Sao Hàn và sơ mi: Mặc đẹp không thiếu nhưng vẫn rơi rớt trường hợp dìm dáng

Trước khi giảm cân thành công, Krystal từng có 1 khoảnh khắc đến giờ nhắc lại vẫn là châm ngôn sống cho việc chọn đồ hợp dáng thì mới đẹp. Hôm đó, cô nàng đã diện 1 chiếc áo sơ mi trắng cách điệu với phần eo ôm sát được may xếp lớp - chi tiết khiến eo đã to lại càng thêm to. Phần dưới thì ôm sát trong khi phần trên lại oversized lùng bùng ở vai và nách, khiến cho thân trên Krystal thiếu cân đối rõ ràng