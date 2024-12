Sao nữ đẹp nhất phim "Sex and the city" khẳng định không hối hận khi quyết định làm mẹ ở độ này

Trong dàn sao phim "Sex and the City", Kristin Davis (hiện 59 tuổi) nổi bật với thân hình quyến rũ và nụ cười rạng rỡ. Trong phim, cô đóng vai Charlotte York, một người phụ nữ có quan điểm truyền thống về tình yêu. Nhờ vai diễn này, Kristin đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.



Được mệnh danh là sao nữ đẹp nhất phim "Sex and the city", ít ai biết câu chuyện ngoài đời thường của nữ diễn viên này. Cô là mỹ nhân có con muộn nhất trong dàn nữ chính của series phim đình đám. Bản thân cô cho rằng bạn phải thật sẵn sàng khi quyết định có con, dù cho đang ở bất cứ độ tuổi nào.

Kristin Davis, ngoài cùng bên trái

Nếu trong "Sex and the City", nhân vật của Kristin Davis là mẫu phụ nữ truyền thống, luôn mong muốn lập gia đình và có con, thì ngoài đời mỹ nhân đình đám này lại chưa từng kết hôn cũng như sinh con.

Nhiều người cho rằng có con ở độ tuổi U50 là quá muộn màng nhưng Kristin Davis cho biết đây là quyết định đúng đắn nhất mà cô có, nữ diễn viên cũng chưa từng hối hận về quyết định này.

Trong dàn nữ chính của series phim đình đám "Sex and the City", Kristin Davis là mỹ nhân làm mẹ muộn nhất.

Hiện tại, nữ diễn viên có một cậu con trai, Wilson, được nhận nuôi vào năm 2018, và một cô con gái, Gemma Rose, được nhận nuôi vào năm 2011.

"Thành thật mà nói, hôn nhân không phải một điều mà tôi quá ưu tiên hoặc khao khát. Có những người bạn xung quanh tôi may mắn có được cuộc hôn nhân ổn định. Tôi nhìn họ và ngưỡng mộ những gì họ có, nhưng chỉ thế mà thôi.

Tôi nghĩ rằng mình không nhất thiết cũng phải có mối quan hệ như vậy. Bây giờ tôi có con và tôi phải đặt con bé lên hàng đầu. Tôi sẽ nghĩ về những gì con bé cần đầu tiên. Một trong số đó chính là sự ổn định", nữ diễn viên tâm sự.

Kristin Davis rất kín tiếng về thông tin cá nhân của hai con mình, nhưng lại rất thoải mái khi nói về những trải nghiệm và phương pháp nuôi dạy của mình. Cô thường truyền cảm hứng và quyền lực cho con qua những cuốn sách thiếu nhi, và "A Day in the Life of Marlon Bundo" của Jill Twiss cùng "Be Who You Are" của Todd Parr là những cuốn sách mà cả nhà cô đều mê mẩn. Kristin Davis không chỉ tập trung vào việc trao quyền, mà còn muốn con cái mình học được lòng biết ơn và cách nhìn nhận cuộc sống.

Bà mẹ này cũng mô tả việc nuôi dạy con là hành trình không ngừng: "Chênh lệch tài chính to lớn không chỉ ở quốc gia chúng ta mà còn trên toàn thế giới. Chính những chuyến đi đến Nam Phi và Zambia trong công tác đã giúp con cái tôi mở mang đầu óc. Chúng đã học hỏi và trải nghiệm những phong cách sống đa dạng, và đó là những kỷ niệm quý giá nhất".

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước cách làm của Kristin Davis, có người cho rằng các con cô còn quá nhỏ để thực hiện những chuyến đi xa, nhưng cũng có nhiều người đồng tình, tin rằng trải nghiệm thực tế sẽ giúp con trẻ học hỏi nhiều hơn. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" không phải là câu nói vô ích.

Về khía cạnh cá nhân, Kristin Davis còn chia sẻ cuộc sống gia đình qua các video, trong đó cô có một chiếc lều trong phòng khách, một chiếc ghế dài đầy đồ chơi xe hơi, và một bức tường treo đầy ảnh. Cô coi tất cả những điều này là "hoàn toàn bình thường". Và cô cười nói, mình đã học cách sử dụng bút dạ có thể xóa được vì có con trai, và không thể quên chiếc đàn guitar mini và những khối lego không được phép động đến.