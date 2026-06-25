"Rosé phiên bản nam" nổi tiếng nhất thế giới chính thức bị mái tóc vàng làm khổ

Đằng sau diện mạo phi giới tính gây sốt thời gian qua của Jimin (BTS) là một thực tế "gai góc" mà bất kỳ tín đồ tóc tẩy nào cũng thấu hiểu. Sau hơn 3 tháng duy trì mái tóc vàng bạch kim lộng lẫy, nam thần đình đám cuối cùng cũng phải đối mặt với nỗi khổ chung mang tên: Tóc hư tổn.

Hồi tháng 3/2026, khi BTS chính thức trở lại với BTS The Comeback Concert | Arirang tại Seoul, Jimin đã chiếm trọn tâm điểm truyền thông quốc tế. Xuất hiện với mái tóc dài màu blonde, mỹ nam sinh năm 1995 khiến các diễn đàn sắc đẹp bùng nổ bởi visual unisex ấn tượng nhất từ trước tới nay, bằng chứng rõ nhất là thứ hạng cao ngất trên bảng xếp hạng trending toàn cầu.

Tại thời điểm đó, không ít khán giả đã ví von Jimin như một "Rosé phiên bản nam" bởi khí chất sang trọng, tiên tử vô cùng tương đồng với giọng ca chính của BLACKPINK trong mái tóc vàng thương hiệu.

Tuy nhiên, hào quang của những mái tóc tẩy sáng màu chưa bao giờ là điều dễ dàng duy trì. Mới đây, sau hơn 3 tháng gồng gánh, mái tóc của Jimin đã trở thành tâm điểm chú ý khi một bài đăng của người hâm mộ bất ngờ viral trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được lan truyền, mái tóc dáng hush cut màu blonde của Jimin không còn giữ được độ bóng mượt chuẩn mực như trên sân khấu ngày nào. Thay vào đó, dưới ống kính zoom cận, sợi tóc lộ rõ vẻ khô xơ, phần đuôi chẻ ngọn nghiêm trọng và cong vênh bướng bỉnh không khác gì một chiếc "bờm sư tử".

Mái tóc hư tổn của Jimin ở góc nhìn cận cảnh (Nguồn: Threads).

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng người hâm mộ từ Việt Nam cho đến quốc tế đã tràn vào bàn tán xôn xao, tạo nên một cuộc thảo luận dở khóc dở cười. Các fan quốc tế không khỏi xót xa cho chất tóc của thần tượng khi thắn nhận xét tóc của Jimin đang trong tình trạng héo úa như cỏ dại.

Đồng thời nhắn nhủ nam idol nên tận dụng các sản phẩm phục dưỡng tóc cao cấp từ thương hiệu mà anh đang làm đại sứ. Trong khi đó, cộng đồng fan Việt lại chọn cách tương tác vừa hài hước vừa lầy lội khi liên tục xót xa đùa rằng đầu của nam ca sĩ nhìn như cái chổi quét nhà và ráo riết hiến kế khuyên anh nên đi ủ dầu dừa ngay lập tức.

Bên cạnh đó, nhiều fan cũng nhận định dựa trên thực tế, mái tóc dài lãng tử của Jimin thực chất là tóc nối. Từ thời điểm nam ca sĩ quyết định nối tóc cho dự án Arirang, người hâm mộ từng bày tỏ sự lo ngại về việc các mối nối đè nặng, kéo căng chân tóc và da đầu trong suốt một thời gian dài, cộng thêm hóa chất tẩy, chắc chắn đang khiến Jimin không hề thoải mái, về lâu về dài còn ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc. Do đó, các ARMY đồng loạt khuyên Jimin nên nhanh chóng nhờ stylist tháo nối hoặc sử dụng các liệu trình phục hồi chuyên sâu gấp để cứu vãn tình hình.

Nhìn vào tình trạng hiện tại của Jimin, có thể liên tưởng tức thời đến Rosé - "Blonde Girl" có nghị lực kiên cường nhất K-pop. Hành trình gắn bó với màu tóc vàng của bông hồng nhà BLACKPINK đã bước sang năm thứ 7. Để duy trì được sắc độ bạch kim hoàn hảo không tì vết ấy, Rosé từng khiến người hâm mộ "nổi da gà" khi tiết lộ tần suất tẩy tóc lên đến 2 tuần/lần.

Những năm qua, không ít lần mái tóc thật của nữ thần sinh năm 1997 lộ vẻ đứt gãy, hư tổn nặng nề. Rã ràng, để đổi lấy một diện mạo chuẩn "tiên tử" bước ra từ truyện cổ tích, cả Rosé lẫn Jimin đều đang phải đánh đổi bằng sức khỏe của mái tóc thật.

Bất chấp những lo lắng của người hâm mộ về tình trạng tóc xơ rách, bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu không cho phép mỹ nam này thiếu chỉn chu quá lâu. Chiều 24/6, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang nam Paris Fashion Week Xuân Hè 2027 đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp, Jimin với tư cách Đại sứ thương hiệu đã có màn xuất hiện kiêu hãnh tại show diễn mới của Dior Homme bên cạnh các đàn em Cortis.

Nam idol lộ diện trước rừng ống kính quốc tế với một tạo hình chuẩn hoàng tử cổ tích khi mái tóc dài cực kỳ hợp rơ với trang phục. Mái tóc blonde khô xơ trước đó có vẻ như đã được đội ngũ chuyên gia hàng đầu xử lý một cách tài tình bằng các kỹ thuật tạo kiểu và dưỡng bóng cấp tốc. Nam thần nhà BTS vẫn tỏa sáng ngút ngàn với thần thái sang trọng, trước khi lên đường sang Tây Ban Nha hội ngộ cùng các thành viên, tiếp tục chuyến lưu diễn châu Âu dự kiến sẽ làm bùng nổ mùa hè này.

Ảnh: X, Instagram