Sáng suốt nhất lúc này là sắm 5 kiểu áo mỏng nhẹ, mặc được từ cuối đông tới tận hết mùa xuân 2026

Giai đoạn giao mùa từ cuối đông sang xuân luôn khiến việc lựa chọn trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Thời tiết không còn quá lạnh nhưng cũng chưa hẳn ấm áp, đòi hỏi những thiết kế vừa đủ giữ ấm, vừa nhẹ nhàng và linh hoạt trong cách phối đồ. Trong số đó, các mẫu áo mỏng chính là "nhân vật chủ chốt" giúp bạn dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ mà vẫn giữ được vẻ ngoài thời trang, tinh tế.

Áo cardigan

Nhắc đến áo mỏng cho thời điểm giao mùa, cardigan gần như là lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Với chất liệu len mỏng, dệt nhẹ, cardigan đủ ấm vào buổi sáng sớm hay tối muộn nhưng không gây bí bách khi nắng lên. Ưu điểm lớn nhất của cardigan là khả năng phối đồ linh hoạt: bạn có thể khoác ngoài áo thun, áo sơ mi, váy liền hoặc thậm chí là áo hai dây khi cần tăng thêm độ ấm.

Cardigan dáng ngắn mang đến cảm giác trẻ trung, năng động, trong khi cardigan dáng dài lại tạo nên vẻ mềm mại, thanh lịch rất phù hợp với không khí đầu xuân. Các gam màu trung tính như be, kem, xám nhạt hay pastel dịu dàng càng làm nổi bật sự nhẹ nhàng của mùa này.

Áo kẻ

Áo kẻ, đặc biệt là kẻ ngang hoặc kẻ nhỏ, luôn có sức hút bền bỉ qua nhiều mùa. Trong thời điểm cuối đông sang xuân, những chiếc áo kẻ mỏng bằng cotton hoặc len nhẹ trở thành lựa chọn lý tưởng. Họa tiết kẻ mang lại cảm giác tươi mới, trẻ trung nhưng không quá nổi bật, dễ kết hợp với quần jeans, quần vải hay chân váy.

Một chiếc áo kẻ dài tay, phom dáng vừa vặn có thể giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng, năng động mà vẫn đủ ấm. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn áo kẻ phối màu lạ mắt hoặc kết hợp cùng áo khoác mỏng bên ngoài để tăng chiều sâu cho set đồ.

Áo len cộc tay

Áo len cộc tay là item nghe có vẻ "trái mùa" nhưng lại cực kỳ phù hợp với thời tiết giao mùa. Với thiết kế tay ngắn hoặc tay lửng, áo len cộc tay giữ được độ ấm cần thiết cho phần thân trên mà không gây nóng. Đây là kiểu áo rất được ưa chuộng khi phối theo phong cách layer: mặc bên trong áo sơ mi dài tay, áo thun mỏng hoặc khoác thêm cardigan bên ngoài.

Áo len cộc tay thường mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính, đặc biệt phù hợp với những ngày xuân se lạnh. Các tông màu nhã nhặn như nâu nhạt, xanh pastel, hồng phấn giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và thời trang hơn.

Áo sơ mi dài tay

Áo sơ mi dài tay là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ giao mùa. Chất liệu cotton, poplin hoặc lụa mỏng giúp áo vừa thoáng khí vừa đủ ấm khi cần. Sơ mi dài tay dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố.

Bạn có thể mặc sơ mi riêng lẻ trong những ngày nắng nhẹ, hoặc phối cùng áo len mỏng, cardigan khi trời lạnh hơn. Kiểu sơ mi oversized mang lại cảm giác phóng khoáng, hiện đại, trong khi sơ mi dáng ôm lại tạo vẻ chỉn chu, thanh lịch. Những gam màu sáng như trắng, xanh nhạt, be rất phù hợp với không khí tươi mới của mùa xuân.

Áo thun dài tay

Áo thun dài tay là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả cho những ngày thời tiết "nửa lạnh nửa ấm". Với chất liệu cotton co giãn, mềm mại, áo thun dài tay mang lại cảm giác thoải mái khi mặc cả ngày. Đây là item dễ phối đồ nhất: chỉ cần kết hợp với quần jeans, quần kaki hoặc chân váy là đã có ngay một set đồ gọn gàng, trẻ trung.

Áo thun dài tay trơn màu phù hợp với phong cách tối giản, trong khi những thiết kế in chữ, họa tiết nhỏ lại giúp trang phục thêm phần cá tính. Khi cần giữ ấm hơn, bạn có thể khoác thêm áo gió mỏng hoặc cardigan mà không làm mất đi sự hài hòa của tổng thể.

Ảnh: Instagram