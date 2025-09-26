Salomon - Đôi sneakers “thô kệch” trở thành đồng phục của hội IT girl toàn cầu

Bạn nghĩ gì khi nghe đến cái tên Salomon? Salomon - thương hiệu giày thể thao đến từ Pháp - có thể không đình đám như những "ông lớn" Nike, adidas hay New Balance, nhưng lại đang khẳng định chỗ đứng riêng bằng chiến lược khác biệt. Từ nền tảng là các thiết kế chuyên cho địa hình khắc nghiệt, Salomon liên tục cải tiến phom dáng, kết hợp cùng cảm hứng Y2K để thổi làn gió mới vào thị trường, biến những đôi giày hiking thuần túy trở thành item mang đậm tính thời trang.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh, nội dung về Salomon trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Nhờ đó, những đôi sneakers "thô kệch" với cách phối màu táo bạo, dây rút quicklace đặc trưng và phần đế dày khỏe khoắn đã thoát khỏi khuôn khổ hiking để trở thành biểu tượng thời trang mới. Từ Hailey Bieber, Kendall Jenner đến dàn fashionista châu Âu, ai cũng đang diện Salomon, biến đôi giày tưởng như kén chọn thành item "must-have" của Gen Z và phủ sóng khắp mạng xã hội toàn cầu.

Kendall, Bella, Hailey và Lily Collins chính là những ngôi sao góp công lớn đưa đôi giày Salomon thành hot trend toàn cầu.

Không còn là item gắn liền với hình ảnh phượt thủ, Salomon được loạt fashionista biến hoá cực ngầu với outfit đời thường: Hailey Bieber mix cùng quần biker và sweater oversize; Kendall Jenner chọn legging ôm sát và áo camouflage; còn giới mộ điệu châu Âu lại phối cùng váy dài vintage và áo khoác da. Sự kết hợp "không tưởng" này chính là yếu tố khiến đôi giày hiking trở nên high-fashion, đúng chất "ugly-chic" mà Gen Z mê mẩn.

Dù là kiểu sneakers dáng khá thô nhưng Salomon vẫn rất trendy, đồng thời ghi điểm nhờ bảng màu cực chất.

Salomon vốn nổi tiếng với công nghệ thiết kế giày siêu bền bỉ, đế cao su bám tốt, form ôm chân chắc chắn và dây rút quicklace đặc trưng. Các mẫu đình đám như XT-6, XT-4 hay ACS Pro được ra đời phục vụ cho những chặng đường khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên, chính công năng ấy lại "vô tình" trở thành điểm nhấn thẩm mỹ trong thời trang hiện đại. Kiểu dáng chunky khỏe khoắn, phối màu táo bạo và hơi hướng "technical" giúp Salomon hòa mình vào trào lưu gorpcore – phong cách tôn vinh đồ outdoor nhưng vẫn cực kì thời trang.

Salomon - đôi giày hiking “đổ bộ” streetstyle, trở thành biểu tượng mới của làng thời trang.

Salomon hiện có mức giá dao động từ 3 - 5 triệu đồng, nhưng nhiều phối màu hot liên tục sold-out và giá resale có thể gấp đôi. Với độ bền chuẩn giày outdoor, lại dễ biến hóa cùng nhiều phong cách, Salomon chính là khoản đầu tư đáng cân nhắc cho tủ đồ mùa này.

Gợi ý mix & match cùng giày Salomon

1. Sporty + Salomon sneakers

Nếu chưa biết mix Salomon thế nào cho chất, thì phong cách sporty chính là lựa chọn an toàn nhưng cực kỳ trendy. Chỉ cần một chiếc biker short, áo thun hoặc hoodie oversize, thêm đôi Salomon là bạn đã có ngay outfit khỏe khoắn, năng động và chuẩn vibe "IT-girl".

Điểm cộng lớn của kiểu phối này là "đa-zi-năng": bạn hoàn toàn có thể diện đi tập gym, chạy bộ buổi sáng, rồi tiện thể ghé quán cà phê hay dạo phố mà vẫn giữ được sự thoải mái, gọn gàng. Thêm một chiếc túi kẹp nách, kính râm nhỏ hoặc mũ lưỡi trai, set đồ sẽ trở nên thời thượng hơn, đủ để bạn "lên hình sống ảo" mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Combo này “chuẩn bài” của It-girl.

2. Casual + Salomon sneakers

Với những ai yêu thích sự thoải mái, dễ mặc nhưng không kém phần sành điệu, thì phong cách casual kết hợp cùng giày Salomon chính là lựa chọn lý tưởng. Chỉ cần một chiếc legging đen, áo thun basic và khoác ngoài chiếc bomber jacket hoặc denim jacket, bạn đã có ngay set đồ gọn gàng nhưng cực "ra dáng". Đôi Salomon với tông màu trung tính sẽ trở thành điểm nhấn hoàn hảo, khiến outfit tối giản bỗng trở nên cá tính, hút mắt hơn.

Điểm hay của kiểu phối này là bạn có thể diện đi học, đi làm việc ở môi trường sáng tạo hay đơn giản là xuống phố cà phê cùng bạn bè. Không quá cầu kỳ mà ai nhìn vào cũng phải gật gù khen "chất quá!".

Chính đôi Salomon đã nâng tầm cả set đồ tối giản.

3. Vintage + Salomon sneakers

Nghe qua thì tưởng "lạc quẻ", nhưng khi mix váy maxi vintage, áo sơ mi tay phồng hay cardigan dáng dài cùng đôi Salomon hầm hố, kết quả lại bất ngờ hài hòa đến khó tin. Chính sự đối lập giữa vẻ nữ tính, mềm mại của phong cách vintage và chất khỏe khoắn, hiện đại của giày Salomon đã tạo nên tổng thể độc đáo, nổi bật giữa phố.

Một đôi salomon tông trung tính sẽ giúp outfit vintage thêm phần cá tính, còn nếu muốn "chơi lớn" thì chọn phối màu neon để tạo điểm nhấn phá cách. Đây chính là kiểu mix & match mà nhiều fashionista châu Âu đang lăng xê: vừa có chút hoài cổ, vừa "ngầu đét" chuẩn chất streetstyle.

Vintage dịu dàng nhưng lại cực hợp khi kết đôi cùng Salomon sneakers hầm hố.

4. Streetwear + Salomon sneakers

Nếu phong cách sporty hay casual mang lại sự thoải mái, thì streetwear kết hợp cùng Salomon lại tạo nên dấu ấn cực cá tính. Hãy thử diện quần cargo ống rộng, áo crop top ôm sát hoặc hoodie oversized, thêm đôi Salomon phối màu neon - bạn sẽ có ngay outfit đậm chất Y2K mà vẫn giữ được sự khỏe khoắn, năng động.

Điểm thú vị của combo này nằm ở cách Salomon cân bằng giữa sự hầm hố và tính thời trang: đôi giày trở thành điểm nhấn giúp outfit vốn bụi bặm càng thêm ấn tượng. Đây chính là lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ Gen Z khi muốn "biến hình" thành fashionista trong nháy mắt – vừa đủ cool ngầu để đi concert, vừa đủ trendy để chụp streetstyle khoe trên Instagram.