Phụ nữ trên 40 tuổi nên mặc 5 gam màu trang phục này thật nhiều, đảm bảo được khen có gu thẩm mỹ cao

Khi lựa chọn trang phục, phái đẹp cần cân nhắc nhiều yếu tố. Cụ thể, bên cạnh kiểu dáng và độ chuẩn mốt của quần áo, chị em nên chú ý đến màu sắc. Màu sắc phù hợp không chỉ mang đến sự trẻ trung mà còn nâng tầm vẻ sang trọng. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, các tông màu quá lòe loẹt không thực sự đáng sắm. Đây cũng không phải là xu hướng của mùa hè năm nay.

Muốn nâng tầm phong cách vượt bậc, phụ nữ trên 40 tuổi nên ưu tiên 5 gam màu trang phục đang thịnh hành sau đây:

Màu be

Các item màu be không chỉ nhã nhặn mà còn đem đến sự trẻ trung, hiện đại. Gam màu trang phục này phù hợp với mọi độ tuổi, dù là nàng đôi mươi, 30 hay phụ nữ 40+ thì đều có thể mặc đẹp.

Các item màu be sẽ kết hợp ăn ý nhất với những món đồ như áo sơ mi kẻ sọc hay áo thun trắng. Combo trang phục này toát lên sự thanh lịch xen lẫn nét tươi sáng, trẻ trung. Cách để giúp những bộ cánh mang tông màu be làm chủ đạo trở nên long lanh hơn chính là tô điểm vòng cổ ngọc trai, dây chuyền mảnh hoặc khuyên tai vàng.

Màu nâu

Trang phục màu nâu đang khá phổ biến ở thời điểm hiện tại. Gam màu trang phục này mang đến cho người diện sự sang trọng, trang nhã. Ngoài ra, đồ màu nâu còn tôn da rất hiệu nghiệm.

Chị em nên ưu tiên những item màu nâu như áo sơ mi, áo hai dây len tăm hay quần short. Như vậy, chị em dễ dàng ghi điểm trẻ trung và hiện đại, không lo bị cộng tuổi. Đừng bỏ qua các món phụ kiện để làm điểm nhấn cho set đồ màu nâu, đó có thể là trang sức vàng, túi cói hoặc kính râm.

Màu trắng

Màu trắng chính là tông màu của mùa hè năm nay. Các quý cô có thể tìm thấy nhiều item màu trắng rất đẹp khi đi mua sắm, chẳng hạn như áo thun, áo len tăm, áo sơ mi và đặc biệt "hot" là quần ống rộng, chân váy dài.

Đồ màu trắng mang đến cho người mặc nét thanh lịch xen lẫn sự trẻ trung, rạng rỡ. Chị em có thể kết hợp áo màu trắng với quần jeans xanh hoặc quần âu. Ngoài ra, một chiếc váy liền màu trắng cũng là lựa chọn đáng lưu tâm vì giúp người mặc trở nên yêu kiều, nữ tính mà không tốn nhiều thời gian, công sức phối đồ.

Màu xanh da trời

Xanh da trời chính là gam màu đặc trưng của mùa hè. Tông màu này mang đến cảm giác dịu dàng và mát mắt. Đồ màu xanh da trời không chỉ có sự trẻ trung mà còn toát lên nét cá tính, thời thượng.

Phụ nữ trên 40 tuổi có thể tìm thấy nhiều item tông xanh da trời khi đi mua sắm, đó là quần ống rộng, áo sơ mi kẻ sọc hay các item denim mỏng. Đây là những món đồ rất trẻ trung và phù hợp với độ tuổi 40+. Item màu xanh da trời vốn đã nổi bật, các quý cô nên kết hợp cùng những item màu trung tính để đảm bảo sự hài hòa, sang trọng.

Màu xanh than

Xanh than là tông màu tối nhưng không khiến vẻ ngoài trở nên "dừ" hơn. Gam màu trang phục này ghi điểm ở sự sang trọng, hiện đại. Màu xanh than tôn da hiệu quả, không khó để chinh phục. Có nhiều cách để phối đồ với item màu xanh than. Trong đó, combo áo xanh than + chân váy dài/quần âu màu trắng là đáng tham khảo nhất vì sự dịu dàng, sang trọng và trẻ trung.

