Rosé trong bộ ảnh mới ăn mặc đơn giản mà sexy quá, nhưng dáng ngồi "vô tư" lại khiến nhiều fan thót tim

Vừa tung ra MV How You Like That lại tiếp tục oanh tạc với MV Ice Cream, thời gian gần đây những cô nàng BLACKPINK liên tục khiến dân tình phải đứng ngồi không yên. Mới đây, những hình ảnh của 4 cô nàng trong bộ quà tặng Summer Diary lại tiếp tục được tung ra. Trong loạt hình này, cả 4 đều ăn vận đơn giản trẻ trung đúng chuẩn không khí tươi vui của mùa hè. Nhưng đáng chú ý chính là hình ảnh của Rosé khi cô diện mẫu váy ngắn như suýt hớ hênh.

Những hình ảnh của BLACKPINK trong Summer Diary đang được dân tình liên tục truyền tay nhau.

Như thường lệ, Rosé tiếp tục gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, kiểu tóc màu tím bạc càng giúp tôn lên nhan sắc xinh như tiên tử của hoa hồng nước Úc.

Diện áo crop top cùng chân váy ngắn, Rosé vừa ngọt ngào lại vừa nữ tính, khoe được vòng eo thon thả gợi cảm.

Tuy nhiên vì mẫu váy xếp ly khá ngắn nên khi tạo dáng ngồi trên bậc thềm, hình ảnh của Rosé có đôi chút hớ hênh vì phần váy bị vén cao.



Vẫn biết bộ hình của Rosé đã có stylist chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể cô đã diện quần bảo hộ nhưng mẫu váy quá ngắn cộng thêm lối tạo dáng của cô vẫn khiến nhiều fan "hú hồn".

Trước đó, trong hình ảnh quảng bá cho MV Ice Cream, Rosé cũng từng khiến nhiều người "đứng hình" khi diện áo trễ nải phô diễn vòng 1 căng đầy.



Quay lại với bộ ảnh Summer Diary 2020, dân tình đã phát hiện ra Rosé diện mẫu váy hoa mà cô từng được các fan tặng trong dịp sinh nhật.

Trong khi đó, Jennie mang đến hình ảnh khi thì sang trọng với váy áo vải tweed, khi thì trẻ trung năng động với quần jeans, áo thun; khi lại sexy gợi cảm.

Lisa xinh yêu trong bộ ảnh Summer Diary 2020, mái tóc bob được uốn xoăn mang đến hình ảnh ngọt ngào cho nàng búp bê Thái.

Jisoo tiếp tục duy trì đẳng cấp nhan sắc xinh như Hoa hậu với lối trang điểm tự nhiên, tóc rẽ ngôi đơn giản.

Ảnh: Internet