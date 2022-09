Sắm quần jeans ống đứng để mặc đẹp suốt mùa Thu

So với các mẫu quần ống rộng hay skinny jeans, quần jeans ống đứng được coi là lựa chọn an toàn và phù hợp với mọi loại vóc dáng. Dù bạn có hơi mũm mĩm hay nhẹ cân thì vẫn có thể lựa chọn kiểu quần này để diện hàng ngày. Không những vậy, với phom dáng suông thẳng, chiếc quần này sẽ là trợ thủ giúp chị em che đi những khuyết điểm trên cơ thể, ví dụ như chân cong, chân vòng kiềng hay đùi và bắp chân to. Với những ưu điểm vượt trội vừa rồi đã đủ để khiến chị em muốn ''tậu'' ngay một ''bé'' về nhà chưa nhỉ. Dưới đây là một số mẫu jeans ống đứng mà bạn có thể tham khảo cho tủ đồ mùa Thu của mình nhé.



Đầu tiên là một mẫu quần jeans ống đứng với tông màu đen than khá độc lạ và cá tính. Em này có phom dáng suông đứng rộng rãi đủ để tạo sự thoải mái cho người mặc. Chất vải không quá mềm hay quá cứng, lên phom cực chuẩn nhé. Ngoài ra, "em" quần này cũng có thể nâng mông cực tốt nên những cô nàng có vòng 3 "lép" thì có thể tham khảo nha.

Nơi mua: Etro.Gang Giá: 610k

Thêm một mẫu jeans với phần ống thẳng đứng cực trẻ trung cho các nàng lựa chọn đây. Chất vải của ''em'' này mềm hơn mẫu đầu tiên, mặc lên khá dễ chịu và không bị cảm giác cộm ngứa khi di chuyển. Điểm nổi bật của mẫu quần thứ 2 này chính là phần ống suông khá rộng, vì vậy những nàng có đôi chân to có thể an tâm mà diện nhé. "Em" này cũng có giá 610k, chị em có thể ghé qua cửa hàng của Etro.Gang để sắm về nha.

Nơi mua: Etro.Gang Giá: 610k

Sở hữu kiểu dáng ''lai'' giữa ống đứng và skinny jeans, mẫu quần đến từ Naked By V sẽ là sự gợi ý phù hợp với các cô nàng có đôi chân thẳng và thon nhỏ hơn đôi chút. Em này có độ ôm sát vừa phải nên chị em cứ yên tâm là không bị kích cứng khi vận động hàng ngày đâu nè. Nàng có thể phối "ẻm" với áo phông, áo sơ mi hay áo blouse cũng cực kỳ xinh xắn.

Nơi mua: Naked By V Giá: 520k

Cũng là phom dáng rộng với phần ống đứng rộng rãi, ứng cử viên thứ 4 đến từ Méo Shop độc đáo hơn nhờ phần túi ngược phía trước. Chất vải của em này khá mềm, sờ vào mịn tay, mặc lên cũng siêu cấp dễ chịu. Mẫu này đang được bán với giá 520k, nếu đã ưng rồi thì còn chần chừ gì mà không ghé qua Méo Shop để sắm ngay các nàng ơi.

Nơi mua: Méo Shop Giá: 520k

Các cô nàng chuộng phong cách cá tính và hiện đại hơn có thể tham khảo mẫu quần jeans ống đứng dáng dài của nhà Merci Denim. Các mẫu quần jeans của shop đều có chất liệu vải cực tốt, ngoài ra còn có các tông màu sáng tối đa dạng cho bạn lựa chọn. "Em" jeans ống đứng này sẽ giúp bạn trông cao ráo hơn nhờ phần cạp cao và ống quần dài và thẳng. Giá của em này cũng khá ổn, chỉ khoảng 400k nàng nhé.

Nơi mua: Merci Denim Giá: 400k

Cuối cùng là một chiếc quần jeans với kiểu dáng lửng khá đáng yêu cực phù hợp cho những cô nàng còn đi học. "Em" này diện lên siêu trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy chất liệu lại hơi dày và cứng. Ai thích kiểu dáng ngắn xinh xắn thế này có thể đến ngay cửa hàng của Naked By V để mua nhé.