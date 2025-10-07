Sao hạng A 40 tuổi bỗng trẻ lại, camera hung thần cũng phải mất điện

Getty Images từ lâu đã được mệnh danh là “hung thần” của các sự kiện – thứ khiến không ít ngôi sao phải “khóc thét” vì bị phơi bày nhan sắc thật dưới ống kính trung thực đến tàn nhẫn. Nhiều khoảnh khắc từng khiến sao hạng A trở thành chủ đề bàn tán chỉ vì góc chụp thiếu tinh tế của Getty. Tuy nhiên, “hung thần” này cũng không thiếu những ngoại lệ, khi nhan sắc và khí chất của nghệ sĩ đủ sức thu phục ống kính khó tính bậc nhất thế giới.

Mới đây, Lana Del Rey là minh chứng rõ ràng nhất với loạt ảnh tại show Valentino SS26. Với ống kính zoom cận, bức hình của mỹ nhân sinh 40 tuổi đẹp đến mức được netizen ví như phim điện ảnh. Gương mặt cổ điển, ánh nhìn mơ màng và thần thái sang trọng giúp nữ ca sĩ thuần phục hoàn toàn Getty Images, biến nỗi ám ảnh thành khoảnh khắc huyền thoại.

Bức hình đang gây sốt cõi mạng của Lana Del Rey được chụp bởi Getty Images.

Lana Del Rey khiến người xem phải "wow" với góc nghiêng sắc bén, làn da hầu như không lộ khuyết điểm, giữ được độ căng mịn tự nhiên dù ánh sáng mạnh. Tông trang điểm nền sáng, son nude và mái tóc uốn lơi bồng bềnh giúp gương mặt nữ ca sĩ toát lên vẻ mềm mại, quyến rũ kiểu cổ điển. Biểu cảm nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất cũng góp phần tạo nên bức hình đậm chất “Getty beauty”, vừa chân thực vừa cuốn hút.

Thậm chí, ngôi sao Hollywood còn được đánh giá đang ngày càng "lão hóa ngược". So sánh với hình ảnh cô tham dự sự kiện nhiều năm trước, có thể thấy thần sắc và làn da của Lana hiện tại có phần tươi tắn, rạng rỡ hơn.

Lana Del Rey hoàn toàn thu phục ống kính Getty Images. Vẻ đẹp ở tuổi 40 của cô được đánh giá ngày càng mặn mà, sắc sảo.

Lana Del Rey năm 2020 (bên trái) có phần già dặn, đứng tuổi hơn hiện tại.

Với hình ảnh thời 2021 (bên trái), phiên bản hiện tại của nữ ca sĩ cũng khiến người hâm mộ choáng ngợp vì ngày càng trẻ ra.

Ngay cả khi so với hình ảnh từ năm 2012, gương mặt của nữ ca sĩ cũng không có quá nhiều thay đổi dù khoảng cách đã là 13 năm.

Lana Del Rey xuất hiện tại show Valentino trong mẫu váy dài màu tím khói, phom dáng ôm nhẹ giúp tôn trọn đường cong mềm mại. Điểm nhấn là phần vai trễ phối lông mịn tạo cảm giác vừa cổ điển, vừa quyến rũ mà không quá phô trương. Chiếc nơ lớn được thắt ngay eo giúp tổng thể thêm phần nữ tính, cổ diển. Cô khéo léo kết hợp phụ kiện túi xách mini thêu hoa và đôi giày mũi nhọn trắng, giữ tông màu hài hòa tuyệt đối. Trang sức cũng được nữ ca sĩ tinh giản để tạo nên tổng thể outfit mang tinh thần “old money” — nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vẫn đủ sức hút để chiếm trọn mọi ánh nhìn.