Sao nữ nổi tiếng chảnh chọe nay mặc xấu tệ tại Vogue Thịnh Điển

Như thường lệ, mỗi mùa Vogue Thịnh Điển đều trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng khi quy tụ dàn sao đình đám cùng những tạo hình mãn nhãn. Năm nay, gala kỷ niệm 20 năm của tạp chí được tổ chức với chủ đề “Vườn hoa tự do”, mang đến bữa tiệc thời trang đa sắc màu, nơi mỗi ngôi sao thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng. Tuy nhiên, khi công chúng còn đang loay hoay chọn ra ai là người mặc đẹp nhất, thì danh sách sao “mặc xấu” đã nhanh chóng được điểm tên. Dẫn đầu trong số đó phải kể đến Châu Đông Vũ với tạo hình khó hiểu, vừa lạ mắt vừa... khó cảm.

Tạo hình gây thất vọng của Châu Đông Vũ tại Vogue Thịnh Điển 2025. (Nguồn: Weibo)

Xuất hiện tại thảm đỏ Vogue Thịnh Điển, Châu Đông Vũ khiến nhiều người ngỡ ngàng nhưng không phải theo hướng tích cực. Bộ váy đen xuyên thấu với những đường cắt đan xen khiến vóc dáng Ảnh hậu Cbiz như bị “nuốt chửng” giữa mảng họa tiết. Công tâm, bộ cánh này không hẳn là xấu nhưng là chiếc áo quá rộng với nữ diễn viên, phô diễn hết khuyết điểm hình thể, phần thiết kế xuyên thấu nhìn lướt qua còn tạo ánh nhìn kém duyên. Việc kết hợp cùng phần tay găng dài càng khiến tổng thể thêm rườm rà, thiếu sự thanh thoát.

Không chỉ vậy, lớp makeup tông cam đất và nền da xỉn màu khiến khuôn mặt nữ diễn viên kém tươi tắn trước ống kính, thậm chí già hơn tuổi. Dù Châu Đông Vũ vốn được biết đến với vẻ đẹp nhẹ nhàng, tưởng chừng hợp với theme gala năm nay nhưng tạo hình này lại khiến đại sứ Louis Vuitton “fail toàn tập”.

Khả năng "cân đồ" cùa Châu Đông Vũ tiếp tục trở thành chủ đề khiến dân tình hoài nghi.

Là "tam kim ảnh hậu" trẻ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, tiềm năng của Châu Đông Vũ được đại đa số công nhận. Thế nhưng, nữ diễn viên từng nhiều lần bị tố có tính cách chảnh chọe, xấu tính, khiến hình ảnh cô mất thiện cảm trong lòng công chúng. Bên cạnh đó, dù địa vị là sang hạng A nhưng ngôi sao sinh năm 1992 cũng thường xuyên lọt top sao mặc xấu, bị đánh giá vô duyên với thời trang.