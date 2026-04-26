Rùng mình: Bé 8 tuổi ở Trung Quốc được lấy ra con đỉa sống dài 8cm trong khí quản, trước đó từng lấy ra 1 con từ mũi

Ngày 21/4, Khoa nội soi phế quản Nhi - Bệnh viện Nhân dân TP Lâm Thương (Vân Nam, Trung Quốc) đã thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp đặc biệt, thành công lấy ra một con đỉa sống dài 8cm đang ngọ nguậy trong khí quản của một bệnh nhi 8 tuổi.

Đáng chú ý, trước đó nửa năm, em bé này từng lấy ra một con đỉa từ trong khoang mũi.

Ho kéo dài, khạc ra máu – nguyên nhân khiến ai cũng “nổi da gà”

Theo thông tin từ bệnh viện, bé trai họ Lâm bị ho kéo dài hơn 10 ngày. Ban đầu điều trị kháng viêm tại bệnh viện tuyến huyện nhưng không hiệu quả, sau đó xuất hiện tình trạng đờm lẫn máu, nên được chuyển lên tuyến trên.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ biết được tiền sử bé từng có đỉa trong mũi nên lập tức cho nhập viện kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả nội soi phế quản khiến ê-kíp “sốc”:

Một con đỉa sống bám chặt vào niêm mạc khí quản bằng giác hút, cơ thể di chuyển theo nhịp thở. Khi bé thở ra, con đỉa gần như chặn kín toàn bộ đường thở.

Chính sinh vật này liên tục kích thích đường hô hấp, gây ra các triệu chứng:

Ho dai dẳng

Khó chịu vùng họng

Ho ra máu

Do lực bám rất mạnh, ngay cả khi ho dữ dội cũng không thể làm rơi ra. Nếu không xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tắc nghẽn đường thở, nhiễm trùng nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Ca phẫu thuật khẩn: Gắp ra con đỉa vẫn còn ngọ nguậy

Khoa Nhi phối hợp với khoa Gây mê nhanh chóng xây dựng phương án. Ca phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân, không đặt ống nội khí quản.

Các bác sĩ đưa ống nội soi qua đường mũi, quan sát rõ vị trí, sau đó dùng kẹp chuyên dụng gắp chính xác và lấy trọn con đỉa ra ngoài.

Khi lấy ra, con đỉa dài khoảng 8cm và vẫn còn sống, liên tục co giãn.

Sau phẫu thuật, bé hồi phục tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không có biểu hiện bất thường.

Cảnh báo từ bác sĩ: Tuyệt đối không uống nước suối trực tiếp

Các bác sĩ nhấn mạnh: trong nước suối, khe núi ngoài tự nhiên có thể tồn tại ấu trùng và trứng đỉa. Khi uống trực tiếp, chúng có thể bám vào niêm mạc họng, khí quản để hút máu và ký sinh.

Triệu chứng có thể gặp:

Ho kéo dài

Đờm có máu

Khàn tiếng

Trường hợp nặng có thể gây:

Tắc nghẽn đường thở

Xuất huyết nghiêm trọng

Nguy hiểm đến tính mạng

Vì vậy, không nên uống trực tiếp nước suối, nước khe tự nhiên nếu chưa qua xử lý.

Nguồn: The Paper, Bệnh viện Nhân dân TP Lâm Thương