Sản phụ 18 lần mất con chỉ vì hình dạng khác thường của tử cung

Luôn mong muốn có 1 gia đình lớn với thật nhiều con nhưng Kate Ingram Woolf (hiện đang sống ở Leominster, Herefordshire, Anh) đã trải qua tất cả 18 lần sảy thai sau 3 cuộc hôn nhân.

Nguyên nhân sảy thai nhiều lần là do tử cung hình trái tim

Kate bắt đầu cố gắng sinh con thứ 3 vào năm 1997, sau 2 lần mang thai thành công với người chồng đầu tiên. Hai con đầu lòng của cô là Jasmine, hiện 25 tuổi và Kristopher, hiện 23 tuổi.

Đáng buồn thay, khoảng từ năm 1997 đến năm 2005, Kate bị sảy thai tới 15 lần. Khoảng 1/200 phụ nữ ở Anh bị sảy thai tái diễn, theo tổ chức từ thiện trẻ em hàng đầu Vương quốc Anh Tommy’s. Hiện tượng này được định nghĩa là sản phụ bị sảy thai 3 hoặc nhiều hơn 3 lần liên tiếp.

Kate Ingram Woolf đã bị sảy thai tới 18 lần.

Sau lần sảy thai đầu tiên, các xét nghiệm đã được tiến hành nhưng người ta không phát hiện ra hình dạng tử cung bất thường của Kate. Xét nghiệm máu thường được thực hiện trong giai đoạn đầu, để tìm ra các vấn đề như rối loạn đông máu. Khi mọi kết quả xét nghiệm đều âm tính, Kate tự nhủ rằng, chắc chuyện phải xảy ra như thế.

Tuy nhiên, lần sảy thai thứ 2 để tác động tiêu cực tới cuộc hôn nhân của Kate. Cô nhớ lại: “Tôi phát hiện ra mình mất em bé lúc 16 tuần thai và đó có lẽ là điều khó khăn nhất đối với tôi. Tôi phải đi và ngồi trong phòng bệnh viện được bao quanh bởi tất cả những người phụ nữ đang mang thai và nhận thông báo: con tôi không còn sống.

Đó chắc chắn là một phần lý do tại sao cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc. Tôi bị ám ảnh với việc mang thai và đó là tất cả những gì tôi muốn. Sau 2 lần sảy thai, tôi bị trầm cảm sau sinh mặc dù không hề sinh”.

Chia tay người chồng đầu, Kate tiếp tục có một đứa con, Freya, hiện 14 tuổi với người bạn đời tiếp theo vào năm 2005.

“Tôi đã rất sợ hãi khi mang bầu vì không bao giờ tin rằng đó là sự thật và tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ mất con lần nữa. Tôi ước mình có thể phấn khích nhưng không thể nếu dựa trên hoàn cảnh của tôi”.

Khi biết nguyên nhân mình bị sảy thai nhiều lần, bà mẹ nhẹ nhõm phần nào.

Tiếp đó là lần sảy thai thứ 16. Các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm hơn và phát hiện Kate có tử cung hình trái tim.

Bất thường này được cho là xuất hiện ở 1/1.000 phụ nữ và nó làm tăng tỷ lệ sảy thai tái diễn và sinh non vì những lý do không rõ ràng. Một số người tin rằng đó là do sự co bóp bất thường của tử cung, hoặc do khả năng hoạt động của tử cung bị suy giảm.

“Tôi đã tự trách mình quá lâu, nghĩ rằng mình đã làm gì đó sai. Vì vậy, khi phát hiện đây có thể là lý do đằng sau những lần sảy thai mang lại cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa buồn bởi tôi không thể làm gì để thay đổi”.

Cuối cùng, cô đã được đón đứa con thứ 5 chào đời.

2 tuần lại đi siêu âm 1 lần để ổn định tâm trí

Năm 2009, Kate chia tay bạn đời và tiếp tục sinh đứa con thứ 4, Olivia, hiện 10 tuổi, với người chồng tiếp theo, Steve, vào năm 2017. Cùng năm, họ bắt đầu cố gắng sinh con.

Trong khi đã có 4 đứa con từ các mối quan hệ trước đó, Kate vẫn muốn có một đứa con với Steve để tạo ra gia đình mơ ước của mình.

Giữa năm 2017 và 2018, thêm hai lần sảy thai khiến họ gần bỏ cuộc. “Chúng tôi hoàn toàn suy sụp nhưng vẫn quyết định sẽ thử lại”.

Các con lớn và chồng Kate bên con mới chào đời.

Cuối cùng, khi mang bầu thành công, cứ 2 tuần một lần, Kate lại đi siêu âm thai để giúp ổn định tâm trí và tự trấn an rằng, mọi thứ đều ổn. “Tôi ghét phải mang thai vì rất sợ những gì có thể xảy ra. Chồng tôi Steve, rất phấn khởi nhưng tôi không muốn bày tỏ niềm vui quá mức vì tôi không dám tin sẽ hoàn thành thai kỳ tốt đẹp”.

Sau khi bé Edith chào đời, Kate nói với chồng rằng bà sẽ không bao giờ mang thai nữa. “Tôi không thể tin Edith đã có mặt ở đây và khỏe mạnh. Cuối cùng, tôi cũng có một gia đình hoàn hảo mà mình hằng mơ ước. Bác sĩ từng nói, Edith có thể gặp vấn đề với ruột, thận và bàn chân nhưng con hoàn toàn khỏe mạnh và con thật tuyệt vời”.

Trẻ sinh ra từ những bà mẹ có tử cung hình trái tim có thể có nguy cơ dị tật bẩm sinh cao hơn những trẻ khác. Dị tật bẩm sinh làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của 1 hoặc nhiều bộ phận của cơ thể, có thể do không gian cho em bé phát triển không ở trạng thái tối ưu. Một nghiên cứu vào năm 1988 do Universidad Complutense ở Madrid tiến hành cho thấy, rủi ro này cao gấp 4 lần.



Nguồn: Dailymail