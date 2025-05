Rosé tái xuất Met Gala sau 3 năm: Đủ xinh, đủ cool, nhưng lại an toàn và dễ đoán!

Là thành viên đầu tiên của BLACKPINK nhận vinh dự trở thành khách mời của siêu tiệc thời trang danh giá - Met Gala từ 2021. Sau 3 năm vắng mặt, Rosé cuối cùng đã chính thức trở lại thảm đỏ danh tiếng của Vogue năm nay, đánh dấu lần đầu 3/4 mẩu BLACKPINK cùng góp mặt ở sự kiện uy tín này.

Rosé và lần thứ 2 xuất hiện tại Met Gala.

Nụ cười rạng rỡ của Đại sứ Saint Laurent trong ngày trở lại sự kiện đình đám. Lần này Rosé sẽ xuất hiện với tư cách một khách mời độc lập thay vì sánh đôi cùng GĐST Anthony Vaccarello như lần đầu tiên.

Trở lại đúng vào năm Met Gala tôn vinh thời trang menswear, với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), ngay từ đầu nhiều người đã đặt niềm tin Rosé sẽ mang đến một bộ suit thời thượng đúng sở trường của Saint Laurent hoặc hơn thế nữa. Quả thật ngôi sao đình đám đã không làm khác. Xuất hiện với bộ suit all-black tối giản, Rosé vẫn thật nổi bật với mái tóc vàng bạch kim trứ danh. Song, hoàn toàn không có quá nhiều thứ đọng lại!

Thậm chí, dân tình lướt qua đã nhận ra ngay Rosé đang... chơi lại y chang kiểu tóc và makeup look của buổi tối hôm trước. Có khi hành động "tua lại" này mới là điều khó đoán nhất trong lần xuất hiện tại Met Gala 2025 của Rosé !

Như GĐST Anthony Vaccarello từng nói: "Cô ấy là tương lai của Saint Laurent". Nhìn vào Rosé người ta thấy rõ chất Saint Laurent thanh lịch, không kém phần bí ẩn và hoàn toàn không thể trộn lẫn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài outft đúng theme - Rosé đủ xinh, đủ cool nhưng lại an toàn và dễ đoán so với thảm đỏ Met Gala, nơi những ngôi sao đình đám dùng thời trang "chặt chém" để nói lên bản sắc.

Hoàn thiện vẻ ngoài có phần quá đỗi... trống trải của Rosé là chiếc vòng cổ statement Tiffany & Co.; mẫu trang sức vô cùng ấn tượng làm bằng bạch kim và vàng 18K cao cấp với viên sapphire xanh nằm ở trung tâm, đồng điệu với mẫu nhẫn cùng ngôn ngữ thiết kế trên tay.

Trong lần đầu dự Met Gala cùng GĐST Anthony Vaccarello của Saint Laurent, Rosé cũng bị nhận xét quá giản dị khi chọn một mẫu minidress cơ bản, phối cùng một món phụ kiện "đinh" duy nhất - đúng như công thức trong lần xuất hiện mới đây.