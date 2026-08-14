Sam làm cô dâu xinh hết phần thiên hạ, cơ bụng mẹ 2 con quá đỉnh!

The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show đang là sự kiện nóng nhất showbiz Việt những ngày qua khi quy tụ dàn sao đình đám của làng giải trí. Ngay từ thảm đỏ, hàng loạt mỹ nhân đã đổ bộ trong những thiết kế váy cưới lộng lẫy, biến sự kiện thành "đại tiệc visual" khiến mạng xã hội bùng nổ.

Giữa dàn khách mời nổi bật, Sam là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh ngay từ khoảnh khắc xuất hiện. Bà mẹ hai con khoe nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái sang trọng trong thiết kế trắng tinh khôi đầy quyến rũ. Đặc biệt, vòng eo thon gọn và cơ bụng săn chắc của bà mẹ 2 con nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Sam khoe sắc tại The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show.

Xuất hiện tại show diễn, Sam nhanh chóng trở thành tâm điểm với bộ trang phục trắng mang tinh thần bridal hiện đại. Thiết kế crop top đính kết lấp lánh kết hợp chân váy lụa dài phối ren ôm sát giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng nuột nà sau sinh nở. Mọi sự chú ý đổ dồn vào vòng eo thon gọn, săn chắc với cơ bụng rõ nét, tạo cảm giác khỏe khoắn và đầy sức sống. Phần hông ôm vừa vặn cùng đường xẻ nhẹ ở chân váy giúp tổng thể thêm mềm mại và nữ tính trong từng bước di chuyển. Có thể thấy, dù đã là mẹ hai con nhưng body hiện tại của cựu hot girl không thua kém các mỹ nhân trẻ tại sự kiện.

Sam khoe sắc tại The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show.

Sam khoe sắc tại The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show.

Qua ống kính cam thường, Sam vẫn giữ được visual rạng rỡ và ngọt ngào khiến người xem khó rời mắt. Làn da của nữ diễn viên trông mịn màng, căng bóng tự nhiên, gần như không thấy khuyết điểm dưới ánh sáng sự kiện. Layout makeup được thực hiện theo tông hồng đào nhẹ nhàng với lớp nền trong veo, má ửng hồng, đôi mắt nhấn nhá bằng eyeliner mảnh và hàng mi cong giúp gương mặt thêm trẻ trung, nữ tính. Son môi màu hồng nude càng tôn lên vẻ dịu dàng và thanh thoát, giúp diện mạo mỹ nhân sinh năm 1990 thêm phần tươi tắn, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Sam để tóc dài uốn sóng nhẹ buông tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại như nàng thơ. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc khăn voan trắng đính hạt rủ hai bên tóc, mang đến diện mạo cô dâu hiện đại nhưng vẫn đầy lãng mạn, hút mắt. Nhan sắc của người đẹp ghi điểm tuyệt đối qua cam thường, vừa sang trọng vừa mong manh, cuốn hút mà vẫn rất tự nhiên.

Cận cảnh nhan sắc trẻ đẹp, ngọt ngào của Sam qua ống kính cam thường.

Ở tuổi 36, Sam được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc, trẻ trung và rạng rỡ hơn hẳn so với thời mới vào nghề. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp gần như “bất biến với thời gian”, bà mẹ hai con còn sở hữu vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ với vòng eo thon gọn và cơ bụng rõ nét. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Sam còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang nữ tính, điệu đà và ngọt ngào. Nhờ cách lựa chọn trang phục cùng thần thái tươi tắn, cựu hot girl dình đám luôn mang đến cảm giác trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Hình ảnh hiện tại của cô được nhiều người ví như “búp bê sống” với visual trong trẻo, thanh thoát và đầy cuốn hút mỗi khi xuất hiện.