Sao Hàn nhận 'gạch đá' vì mặc hở: Jennie o ép vòng 1, Momo như mặc váy ngủ, Lee Sung Kyung dính sự cố nội y

Tại LHP Busan 2011, bộ cánh của Oh In Hye đã chiếm spotlight vì quá hở vòng 1. Dáng váy khoét sâu quá đà, lại còn cắt khoét táo bạo ở hai bên khiến vòng 1 nóng bỏng của nữ diễn viên như trực trào muốn tuôn ra ngoài theo từng bước di chuyển. Oh In Hye chia sẻ vì thời gian gấp rút nên cô đã chọn nhầm bộ cánh có size quá rộng, dẫn đến việc phần cổ xẻ sâu, phô bày vòng 1 phản cảm rất đáng tiếc