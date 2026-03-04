Rosé kín đáo nhưng tỏa sáng đến show Saint Laurent, Cha Eun Woo đã bị thay bằng nam thần "tổng tài" cao gần 1m9

Rạng sáng 4/3 (giờ Việt Nam), một trong những nhà mốt được mong chờ nhất mỗi mùa Paris Fashion Week - Saint Laurent đã chính thức trình làng BST Fall/Winter 2026 dưới chân tháp Eiffel. Giữa khung cảnh Paris rực sáng và không khí thời trang đậm đặc chất điện ảnh, ống kính truyền thông quốc tế nhanh chóng đổ dồn về nơi quy tụ loạt ngôi sao đình đám như: Rosé, Kate Moss, Ahn Hyo Seop, Milk Pansa và Kiko Mizuhara.

Rosé và dàn sao tại show Saint Laurent FW26.

Lần gần nhất xuất hiện tại Paris cho thương hiệu, Rosé đã có 1 mùa Paris Fashion Week đáng nhớ khi bộ romper ngày ấy và khung hình bộ tứ quyền lực bên cạnh Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX trở thành đề tài tranh cãi không mong muốn. Lần này những yếu tố trên gần như không tồn tại, từ việc vắng mặt bà xã Justin Bieber và Charli XCX, bộ trang phục lần này của Rosé cũng đặc biệt "an toàn".

Như thường lệ nữ idol được rất đông người hâm mộ chờ đón trước cửa khách sạn (Ảnh Harpers Bazaar Germany).

Nữ thần tượng chọn một thiết kế váy ngắn trễ vai tông xanh neon ánh vàng, chất liệu gấm dập nổi tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh dưới ánh đèn về đêm. Phom váy ôm gọn cơ thể, phần tay bồng giúp tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại, khoe trọn bờ vai thanh mảnh và đôi chân dài. Mái tóc vàng sáng buông nhẹ cùng layout trang điểm trong trẻo càng khiến Rosé trở thành điểm nhấn rực rỡ giữa không gian mờ ảo của Saint Laurent.

Full look hôm nay khá thoải mái cho Rosé hơn hẳn bộ trang phục khiến cô có phần bất tiện lần trước (Ảnh @marieclairemag).

Những mùa mốt gần đây khi Anthony Vaccarello làm mới thương hiệu nước Pháp, Rosé cũng không còn chỉ mặc màu đen, thay vào đó là các tông màu tươi sáng và táo bạo hơn. Chiếc váy hôm nay tiếp tục là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình ấy.

Mái tóc blonde được tẩy 2 tuần/lần của Rosé (Ảnh @lavoirmagazine).

Khung hình chung của Rosé, Kate Moss và Zoë Kravitz tại front row.

Chỉ sau khoảng 1 năm nên duyên cùng Saint Laurent, cú ngã ngựa của Cha Eun Woo được cho là lý do khiến mỹ nam này vắng mặt khỏi hàng ghế đầu của nhà mốt Pháp. Thay vào đó là một gương mặt khác không hề kém cạnh về visual lẫn danh tiếng tại xứ kim chi - Ahn Hyo Seop. Nam diễn viên điển trai đã có mối liên kết với Saint Laurent từ trước, nhưng đây mới là thời điểm để anh xuất hiện tại Paris cho 1 trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của thương hiệu.

Ahn Hyo Seop là sao nam duy nhất đến từ Hàn Quốc có mặt tại show diễn (Ảnh Harpers Bazaar).

Tương tự phần lớn trang phục của dàn khách mời nam hôm nay, Ahn Hyo Seop cũng diện một look trong BST Men's Spring/Summer 26 với chi tiết chiếc caravat nhét trong đặc trưng của collection. Kiểu tóc đen rẽ ngôi tự nhiên cùng thần thái điềm tĩnh giúp nam diễn viên toát lên vẻ quyền lực, quyến rũ.

Nam diễn viên người Canada gốc Hàn có chiều lợi thế 1m88 và gương mặt trẻ trung (Ảnh Getty Images).

Bên cạnh đó, Milk Pansa cũng là ngôi sao châu Á thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại show diễn vừa qua. Nữ diễn viên chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Saint Laurent vào tháng 1/2026, đồng thời là ngôi sao Thái Lan đầu tiên nhận được bản hợp đồng này.

Tại sự kiện, cô lựa chọn bản phối đậm chất quyền lực với áo sơ mi trắng oversized thắt nơ cổ nổi bật, kết hợp cùng áo khoác da và chân váy bút chì đồng điệu. Tổng thể theo tông đen trắng kinh điển, nhấn bằng phụ kiện khuyên tai đỏ nổi bật, giúp Milk Pansa toát lên thần thái sắc sảo, trưởng thành hơn hẳn hình ảnh ngọt ngào thường thấy trên màn ảnh.

Nữ diễn viên Thái Lan chính thức góp mặt với tư cách Đại sứ thương hiệu (Ảnh Getty Images).

Khung hình chung của Milk Pansa và Kiko Mizuhara (Ảnh IGNV).

Nữ diễn viên chụp cùng Ahn Hyo Seop (Ảnh IGNV).

Các ngôi sao, siêu mẫu quốc tế tại show diễn:

DJ Peggy Gou

Kiko Mizuhara

Kate Moss (Ảnh Vogue).

Zoë Kravitz (Ảnh Vogue).

Lila Grace Moss (Ảnh Vogue).