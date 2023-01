Cùng con đi khắp nơi, mẹ yên tâm vì có ''bảo bối thần kỳ'' này

Cho bé ra ngoài mẹ cần chuẩn bị gì?



Với trẻ nhỏ từ 0 đến 3 tuổi, những chuyến đi chơi hoặc đi du lịch mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nhiều mẹ e ngại mùa đông lạnh không dám cho bé ra ngoài hoặc rơi vào tình trạng "quên đồ nọ, thiếu đồ kia" khi chuẩn bị cho con đi chơi. Làm thế nào để có một chuyến đi thành công? Các mẹ lưu lại những món đồ cần thiết này nhé:

- Quần áo để thay cho bé: Trước khi ra ngoài, mẹ nhớ mang dự phòng vài bộ đồ cho con. Trẻ nhỏ dễ đổ mồ hôi trộm, trớ sữa… thay quần áo mới ngay để bé sạch sẽ, tiếp tục chuyến đi chơi đầy niềm vui.

- Khăn trùm đa năng: Trẻ nhỏ có nhiều giấc ngủ ngắn vào ban ngày. Mẹ có thể sử dụng chiếc khăn này làm đệm, gối hay chăn mỏng cho con.

- Mũ, khăn, tất cho bé: Cùng bé đi du lịch vào mùa đông, mẹ nên mang theo mũ len, khăn quàng cổ và vài đôi tất để giữ ấm cho con.

- Đồ ăn cho bé: Với các bé dưới 6 tháng tuổi, nếu mẹ cho con bú hoàn toàn có thể bớt hẳn khâu chuẩn bị này. Khi đến giờ ăn, mẹ dùng khăn trùm đa năng cho bé bú. Còn với các bé trên 6 tháng tuổi bắt đầu bước vào thời kỳ ăn dặm, mẹ nên mang theo đồ ăn sẵn tiện lợi để bé có thể ăn bất cứ lúc nào.

Các mẹ nên chuẩn bị kỹ càng đồ dùng cho con trước khi ra ngoài

- Đồ chơi cho bé: Mẹ nên mang theo 1, 2 món đồ chơi nho nhỏ mà bé yêu thích, chẳng hạn như búp bê hoặc chú gấu bông mà ở nhà con vẫn hay ôm, ẵm.



- Địu hoặc xe đẩy cho bé: Với các bé dưới 1 tuổi, mẹ có thể địu con khi đi chơi. Tuy nhiên, nếu phải bế bé trong thời gian dài, một chiếc xe đẩy gấp gọn chắc chắn là gợi ý hoàn hảo.

- Các loại thuốc cần thiết: Khi đi ra ngoài, mẹ nên chuẩn bị các loại thuốc đề phòng bé gặp phải các vấn đề bất thường. Một số món đồ như kem chống nắng, xịt muỗi, thuốc bôi ngoài da… rất cần thiết. Ngoài ra, khăn ướt, khăn giấy… cũng nên có trong balo của mẹ khi đưa bé ra ngoài.

- Bỉm: Một ngày em bé cần thay bỉm ít nhất từ 4 đến 5 lần nên các mẹ hãy chuẩn bị đủ đề phòng trường hợp con đi vệ sinh bất chợt.

Gợi ý cho mẹ loại bỉm công nghệ Nhật, giá thành phải chăng

Một chiếc bỉm có độ thấm hút kém khiến bề mặt bỉm luôn ẩm ướt. Làn da non nớt của bé dễ bị kích ứng khi phải tiếp xúc quá lâu với nước tiểu hay phân xu. Điều này khiến con có thể khó chịu, quấy khóc. Để không gián đoạn cuộc vui, mẹ nên chọn bỉm cẩn thận và kĩ lưỡng.

Thị trường bỉm hiện nay đa dạng về mẫu mã, thiết kế, chất lượng khiến nhiều mẹ băn khoăn trong việc lựa chọn. Mách nhỏ với các mẹ, hãy nhớ 3 tiêu chí quan trọng khi chọn bỉm: An toàn cho người sử dụng, chất lượng tốt và giá thành hợp lý.

Các mẹ có thể tham khảo một sản phẩm đáp ứng đủ 3 tiêu chí trên. Đó là bỉm JoeCo - sản phẩm đến từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing.

