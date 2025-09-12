Sân khấu A80 và hành trình 3 năm thay đổi của Tường Vy - cô bé 11 tuổi từng rụt rè, ít nói nay tự tin tỏa sáng trước hàng chục nghìn người

Giữa ánh đèn sân khấu lung linh, những bàn hùng ca hào hùng của dân tộc, khán giả lặng đi trong những giây phút thiêng liêng của những chương trình khuôn khổ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giữa không gian trang trọng ấy, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, tự tin sải bước trên sân khấu.

Từ cô bé nhút nhát, ít nói đến tự tin tỏa sáng trước ánh đèn sân khấu

Cô bé ấy là Tường Vy, học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội. Ít ai biết rằng, sau giây phút tỏa sáng ấy là cả một hành trình dài, nơi tình yêu thương và sự kiên trì của người mẹ đã giúp con gái mình bước ra khỏi vỏ bọc nhút nhát để tìm thấy sự tự tin, bản lĩnh khi đứng trên sân khấu.

Chia sẻ về quyết định cho con theo nghệ thuật, chị Hương Giang (35 tuổi, mẹ của Tường Vy) tâm sự: "Tường Vy vốn là một em bé khá nhút nhát, ít nói so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi lo lắng con sẽ thiệt thòi, khó hòa nhập với các bạn.

Chính vì thế tôi quyết tâm tìm cho con một môi trường giúp con cởi mở và tự tin hơn. Sau khi được bạn bè giới thiệu, tôi đăng ký cho con theo học tại CLB Nghệ thuật Sao Tuổi Thơ và Trung tâm Tài Năng Nhí - KTalent từ năm con 8 tuổi. Ban đầu lo lắng nhiều lắm, nhưng chỉ sau vài buổi học, tôi đã thấy con có sự thay đổi rõ rệt. Con chủ động bắt chuyện, rủ bạn bè cùng chơi, dạn dĩ hơn trong mọi hoạt động. Đó là niềm vui lớn của một người mẹ".

Con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với con trẻ

Nghệ thuật chưa bao giờ là con đường dễ dàng, nhất là với một cô bé mới chập chững bước vào. Những buổi tập luyện kéo dài đến nửa đêm, những ngày trời mưa gió vẫn khoác áo mưa tập dưới sân, hay những lần phải thay trang phục thật nhanh sau cánh gà… tất cả đều trở thành thử thách đối với một cô bé mới 8 tuổi. Tất cả hành trình của bé đều có sự đồng hành của mẹ Hương Giang và gia đình.

"Có những hôm hai mẹ con ra khỏi nhà từ sáng sớm để duyệt sân khấu, rồi về tới nhà đã nửa đêm. Nhìn con mệt nhưng vẫn cười, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Tôi vẫn luôn nhắc mình phải giữ sự cân bằng cho con.

Nghệ thuật có ánh hào quang nhưng cũng có không ít cám dỗ. Tôi lo con xao nhãng việc học, lo con bị ảnh hưởng bởi lời bàn tán trên MXH, lo cả việc con tiếp xúc mỹ phẩm quá sớm... Thế nên tôi luôn hỏi ý kiến con trước mỗi chương trình, để con tự quyết định. Sau mỗi lần biểu diễn, hai mẹ con lại ngồi trò chuyện, chia sẻ và phân tích để con hiểu đâu là mặt lợi, đâu là thách thức mà con cẫn phải vững vàng để vượt qua" - chị Hương Giang chia sẻ.

Ngoài ra chị Hương Giang còn khuyến khích bé Tường Vy tham gia các môn thể thao khác, tìm hiểu các kiến thức qua sách vở, học kỹ năng sống để bé có thể phát triển một cách toàn diện cả về kiến thức, năng khiếu lẫn thể chất.

Cô bé 11 tuổi trình diễn trước hàng chục nghìn người tại SVĐ Mỹ Đình vào tối ngày 1/9

Với cô bé 11 tuổi, được tham gia một sự kiện lớn, trình diễn trước hàng nghìn người như chương trình "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thực sự là trải nghiệm không thể nào quên.

Từ cô bé nhút nhát, ít nói, giờ đây Tường Vy đã mạnh dạn nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình. "Ngay khi biết tin được chọn, con rất vui. Lịch tập khá dày, có hôm từ 18h đến tận 24h, rồi nhiều ngày tập từ 15h đến 22h, trời mưa vẫn mặc áo mưa và tập. Có hôm mưa ngập thì mới được nghỉ.

Với chương trình lớn như vậy, lịch trình tập luyện dày đặc, chùng con phải có quyết tâm, chịu khó lắng nghe, bắt bài nhanh chóng, nắm chắc kịch bản của chương trình, sau mỗi tiết mục phải thật nhanh chóng rút về sau sân khấu và thay trang phục thật nhanh cho tiết mục tiếp theo.

Đến đêm sơ duyệt, tổng duyệt, rồi đêm 1/9 truyền hình trực tiếp, con hồi hộp lắm, nhưng cũng tự hào lắm. Con thấy mình như được góp một phần nhỏ bé trong chương trình ý nghĩa, và con chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm tuổi thơ mà con nhớ mãi".

Chị Hương Giang cũng chia sẻ thêm, bé Tường Vy là một trong những học viên được trung tâm lựa chọn và gửi danh sách lên Bộ để duyệt. Các gia đình đều phải cung cấp đầy đủ thông tin cư trú, căn cước công dân và có cơ quan chức năng liên lạc xác minh đầy đủ.

"Nhớ lại những ngày tháng con cùng các cô chú tập luyện dưới trời mưa, tôi vừa thương con nhưng vẫn hết lòng ủng hộ đam mê của con. Khi được ngắm nhìn con biểu diễn tại sự kiện A80 trên một sân khấu lớn và chuyên nghiệp như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào" - chị Hương Giang chia sẻ.

Từ cô bé rụt rè, Tường Vy giờ đã tự tin bước lên nhiều sân khấu lớn: "Vietnam Kids Fashion Week, FPT 35 năm", "Linh Thiêng Đình Chèm - Dòng Chảy Tinh Hoa"… Và đặc biệt là sân khấu "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vừa qua. Mỗi chương trình là một trải nghiệm, một bước tiến mới trong hành trình trưởng thành của Tường Vy.

Hành trình ấy sẽ còn dài, nhưng với sự đồng hành của mẹ, người theo sát từng bước đi của con để nâng đỡ, động viên và phân tích cho con hiểu, Tường Vy đang có một tuổi thơ vô cùng rực rỡ. Từ cô bé nhút nhát ngày nào, giờ đây em đã tự tin tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, trình diễn trước hàng chục nghìn người. Đó cũng là minh chứng cho tình yêu thương và sự kiên nhẫn của cha mẹ có thể vun đắp và mở ra cả một thế giới mới cho tương lai của con trẻ.

Nguồn: NVCC