Mẹ tôi từng mua đủ thứ để chăm da, bà bảo tôi rằng có 5 món không nên dùng vì sẽ khiến da xấu đi

Suốt nhiều năm chăm sóc da cùng mẹ, tôi nhận ra mẹ không hề có quá nhiều "bí kíp cao siêu". Thứ mẹ luôn nhắc đi nhắc lại chỉ là: tránh xa những món làm da tổn thương âm thầm. Có những sản phẩm nhìn thì tiện, dùng thì "đã tay", nhưng càng dùng lâu da càng yếu, càng xấu mà không hiểu vì sao. Dưới đây là 5 món "dưỡng hại da" mà mẹ tôi luôn căn dặn: có thể bỏ thì bỏ, có thể thay thì thay càng sớm càng tốt.

1. Sữa rửa mặt chứa hạt scrub

Mẹ tôi luôn phản đối các loại sữa rửa mặt có hạt scrub to, sắc cạnh. Lý do rất đơn giản: da mặt mỏng và nhạy cảm hơn rất nhiều so với da cơ thể. Việc dùng hạt scrub để chà xát hàng ngày dễ gây trầy xước vi mô, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Ban đầu có thể thấy da sạch, mịn tức thì, nhưng về lâu dài da dễ đỏ rát, mỏng yếu, thậm chí kích ứng và nổi mụn nhiều hơn.

Theo mẹ, nếu cần tẩy tế bào chết, hãy chọn tẩy da chết hóa học dịu nhẹ (AHA, BHA nồng độ thấp) hoặc sản phẩm dạng gel không hạt, và chỉ dùng 1-2 lần mỗi tuần. Sữa rửa mặt nên ưu tiên loại không hạt, độ pH cân bằng, làm sạch nhẹ nhàng là đủ.

2. Miếng dán lột mụn

Miếng dán lột mụn từng là "cứu tinh" của rất nhiều người vì cảm giác lột ra thấy mụn đầu đen bám đầy trên miếng dán. Nhưng mẹ tôi luôn nói: "Đã thì có đã, sạch thì không sạch". Việc lột mạnh khiến lỗ chân lông bị kéo giãn đột ngột, da dễ bị tổn thương và giãn lỗ chân lông về lâu dài.

Không chỉ vậy, miếng dán chỉ lấy đi phần đầu mụn, không xử lý được bã nhờn sâu bên trong, khiến mụn nhanh quay lại hơn. Mẹ khuyên nên làm sạch sâu bằng cách xông hơi nhẹ, dùng sản phẩm làm sạch phù hợp, kết hợp BHA hoặc clay mask định kỳ để xử lý mụn đầu đen một cách bền vững hơn.

3. Khăn tẩy trang

Khăn tẩy trang là món mẹ tôi bảo "tiện nhưng hại". Lý do là vì ma sát khi lau đi lau lại trên da rất lớn, đặc biệt ở vùng mắt và khóe mũi. Da dễ bị kéo giãn, hình thành nếp nhăn sớm mà nhiều người không để ý.

Ngoài ra, khăn tẩy trang thường chứa chất bảo quản mạnh để giữ ẩm, nếu dùng thường xuyên có thể gây kích ứng. Mẹ khuyên nên chuyển sang nước tẩy trang, sáp hoặc dầu tẩy trang, vừa làm sạch hiệu quả, vừa hạn chế ma sát. Khi lau, chỉ nên áp nhẹ bông lên da, không chà xát mạnh.

4. Đồ đã hết hạn sử dụng hoặc quá hạn mở nắp

Đây là điều mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc. Theo mẹ, mỹ phẩm hết hạn không chỉ giảm hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn. Đặc biệt là các sản phẩm dạng kem, serum, đồ dùng cho mắt và môi. Nhiều người tiếc của, cố dùng nốt, nhưng hậu quả có thể là kích ứng, viêm da, nổi mụn kéo dài.

Mẹ luôn nhắc phải chú ý hạn mở nắp (PAO), không chỉ hạn in trên bao bì. Ví dụ: kem dưỡng 6-12 tháng sau khi mở, mascara chỉ nên dùng 3-6 tháng. Khi thấy sản phẩm đổi mùi, đổi màu, tách lớp - dù chưa hết hạn - cũng nên ngưng sử dụng ngay.

5. Sản phẩm không phù hợp với loại da

Theo mẹ, đây là lỗi phổ biến nhất khiến da ngày càng xấu. Nhiều người chọn sản phẩm theo trào lưu, theo review, mà không hiểu rõ da mình cần gì. Da khô lại dùng sản phẩm kiềm dầu mạnh, da nhạy cảm lại dùng hoạt chất nồng độ cao… tất cả đều khiến da "quá tải".

Mẹ luôn khuyên: hãy hiểu loại da, tình trạng da và môi trường sống, rồi mới chọn sản phẩm. Đôi khi, ít nhưng đúng còn tốt hơn rất nhiều so với nhiều mà sai. Một routine đơn giản, phù hợp sẽ giúp da khỏe lên từng ngày.

Chăm sóc da không phải là thêm thật nhiều bước, mà là loại bỏ những thói quen gây hại. 5 món mẹ tôi nhất quyết không dùng nghe có vẻ quen thuộc, thậm chí rất phổ biến, nhưng chính vì thế mà chúng dễ bị lạm dụng. Khi da được đối xử nhẹ nhàng và đúng cách, bạn sẽ thấy da khỏe hơn, ít vấn đề hơn - đó mới là nền tảng của một làn da đẹp lâu dài.