"Săn" bỉm sành như hội hot mom: Vừa sang, vừa xịn lại tiết kiệm

Chất lượng và xuất xứ được đặt lên hàng đầu

Bỉm giống như "người bạn" thân thiết bậc nhất của bé trong 2 năm đầu đời. Bỉm tốt mang lại cho bé cảm giác dễ chịu cả ngày, từ đó bé thoải mái khám phá thế giới xung quanh, hoặc được ngủ thẳng giấc chẳng sợ bí bách.

Cha mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con. Nhưng đồng thời, các mẹ đảm cũng luôn đau đầu vì bài toán cân đối thu – chi: mua bỉm như thế nào để vừa tốt, vừa bớt nỗi lo tài chính.

Được nhiều mẹ bỉm tin tưởng học hỏi kinh nghiệm, hot mom Nguyễn Nhung nhấn mạnh chọn bỉm sao phải thật chuẩn để "chất lượng xứng với giá tiền". Chị Nhung viết trên trang cá nhân: "Là 1 người mẹ, mình luôn mong muốn dành điều tuyệt vời nhất cho con, để con trải nghiệm những gì tốt nhất. Vì thế, việc lựa chọn sản phẩm chăm con cũng phải thật chuẩn, chất lượng tương xứng với giá tiền mới khiến mình thực sự yên tâm."

Với hot mom Nguyễn Nhung, bỉm cho bé phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, giá tiền tương xứng

Vừa cẩn thận, kỹ lưỡng trong lựa chọn; vừa chủ động lắng nghe tâm tư của nhiều mẹ trẻ trên hành trình chăm con, chị Nhung rất thấu hiểu băn khoăn mẹ thường gặp phải. Chị nhắn nhủ: "Chỉ tính riêng việc chọn bỉm cho con thôi, mình cũng dành nhiều công sức. Như các mẹ cũng biết trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bỉm đắt tiền nhưng không phải cứ bỉm đắt tiền thì chất lượng sẽ tốt và đảm bảo, một số bỉm đắt tiền nhưng con mặc vẫn khó chịu và vẫn có vấn đề về da đấy ạ. Bởi vậy, sau một thời gian dài tìm hiểu và tích lũy thông tin mình quyết định chọn bỉm JoeCo để làm bạn đồng hành với Bin, đây chính là sản phẩm có chất lượng xứng với giá tiền, lại là bỉm organic xuất xứ theo công nghệ Nhật Bản nên mình càng yên tâm hơn về độ an toàn cho da của Bin".



Đồng quan điểm với chị Nhung, hot mom Nga Nguyễn đặc biệt khuyên các chị em cần tỉnh táo chọn bỉm rõ nguồn gốc, xuất xứ. Một số mẹ dễ mất cảnh giác trước hàng loạt các loại bỉm trôi nổi, bỉm nhái gắn mác hàng ngoại trên thị trường.

Hot mom Nga Nguyễn chọn bỉm JoeCo cho bé sau quá trình tìm hiểu và dùng thử kỹ càng

Chị Nga Nguyễn chia sẻ: "Chăm con là 1 hành trình dài, mà ở đó chúng ta luôn nỗ lực học hỏi không ngừng các mẹ ạ, bởi vì dù có bao nhiêu kiếc thức thì vẫn là chưa đủ. Chỉ riêng như việc con bị hăm tã, mẩn ngứa, quấy khóc khi mặc bỉm, các mẹ có biết là do đâu không?



Có rất nhiều lý do kể đến như kích thước không vừa vặn, độ dày mỏng của bỉm không hợp lý, độ thấm hút kém... Nhưng một trong những lý do thực sự đáng quan ngại là chất lượng của bỉm không được đảm bảo do mua phải hàng nhái, hàng trôi nổi gán mác ngoại nhập nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mình hiểu là các mẹ đều muốn tìm một loại bỉm tốt nhưng giá phải thực sự hợp lý để dùng hàng ngày. Nên hôm nay, sau 1 thời gian tìm hiểu kĩ càng và để con dùng thử, mình cực hài lòng và quyết định "gắn bó" luôn cùng JoeCo. Đây là dòng tã được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, sở hữu yếu tố organic an toàn lành tính, có tinh chất trà xanh khử mùi nên mình không lo con bị hăm tã khó chịu.

Tã JoeCo chất lượng xứng tầm và giá cả phải chăng nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm mua cho con nhé!".

Bỉm tốt không đồng nghĩa với đắt, giúp mẹ tiêu tiền thông minh

Việc chăm sóc con nhỏ là niềm vui, là niềm hạnh phúc của tất cả các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, kèm theo niềm hạnh phúc ấy là biết bao nhiêu nỗi lo toan về thời gian, tiền bạc... Nhưng các mẹ đừng chớ vội bế tắc, bởi vì có rất nhiều cách giúp mẹ tiết kiệm chi phí nuôi con, trong đó có việc chọn bỉm.

Bỉm là món đồ gắn với các bé trong một khoảng thời gian khá dài. Vì thế, số tiền cha mẹ phải bỏ ra mua bỉm cho con cũng không hề nhỏ. Vậy làm sao để tiết kiệm? Mách nhỏ cho các mẹ nha, đó là bỉm JoeCo của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing. Đây là loại bỉm chất lượng khỏi phải bàn rồi, giá thành cũng rất phải chăng, phù hợp với thu nhập của tất cả các bố mẹ. Trong các loại bỉm có mức giá tương đương thì bỉm JoeCo tự tin là dòng sản phẩm ngon - bổ - rẻ nhất.

Khi có con, gia đình hot mom Nguyễn Hải đã quay cuồng với việc chọn bỉm phù hợp với bé. Người mẹ trẻ đã thử rất nhiều loại bỉm. Những loại "hạng sang" thì "đau ví" của mẹ, nhưng khi mua bỉm rẻ, không xuất xứ, trôi nổi trên thị trường thì bé nhà chị bị hăm, mẩn đỏ, rồi tiền thuốc quá tiền bỉm. Cuối cùng hot mom Nguyễn Hải cũng đã chọn JoeCo là người bạn đồng hành cùng con.

Với mẹ Nguyễn Hải, tã bỉm chất lượng cần phải mỏng mềm và có khả năng thấm hút tốt

Chị tâm sự: "Nhiều khi ham rẻ mua loại bỉm trôi nổi kém chất lượng trên thị trường nhưng không hề bổ chút nào đâu. Khi mặc, con sẽ dễ bị hăm đau rát khó chịu, rồi quấy khóc. Thế nên các mẹ hãy cẩn thận trong khoản chọn tã cho con nhé!



Từ khi mua được bỉm JoeCo này cho con dùng là mình kết luôn. Đây là loại bỉm tã mỏng mềm, thấm hút tốt, đáp ứng được yêu cầu của mình. Đặc biệt giá cả lại rất phải chăng, phù hợp với túi tiền của nhiều bố mẹ".

Các hot mom đều tin tưởng sử dụng bỉm của JoeCo cho con, các mẹ cùng thử cho bé và cảm nhận nhé!

