Rosé lại khiến áo khoác da "hot" hơn nữa rồi!

Comeback với ca khúc APT., Rosé (BLACKPINK) đã thành công thu hút người hâm mộ khi mang đến 1 bài nhạc đầy cuốn hút từ phần nghe cho đến phần nhìn. Nàng "bông hồng nước Úc" ăn vận đơn giản với duy nhất 1 outfit xuyên suốt MV nhưng nhiêu đó cũng đủ gây thương nhớ bởi sự xinh đẹp và "slay" tràn màn hình.



Trong APT., Rosé diện tanktop trắng kết hợp chân váy ngắn, mix cùng áo khoác da được điểm xuyết hoạ tiết đinh tán bắt mắt. Lên đồ quá đỗi đơn giản nhưng outfit này đã thành công giúp Rosé có được vẻ ngoài vừa cá tính vừa trẻ trung, đúng với tinh thần của 1 bài nhạc mang màu sắc Pop Rock. Chẳng những thế, "bạn diễn" Bruno Mars cũng chọn xuất hiện cùng cô trong phong cách áo da sành điệu, càng giúp MV APT. thêm đậm chất rock and roll.

Rosé và Bruno Mars.

Rosé vừa cute vừa "ngầu lòi" trong MV APT. khi diện outfit áo da cá tính kết hợp với kiểu tóc xoăn xù mì được búi củ tỏi ở 2 bên.

Vốn dĩ, Rosé luôn là cái tên dễ tạo ra "cơn sốt" thời trang mỗi khi xuất hiện. Vậy nên với tạo hình đầy cá tính khi diện áo khoác da trong APT., Rosé đã khiến món trang phục vốn quen thuộc nay lại càng thêm hot hit.

Nếu yêu thích style đời thường của Rosé, dễ thấy rằng áo khoác da là item "must have" trong tủ đồ thu đông của cô nàng. Từ dáng ngắn cho đến dáng lửng, Rosé đều mê say đắm, cô thường chuộng cách phối đơn giản đó là mix áo da cùng những món trang phục điển hình như: quần jeans, quần short, sơ mi, tank top... Có thể nói item này đã giúp Rosé "lên đồ" trong phút mốt nhưng vẫn bảo toàn được sự thanh lịch và sành điệu cho vẻ ngoài, bằng chứng là outfit nào của Rosé trông cũng xinh sang ngút ngàn.



"Sương sương" những lần xuất hiện của Rosé với thiết kế áo da yêu thích. Dù phối đồ đơn giản nhưng outfit nào cũng đẹp mê tơi.

Áo khoác da chính là lựa chọn hoàn hảo của Rosé trong thời tiết thu đông se lạnh, bạn muốn mặc đẹp như cô nàng thì nhất định nên sắm item này về tủ đồ. Áo da vốn sở hữu ít hoạ tiết cầu kỳ, có chăng cũng chỉ nhấn nhá với chi tiết khoá kéo hoặc đinh tán bắt mắt. Vậy nên chúng vừa dễ phối lại còn có tính ứng dụng cao, nhất định sẽ giúp bạn có được giao diện sành điệu, luôn đẹp trong nhiều hoàn cảnh!

Dưới đây là một số mẫu áo da xinh xắn để bạn tham khảo và chọn lựa:

Nơi mua: Adelia - Giá: 371.000 VND

Nơi mua: By Cam Cam - Giá: 412.000 VND

Nơi mua: 4AM Official - Giá: 296.000 VND