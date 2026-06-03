Đường đua bikini của dàn mỹ nhân Việt đang vào giai đoạn sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt người đẹp đồng loạt chia sẻ những bộ ảnh nghỉ dưỡng bên biển. Giữa “rừng” visual nóng bỏng ấy, Ngọc Trinh vẫn là cái tên thu hút sự chú ý, xứng danh "nữ hoàng nội y" khi đăng tải bộ ảnh bikini phô diễn trọn vẹn vóc dáng gợi cảm. Tuy nhiên, bên cạnh body quyến rũ quen thuộc, điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại là layout makeup mới lạ của Ngọc Trinh. Thay vì phong cách trong trẻo, ngọt ngào thường thấy, người đẹp lại lựa chọn lối trang điểm mang tone Tây sắc sảo, kết hợp với tông màu ảnh tối khiến làn da trở nên ngăm sexy hơn. Chính màn "lột xác" này khiến ở nhiều góc máy, nữ diễn viên trông khá giống Xoài Non.

Ngọc Trinh diện bikini khoe vẻ đẹp nóng bỏng. (Ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn với vóc dáng mảnh mai cùng những đường cong nổi bật, quyến rũ. Bờ vai thon, xương quai xanh sắc nét cùng vòng eo nhỏ tạo nên tổng thể thanh thoát, nữ tính. Thiết kế bikini dây mảnh màu tím mận được nhấn nhá bằng đường viền ánh cam lấp lánh giúp diện mạo người đẹp càng thêm phần gợi cảm. Phom áo tam giác nhỏ tôn vòng một đầy đặn, trong khi phần quần buộc dây hai bên hông khéo léo khoe vòng eo gọn gàng cùng đôi chân thon dài và vòng 3 căng đầy "đốt mắt".

Body cùng đường cong xuất sắc của Ngọc Trinh. (Ảnh: FBNV)

Điểm nhấn không thể thiếu giúp diện mạo của Ngọc Trinh thêm phần sexy và khỏe khoắn hơn chính là layout makeup lần này cùng kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh. Lớp nền được xử lý lì mịn, tạo hiệu ứng da căng bóng nhẹ ở những điểm bắt sáng như sống mũi, gò má và đầu môi. Phần tạo khối được nhấn tương đối mạnh, giúp gương mặt trở nên sắc sảo và có chiều sâu hơn. Đôi mắt chính là điểm thu hút nhất trên gương mặt nữ diễn viên với màu lens xanh, eyeliner kéo dài cùng hàng mi cong dày tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa bí ẩn, đồng thời khiến đường nét gương mặt Ngọc Trinh trở nên "Tây" hơn. Chân mày tông nhạt được tỉa gọn, trong khi đôi môi màu cam nude giúp tổng thể thêm hiện đại, sang chảnh.

Layout makeup tông cam mịn lỳ với phần contour rõ nét, eyeliner sắc, mắt xanh cùng làn da ngăm khiến giao diện của Ngọc Trinh gợi nhắc đến Xoài Non.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngọc Trinh nhận được lời khen nhờ những layout makeup tôn lên đường nét gương mặt. Trong thời gian gần đây, người đẹp thường trung thành với phong cách trang điểm focus vào đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút cùng những gam lens sáng màu giúp ánh nhìn thêm long lanh và cuốn hút. Tuy nhiên, các layout trước đây của người đẹp thiên về vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào hơn. Phần contour thường được xử lý vừa phải, tập trung tạo hiệu ứng gương mặt mềm mại thay vì sắc sảo. Đường eyeliner cũng được kẻ mảnh, tự nhiên, kết hợp cùng làn da trắng sứ đặc trưng, tông son hồng hoặc cam đào giúp tổng thể diện mạo luôn mang cảm giác trẻ trung, nữ tính. Màn chuyển hướng sang phong cách makeup đậm cũng khiến diện mạo cô thêm phần sexy, hợp với vibe mùa hè hơn.