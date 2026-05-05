Rosé quyết tâm “chìm nghỉm” giữa Met Gala 2026: Khi an toàn trở thành con dao hai lưỡi

Tại Met Gala 2026, Rosé là cái tên lộ diện sớm nhất trong đội hình BLACKPINK, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái… ít được bàn tán nhất. Trái với sự kỳ vọng về một màn lột xác sau hai lần xuất hiện trước đó, nữ idol tiếp tục lựa chọn hướng đi an toàn với thiết kế đến từ Saint Laurent dưới bàn tay của Anthony Vaccarello.

Bộ váy đen dáng dài với đường xẻ cao và điểm nhấn là chiếc trâm cài hình chim cỡ lớn giúp tổng thể giữ được tinh thần sang trọng, đúng với DNA của nhà mốt Pháp. Đi cùng đó là trang sức từ Tiffany & Co. và styling quen thuộc từ Law Roach. Tuy nhiên, trong bối cảnh chủ đề năm nay tôn vinh tính nghệ thuật và sự bứt phá của thời trang, lựa chọn này lại bị đánh giá là chưa đủ “wow”.

Tạo hình của Rosé bị đánh giá nhạt trên thảm đỏ sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh.

Thực tế, đây không phải lần đầu Rosé vướng tranh cãi về việc chọn trang phục tại Met Gala. Từ chiếc mini dress năm 2021 đến bộ suit kéo dài tà năm 2025, nữ idol luôn trung thành với hình ảnh thanh lịch, tối giản. Nhưng chính sự nhất quán đó, khi đặt vào một sân chơi đòi hỏi tính trình diễn cao như Met Gala, lại vô tình khiến cô bị lép vế trước những tạo hình mang tính thử nghiệm mạnh mẽ hơn.

Rosé tại Met Gala 2021.

Rosé tại Met Gala 2025.

Áp lực dành cho Rosé trong lần trở lại thứ ba là không nhỏ, nhất là khi cô đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp quốc tế, thậm chí ghi dấu ấn với các cột mốc lớn ngoài âm nhạc. Trước thềm sự kiện, việc cô đăng tải thư mời từ Anthony Vaccarello - người đứng sau hình ảnh của Saint Laurent - càng khiến công chúng kỳ vọng vào một cú chuyển mình rõ rệt.

Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại cho thấy một Rosé vẫn rất đẹp, rất sang, nhưng chưa đủ khác biệt để trở thành tâm điểm. Trong một “bữa tiệc thời trang” nơi mỗi khách mời đều cố gắng kể câu chuyện riêng bằng trang phục, việc chọn một hướng đi quá an toàn đôi khi lại là rủi ro lớn nhất.

Dù vậy, không thể phủ nhận Rosé vẫn đang duy trì được hình ảnh ổn định và gu thẩm mỹ nhất quán - điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Chỉ có điều, với Met Gala, có lẽ khán giả luôn mong chờ nhiều hơn thế: không chỉ là đẹp, mà còn phải khiến người ta nhớ.