từng chia sẻ với fan về mẫu túi Hermes Birkin mà cô mới sắm để tiện bề đựng bỉm sữa, Mẫu túi này có giá khoảng hơn 500 triệu đồng.

Ảnh: Internet