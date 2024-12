Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, Sarah Jessica Parker cũng nói về cuộc sống gia đình, việc cô đã tìm kiếm danh tiếng và học cách nói không trong suốt sự nghiệp của mình như thế nào.



Kể từ lần đầu tiên cô đóng vai Carrie Bradshaw, nhà báo chuyên mục giày cao gót của Thành phố New York trong loạt phim Sex and the City của HBO, Sarah Jessica Parker đã trở thành cái tên quen thuộc trong kinh đô điện ảnh Hollywood. Cô không chỉ được biết đến với tư cách là một nữ diễn viên mà còn với tư cách là nhà sản xuất, nhà thiết kế và nhà từ thiện.

Và, không giống như nhiều chương trình từ những năm 90 đến nay dường như đã lỗi thời, bộ phim "Sex and the City" của Sarah và những người bạn của cô vẫn tiếp tục gây được tiếng vang với hàng triệu người xem cho đến ngày nay.

Ảnh hưởng lâu dài của nhân vật Carrie Bradshaw

(Ảnh: HBO)

'Tôi nghĩ điều đã thu hút rất nhiều người với nhân vật Carrie trong hơn 25 năm qua chính là ý thức về bản thân của cô ấy'. Sarah Jessica Parker.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền, nói về vai diễn biểu tượng trong sự nghiệp của mình, ngôi sao 59 tuổi nói: "Cô ấy không phải là người theo chủ nghĩa tuân thủ; cô ấy đưa ra những quy tắc của riêng mình; cô ấy vô cùng khao khát những người đang tìm kiếm cảm giác tự tin tương tự từ bên trong".

"Ngay cả khi nhân vật của cô ấy trưởng thành và phát triển theo thời gian, tôi nghĩ và hy vọng điều này sẽ luôn đúng với Carrie" - Sarah nói thêm.

Điều đáng ngạc nhiên được nữ diễn viên tiết lộ trong cuộc trò chuyện, đó là khác với suy nghĩ của nhiều người cho rằng những thành viên trong gia đình chúng ta có thể là những nhà phê bình gay gắt nhất, nhưng James - con trai của Sarah Jessica và hai cô con gái sinh đôi Marion và Tabitha cho đến nay vẫn chưa xem loạt phim mang tính biểu tượng của mẹ mình.

Cô nói: "Các con tôi vẫn chưa xem chương trình và tôi không chắc chúng có hứng thú hay không. Nhưng nếu và khi bọn trẻ làm vậy, tôi rất mong nhận được phản hồi của chúng dù là tốt hay xấu".

Sau khi khắc họa nhân vật Carrie qua nhiều giai đoạn cuộc đời khác nhau, Sarah Jessica sẽ xuất hiện trong phần thứ ba của "And Just Like That…", phần tiếp theo của "Sex and the City", và phần này cũng nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Cho đến thời điểm này, "And Just Like That…" được cho biết đang quay mùa 3.

Cảm thấy thoải mái khi nói 'không'...

Là người của công chúng, Sarah Jessica là người ủng hộ việc bảo vệ quyền riêng tư của mình nếu có thể, nhưng đặc biệt được cô đề cao hơn khi điều đó liên quan đến gia đình cô.



(Ảnh: People)

"Được mọi người nhận ra không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó là điều đi kèm với tính chất công việc tôi làm" - Sarah nói - "Tôi đã nỗ lực bảo vệ cuộc hôn nhân và gia đình của mình - những điều mà tôi thực sự muốn giữ kín".

"Tôi không biết rằng điều đó có thể khiến tôi kiên cường hơn, nhưng theo thời gian, tôi chắc chắn đã học được cách quay đầu lại trước những nhận xét không tử tế và những lời nói dối nhỏ nhặt" - ngôi sao của "Sex and the City" nói thêm.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, điều này còn mở rộng hơn khi cô có thể cảm thấy thoải mái khi nói không với những điều cô không muốn mà không tự ép mình phải làm vì danh tiếng hay những điều tương tự.

"Việc thiết lập ranh giới trở nên dễ dàng hơn khi có kinh nghiệm và trí tuệ phía sau bạn, đồng thời điều đó ngày càng cần thiết khi chúng ta già đi và phải ưu tiên bản thân cũng như những người thân thiết nhất với mình; đặc biệt là đối với một người như tôi, người luôn vâng lời, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp" - cô nói.

(Ảnh: Splash News)

"Nếu bạn không đứng lên bảo vệ chính mình hoặc những người thân thiết thì ai sẽ làm điều đó?" - Sarah nói tiếp - "Tôi nghĩ việc chia sẻ ý tưởng, nêu lên mối quan ngại và nêu quan điểm là điều quan trọng và cần thiết; nó làm cho tất cả chúng ta trở thành những người bạn, anh chị em, đồng nghiệp và cha mẹ tốt hơn".

Những cách thư giãn yêu thích để tận hưởng cuộc sống...

Khi không làm việc trên phim trường hoặc phát triển ý tưởng cho các bộ sưu tập nước hoa và giày dép SJP của mình, Sarah Jessica Parker có thói quen ngủ và đọc sách. Đó là những cách yêu thích của cô để thư giãn và điều chỉnh lại cuộc sống.



Sarah Jessica nói: "Tôi nghĩ rằng những thứ đơn giản như không khí trong lành, đi bộ một quãng đường dài, một cuốn sách mới hoặc một cuộc gọi điện thoại với bạn bè rất có giá trị".

Bên cạnh những sở thích hoạt động rất lành mạnh trên, Sarah cũng lan tỏa sự lạc quan trong thời đại kỹ thuật số. Trong khi nhiều người thúc đẩy việc cai nghiện kỹ thuật số như một cách tránh độc tính trực tuyến thì ngôi sao của "Sex and the City" lại thích tìm kiếm những người sáng tạo nội dung tích cực sử dụng các kênh xã hội của họ một cách tốt đẹp.

Cô nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm kiếm chúng và giúp nâng chúng lên trên tất cả những độc hại tỏa ra từ những nền tảng này. Khi tôi nhìn thấy điều gì đó khiến tôi cảm động trên mạng, tôi luôn cố gắng chia sẻ hoặc tương tác với nó để duy trì tinh thần lạc quan cho mình".

(Ảnh: Splash News)

Vai trò của việc làm cha mẹ...

Nói về những bài học mà Sarah Jessica hy vọng truyền đạt cho con cái của mình, cô nói lòng tốt và sự tò mò là điều tối thượng.



Cô nói: "Con cái chúng ta trông cậy vào chúng ta để được hướng dẫn và để được nuôi dạy thành những người tử tế có nền tảng đạo đức vững vàng và chính chúng ta phải là những người đó".

"Chồng tôi và tôi muốn các con mình lớn lên và nhận ra điều gì là quan trọng đối với chúng, dù biết rằng điều đó có thể khác với điều gì quan trọng đối với chúng tôi" - Sarah nói tiếp - "Nhưng tốt bụng và luôn tò mò là hai điều tôi mong các con tôi luôn mang theo".

(Theo The House of Wellness)