Sao Queen Of Tears kể chuyện bị bắt chụp ảnh khỏa thân thời làm người mẫu

Jang Yoon Ju - nữ diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim đình đám Queen Of Tears mới đây đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về mặt tối trong quãng thời gian đầu sự nghiệp người mẫu của mình. Trong một video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân vào ngày 3/1, cô cho biết bản thân có rất nhiều điều muốn nói, đặc biệt là những ký ức không mấy dễ chịu gắn với các buổi chụp ảnh nude mà mình từng không hề mong muốn.

Ảnh: YouTube nhân vật.

Jang Yoon Ju sinh năm 1980 là một trong những ngôi sao quyền lực của giới giải trí Hàn. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1997, là gương mặt hạng A của làng thời trang xứ kim chi trước khi lấn sân sang phim ảnh và âm nhạc, cô đồng thời là người đảm nhận vai trò host - giám khảo thường trực của Korea's Next Top Model 5 mùa liên tiếp từ 2010 đến 2014.

Bắt đầu sự nghiệp khi mới 18 tuổi, Jang Yoon Ju nhanh chóng được chú ý nhờ vóc dáng nổi bật. Tuy nhiên, chính lợi thế này lại vô tình đẩy cô vào những tình huống khó xử. Nữ diễn viên cho biết vì thân hình có đường cong hơn so với nhiều người mẫu khác thời điểm đó, cô thường xuyên bị định hướng thậm chí là gây áp lực để nhận các bộ ảnh khỏa thân hoặc gợi cảm.

Ảnh: Vogue Korea.

Jang Yoon Ju thừa nhận rằng dù vẫn tiếp tục công việc, nhưng không ít lần cô cảm thấy không thoải mái. Có những thời điểm, cô hoàn toàn không muốn chụp, nhưng lại khó từ chối vì áp lực vô hình từ môi trường làm việc. "Có lúc tôi thực sự không muốn làm, nhưng chỉ vì cơ thể tôi bị xem là hấp dẫn nên tôi bị thúc ép phải nhận những bộ ảnh như vậy." - cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nhớ lại một lần được các đàn chị trong nghề gọi ra nói chuyện riêng. Họ lo lắng và thẳng thắn hỏi vì sao cô còn quá trẻ nhưng lại liên tục nhận những bộ ảnh "thiếu vải". Những lời khuyên xuất phát từ sự quan tâm ấy khiến Jang Yoon Ju dao động, nhưng ở thời điểm đó, cô vẫn lựa chọn tiếp tục.

Ảnh: Vogue Korea.

Theo chia sẻ của ngôi sao này, khi còn trẻ, cô từng tin rằng người mẫu cũng là một hình thức biểu đạt nghệ thuật. Cô nghĩ rằng việc thể hiện cơ thể một cách tự tin, kể cả trong trạng thái khỏa thân, có thể mang ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, Jang Yoon Ju cũng thừa nhận sự khác biệt lớn về tư duy giữa Hàn Quốc và các nước phương Tây. Trong khi ở nước ngoài, việc khoe cơ thể được nhìn nhận cởi mở hơn, thì tại Hàn Quốc, đặc biệt vào giai đoạn cô hoạt động mạnh với tư cách người mẫu, xã hội vẫn còn khá bảo thủ.

Ảnh: Vogue Korea.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề mẫu, Jang Yoon Ju dần rẽ hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Những chia sẻ mới đây của cô không chỉ hé lộ góc khuất ít được nói tới trong ngành giải trí, mà còn khiến khán giả nhìn nhận lại áp lực mà nhiều người mẫu, đặc biệt là người trẻ, từng phải đối mặt trong hành trình theo đuổi hào quang.

Nguồn: Koreaboo