Dân mạng đồng loạt trầm trồ vì 1 local brand Việt đẹp chẳng kém nhà mốt xa xỉ

Trong vài năm trở lại đây, thời trang Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu nội địa chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với các nhãn hàng quốc tế. Một trong những cái tên đang nhận được nhiều lời khen từ giới yêu thời trang chính là Detheia. Nếu chỉ nhìn qua những bộ ảnh lookbook hay các thiết kế mới nhất của thương hiệu, không ít người sẽ lầm tưởng đây là sản phẩm của một nhà mốt nước ngoài. Từ cách xây dựng hình ảnh, bảng màu cho tới phom dáng trang phục, tất cả đều mang hơi thở sang trọng, hiện đại và đẳng cấp. Thế nhưng phía sau những thiết kế khiến dân tình phải trầm trồ ấy lại là một thương hiệu hoàn toàn "made in Vietnam", thuộc Tổng công ty May 10.

Câu chuyện đằng sau cái tên Detheia

Detheia chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2022. Tên gọi của thương hiệu được lấy cảm hứng từ Theia - nữ thần ánh sáng, sắc đẹp và sự rực rỡ trong thần thoại Hy Lạp. Ngay từ khi xuất hiện, Detheia đã định hướng trở thành dòng thời trang cao cấp dành cho những người phụ nữ hiện đại, tự tin và có gu thẩm mỹ riêng. Thương hiệu hướng tới nhóm khách hàng từ 22 đến 40 tuổi, bao gồm các bạn trẻ yêu thời trang, giới văn phòng, doanh nhân và những phụ nữ mong muốn xây dựng hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn nổi bật. Đây cũng là lý do các thiết kế của hãng luôn cân bằng giữa tính ứng dụng và tính thời trang.

Những thiết kế mang tinh thần thời trang toàn cầu

Điểm khiến nhiều người ấn tượng ở Detheia là khả năng bắt nhịp với xu hướng quốc tế nhưng không đánh mất bản sắc riêng. Các bộ sưu tập của thương hiệu không quá chạy theo trào lưu ngắn hạn mà tập trung vào những thiết kế có tính bền vững và giá trị sử dụng lâu dài. Từ những bộ váy công sở thanh lịch, trang phục thường ngày cho tới các mẫu đầm dự tiệc lộng lẫy, Detheia đều mang tới cảm giác chỉn chu và tinh tế. Các thiết kế có thể dễ dàng xuất hiện trong những sự kiện thời trang, các buổi tiệc sang trọng hay thậm chí là trên đường phố của những kinh đô thời trang lớn.

Chi tiết thủ công tạo nên dấu ấn riêng

Một trong những yếu tố giúp Detheia nổi bật chính là sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ. Thương hiệu thường xuyên sử dụng các kỹ thuật xếp ly mềm mại, nơ ruy băng nữ tính, thêu hoa thủ công hay các chi tiết corset được xử lý khéo léo nhằm tôn lên đường cong cơ thể. Những chi tiết này không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu. Nhờ vậy, các thiết kế của Detheia vừa có sự mềm mại nữ tính, vừa mang nét sang trọng và hiện đại của thời trang cao cấp.

Chất liệu cao cấp không thua kém hàng ngoại

Bên cạnh thiết kế, chất liệu cũng là yếu tố được thương hiệu đầu tư mạnh tay. Nhiều bộ sưu tập sử dụng các loại vải cao cấp như tafta, lụa, tơ, tweed hay những chất liệu có độ đứng phom và khả năng bắt sáng đẹp. Nhờ lựa chọn nguyên liệu chất lượng, trang phục không chỉ đẹp khi nhìn mà còn mang lại cảm giác sang trọng khi mặc. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng nhận xét các thiết kế của Detheia có độ hoàn thiện và cảm giác sử dụng tương đương với nhiều thương hiệu quốc tế cùng phân khúc.

Thời trang Việt nhưng vẫn đậm bản sắc riêng

Điều thú vị là dù mang tinh thần hội nhập toàn cầu, các thiết kế của Detheia vẫn thấp thoáng những cảm hứng từ văn hóa và con người Việt Nam. Những gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các đường nét mềm mại hay tinh thần nữ tính Á Đông được lồng ghép khéo léo vào từng bộ sưu tập. Chính sự giao thoa giữa yếu tố quốc tế và bản sắc bản địa đã giúp thương hiệu tạo nên dấu ấn khác biệt trong thị trường thời trang cao cấp.

Mức giá phản ánh chất lượng sản phẩm

Hiện nay, các sản phẩm của Detheia có giá dao động từ khoảng 3 đến 20 triệu đồng. Đây là mức giá khá cao so với nhiều thương hiệu nội địa, nhưng được đánh giá là hợp lý nếu xét tới chất liệu, kỹ thuật hoàn thiện và giá trị thẩm mỹ mà sản phẩm mang lại. Với những khách hàng yêu thích thời trang chất lượng cao và mong muốn ủng hộ thương hiệu Việt, Detheia đang dần trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.

Khi thời trang Việt khiến người ta tự hào

Sự xuất hiện của những thương hiệu như Detheia cho thấy ngành thời trang Việt Nam đang ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Không còn chỉ là những sản phẩm phục vụ nhu cầu cơ bản, các thương hiệu nội địa giờ đây hoàn toàn có thể tạo ra những thiết kế đẹp, sang trọng và có khả năng cạnh tranh với các nhà mốt quốc tế.

Và có lẽ, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất không phải là việc Detheia đẹp đến đâu, mà là việc những thiết kế khiến dân tình phải "wow" ấy lại được tạo ra bởi chính một thương hiệu Việt Nam.