Đọc review về sản phẩm khi mua hàng có lẽ là việc làm quá quen thuộc đối với nhiều người trước khi "chốt đơn". Thế nhưng đôi khi những review đó lại không trả lời được đúng những thắc mắc của chúng ta về sản phẩm. Vì vậy, chức năng "Hỏi - Đáp" trên ứng dụng Lazada đã ra đời, nơi tổng hợp hàng loạt các câu hỏi thường gặp được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo) sau đó gửi trực tiếp đến các người mua trước đó để giải đáp và chia sẻ các kinh nghiệm thực tế. Không chỉ vậy, nếu các thông tin chưa thỏa đáng, các chị em còn có thể thoải mái trực tiếp đặt câu hỏi về sản phẩm để nhận về các giải đáp hữu ích trước khi mua hàng. Tính năng này được đặt ngay bên dưới phần đánh giá sản phẩm nên rất dễ tìm.

Những câu trả lời trong phần Hỏi - Đáp ở mỗi sản phẩm giúp chúng ta dễ dàng mua hàng hơn.

Nhân Ngày của Mẹ sắp đến, các chị em nào đang chưa biết mua quà gì thì có thể tìm hiểu về các viên uống làm đẹp để tặng mẹ. Bên cạnh những dòng sản phẩm chống lão hoá cho bề mặt da, dầu dưỡng tóc… thì việc bổ sung thực phẩm chức năng, viên uống bổ sung vitamin từ bên trong là điều cũng rất cần thiết để da và tóc chắc khỏe cùng một lúc. Vừa hay lại có thêm tính năng "Hỏi - Đáp", mọi trăn trở của các chị em về sản phẩm sẽ được những người mua trước đó giải đáp trong một nốt nhạc. Còn gì uy tín hơn chính những câu trả lời của người dùng về sản phẩm đúng không? Việc của các chị em giờ đây quá đơn giản, "chốt đơn" thôi nào!

Viên uống DHC bổ sung Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò chính trong quá trình sản xuất collagen cho làn da. Không những thế, bổ sung vitamin C còn giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể và chống lại quá trình oxy hóa. Nếu quá bận rộn chúng ta có thể chọn cách bổ sung vitamin C dạng viên uống để luôn dễ dàng mang theo bên mình. Viên uống DHC Vitamin C là thực phẩm chức năng bổ sung hữu hiệu hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể lên tới 1000mg. Sản phẩm còn mang tới khả năng làm sáng các vết thâm do mụn để lại, giúp trắng da, thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen diễn ra mạnh mẽ, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Mua sản phẩm này để làm quà cho Ngày của Mẹ thì quá hợp lý đúng không? Tranh thủ đặt hàng ngay vì đợt sale lớn 5/5 sắp đến rồi các chị em ơi!

Nếu vẫn đang còn băn khoăn về sản phẩm các chị em dễ dàng đặt câu hỏi về trải nghiệm dùng sản phẩm xem hiệu quả như thế nào. Có người mua đã để lại câu trả lời rằng "thấy da mịn hơn, giảm thâm mụn" ngay đây rồi, vô cùng uy tín đúng không các chị em.

Viên uống Marilyn Plus giúp cân bằng nội tiết tố

Đây cũng là một sản phẩm mà các chị em có thể mua cho mẹ của mình nhân Ngày của Mẹ. Marilyn Plus là thực phẩm bổ sung, thiết lập cân bằng nội tiết tố nữ, giúp cải thiện sinh lý nữ, dành cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, phụ nữ sau sinh và rối loạn nội tiết tố nữ. Sản phẩm còn giảm thiểu các triệu chứng của tiền mãn kinh, mãn kinh như mất ngủ, bốc hỏa, rụng tóc, lo âu, đồng thời làm đẹp da, mờ thâm nám và bảo vệ tim mạch. Dịp sale 5/5 sắp tới, viên uống Marilyn Plus giúp cân bằng nội tiết tố sẽ có ưu đãi rất tốt, cơ hội mua đồ xịn giá hời là đây các chị em ạ.

Mọi đắn đo của các chị em về sản phẩm sẽ có thể được giải đáp ngay tại phần phần Hỏi - Đáp. Chẳng hạn như người đau dạ dày có thể đặt câu hỏi xem có thể sử dụng sản phẩm không? Đôi khi những người mua hàng trước đó trả lời chúng ta nhiệt tình chẳng kém gì các tư vấn viên luôn đấy.

Viên uống cấp ẩm InnerB Aqua Bank

Những ngày hè nắng nóng đang tới, việc cung cấp nước cho làn da lại càng cần thiết hơn. Với thành phần chính là Hyaluronic acid, viên uống InnerB Aqua Bank Radiant Soft Skin là giải pháp mang đến độ ẩm cho làn da một cách hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở đó, InnerB Aqua Bank còn giúp làm chậm tốc độ lão hoá da, mờ nếp nhăn, cải thiện sắc tố da. Chỉ với 2 viên mỗi ngày, làn da sẽ trở nên ẩm mượt ngay tức thì, giảm thiểu tối đa tình trạng vết thâm nám, chân chim in hằn trên da. Mua sản phẩm như này để cả mẹ và con cùng dùng cũng rất "ổn áp" đấy các chị em ạ. Lại đúng dịp sale 5/5 sắp tới thì "chốt đơn" đúng là quá hợp lý!

Với những viên uống trực tiếp vào bên trong thì chắc chắn nhiều chị em sẽ có những thắc mắc như "đang cho con bú có dùng được không?". Vậy thì phần "Hỏi - Đáp" là nơi để các chị em "thỏa nỗi niềm" được hỏi. Ngoài ra tại sản phẩm này, các câu hỏi như "sản phẩm có chính hãng không?" hay "có giúp giữ ẩm không?" đều được những khách hàng đã mua trả lời đầy đủ.

Now L-Lysine tăng tổng hợp collagen, đẹp da, cân bằng nội tiết tố

Lysine là một trong 20 axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất protein và collagen cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Lysine thuộc nhóm axit amin thiết yếu, cơ thể không thể tự sản sinh được mà cần phải bổ sung từ bên ngoài. Vì thế việc bổ sung Lysine là rất cần thiết để thúc đẩy hấp thụ canxi, đồng thời duy trì hoạt động của men tiêu hóa, giúp chúng ta ăn ngon miệng và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Với những công dụng như vậy, viên uống Now L-Lysine dưới đây sẽ là một sản phẩm mà các chị em có thể mua để làm quà tặng nhân Ngày của Mẹ sắp tới. Đừng quên đặt mua vào dịp 5/5 để có giá tốt nhất nhé các chị em!

Các bạn có thể tham khảo những câu hỏi sẵn có, hoặc tự đặt câu hỏi theo ý thích để tìm được lời giải đáp phù hợp cho mình. Hơn ai hết, những khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm là những người có kinh nghiệm hơn cả. Cũng bởi vậy mà tính năng Hỏi - Đáp đang trở thành "chân ái" của hội chị em mê shopping. Còn gì vui hơn khi chúng ta có một cộng đồng những người thích mua sắm và luôn giúp đỡ nhau khi cần.