JoeCo được thiết kế phù hợp với cơ địa của trẻ sơ sinh Việt Nam. Sản phẩm có mức giá phải chăng so với các hãng nhập khẩu, dao động từ 3000 – 4000 đồng/ 1 miếng, tùy vào từng size.

JoeCo - Tã quần công nghệ Nhật thế hệ mới

Bên cạnh đó, bỉm JoeCo sử dụng chất liệu vải không dệt kết hợp bề mặt bông hữu cơ 3D êm mềm, giảm tiếp xúc giữa da và tã, giúp mông luôn khô thoáng.



Ngoài ra, bỉm JoeCo có khả năng thấm hút đến 700ml nước. Hạt SAP trong lõi bỉm có khả năng giữ nước gấp 50 lần so với trọng lượng của nó, khóa chặt chất lỏng để bề mặt luôn khô thoáng, mang lại cảm giác dễ chịu cho bé. Sản phẩm chỉ mỏng 2mm nên rất tiện cho các mẹ mang theo khi đưa con đi chơi.

Với những ưu điểm vượt trội trên, JoeCo hứa hẹn là "bảo bối thần kỳ" cho mọi chuyến đi của bé.

Nga Nguyễn, một trong những hot mom nhận được nhiều sự yêu quý của hội chị em trên mạng xã hội cũng tin tưởng sử dụng bỉm JoeCo để con yêu thoải mái vận động.

JoeCo đã chinh phục người mẹ kỹ tính và thông thái Nga Nguyễn

Người mẹ đảm tâm sự: "Chăm con là 1 hành trình dài, mà ở đó chúng ta luôn nỗ lực học hỏi không ngừng các mẹ ạ, bởi vì dù có bao nhiêu kiếc thức thì vẫn là chưa đủ. Chỉ riêng như việc con bị hăm tã, mẩn ngứa, quấy khóc khi mặc bỉm, các mẹ có biết là do đâu không?



Có rất nhiều lý do kể đến như kích thước không vừa vặn, độ dày mỏng của bỉm không hợp lý, độ thấm hút kém... Nhưng một trong những lý do thực sự đáng quan ngại là chất lượng của bỉm không được đảm bảo do mua phải hàng nhái, hàng trôi nổi gán mác ngoại nhập nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mình hiểu là các mẹ đều muốn tìm một loại bỉm tốt nhưng giá phải thực sự hợp lý để dùng hàng ngày. Nên hôm nay, sau 1 thời gian tìm hiểu kĩ càng và để con dùng thử, mình cực hài lòng và quyết định "gắn bó" luôn cùng JoeCo. Đây là dòng tã được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, sở hữu yếu tố organic an toàn lành tính, có tinh chất trà xanh khử mùi nên mình không lo con bị hăm tã khó chịu.

Tã JoeCo chất lượng xứng tầm và giá cả phải chăng nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm mua cho con nhé".

Cách mặc bỉm đúng để bé thoải mái vui chơi cả ngày

Mặc bỉm cho bé là thao tác khá đơn giản, tuy nhiên mẹ vẫn cần ghi nhớ một số điều sau:

Trước tiên, mẹ cần xác định đâu là mặt trước của bỉm để thao tác nhanh hơn. Khi mặc bỉm, mẹ hãy chắc chắn bỉm ôm sát phần eo, đúng vị trí và không bị xô lệch. Mẹ chú ý phần nếp thun ở đai lưng và phần viền xung quanh phần chân ngay ngắn, không bị gập vào trong.

Tiếp theo, bỉm có các loại size phù hợp với từng độ tuổi và cân nặng của bé. Bỉm quá chật gây khó chịu cho bé, không thoải mái vận động. Ngược lại, bỉm quá rộng làm bé di chuyển khó khăn, dễ bị xê dịch dẫn đến lượng chất thải tràn ra ngoài.

Cuối cùng, mẹ hãy chú ý thay bỉm đúng giờ. Trung bình khoảng 3 đến 4 giờ, mẹ nên thay bỉm cho bé một lần.

Hy vọng những thông tin trên giúp các mẹ chuẩn bị tốt nhất những món đồ cần thiết cho bé khi ra ngoài chơi, để các con có một chuyến đi thật vui vẻ nhé!

