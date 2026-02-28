Rosé khoe ngực bạo nhất trong MV mới, vòng 1 khiêm tốn thì có sao!

Sau hơn ba năm kể từ album BORNPINK phát hành năm 2022, trưa ngày 27/2 BLACKPINK chính thức tái xuất với mini album thứ ba mang tên DEADLINE. MV chủ đề GO nhanh chóng trở thành tâm điểm toàn cầu từ phút đầu tiên phát hành, như một lời hồi đáp xứng đáng cho quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi của người hâm mộ quốc tế.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, GO đã cho thấy tham vọng đánh mạnh thị giác rõ rệt. Không gian, ánh sáng và các chuyển động được xử lý mượt mà hơn cả một tác phẩm điện ảnh với tinh thần sci-fi đậm đặc, cho thấy mức độ đầu tư khủng của dự án lần này.

Phần tạo hình không được nhắc đến quá nhiều như các tác phẩm trước, bởi hầu hết thời trang của GO đã được hé lộ trong các teaser và poster trước đó, nhưng khi đặt trong tổng thể chuyển động và nhịp dựng của MV, từng thiết kế lại mang một sức sống hoàn toàn khác. Có thể nói hiếm có MV nào của BLACKPINK, hai tone màu trung tính là trắng và đen lại được khai thác triệt để và sâu sắc đến vậy. Sự tiết chế về màu sắc mở đường cho cấu trúc, đường nét và phom dáng lên ngôi.

Tiếp tục giữ chuỗi là thành viên sở hữu nhiều khoảnh khắc "đinh" trong các sản phẩm của nhóm, Rosé xuất hiện với mái tóc vàng đặc trưng, mang đến những moment khi thì trừu tượng, khi lại bay bổng đến siêu thực, nhờ mang trong mình một chất thơ khó lý giải, mong manh nhưng không yếu đuối, mềm mại và đầy nội lực.

Trên mạng xã hội, những đoạn cut riêng của nữ idol sinh năm 1997 liên tục được chia sẻ cùng với sự say đắm của người hâm mộ: "Rosé như đến từ thiên đường vậy" - một bình luận chia sẻ cảm xúc.

Mở đầu MV là khung cảnh hang động nước sâu mang tông trắng nâu lãng mạn và bí ẩn. Rosé xuất hiện trong thiết kế từng lộ diện ở teaser concept trước đó cùng mẫu Armor wedding dress của NTK @aojierou. Bộ váy gợi liên tưởng đến giáp cưới một sự kết hợp giữa tính nữ và tinh thần chiến binh. Phần crop top với đường cắt tinh giản, không phô trương nhưng đủ để tôn lên vóc dáng mảnh mai đặc trưng của Rosé. Cô không cố tạo hiệu ứng gợi cảm trực diện, thay vào đó cô để sự thanh mảnh tự nhiên hòa vào cấu trúc trang phục, tạo nên vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và chuẩn mực tựa các siêu mẫu. Chính ở đây, khái niệm "vòng 1 khiêm tốn" được định nghĩa theo cách rất high fashion.

Ở phân cảnh cả bốn thành viên cùng xuất hiện trong một trận đấu sức, tông đen thống lĩnh hoàn toàn với tinh thần thể thao giao thoa futuristic. Nếu Jisoo, Jennie và Lisa diện các sáng tạo từ Việt Nam thực hiện bởi Lim Feng, thì riêng Rosé lại chọn một phiên bản customized kết hợp giữa bikini của OJOS và swimsuit của HYEIN SEO.

Thiết kế ôm gọn cơ thể, nhấn vào phần vai và eo, tạo nên đường cong mềm mà không phô diễn quá đà. Sự "khiêm tốn" ở vòng một vì thế càng trở nên có chủ đích khi làm nổi bật tổng thể thanh thoát của Rosé trong những góc máy không thể trực diện hơn.

Một trong những phân cảnh để lại ấn tượng mạnh nhất là khi Rosé xuất hiện trong chiếc slip dress đen kết hợp tà voan nhiều lớp tung bay giữa không trung. Đây có thể xem là phân đoạn điện ảnh nhất của GO. Ánh sáng quét ngang cơ thể, lớp voan chuyển động theo từng cú xoay người, tạo cảm giác như nữ idol đang trôi giữa thiên hà.

Chiếc váy hai dây tối giản càng làm nổi bật khung xương vai thanh mảnh và phần thân trên gọn gàng. Rosé cho thấy sự tự tin tuyệt đối khi làm chủ hình thể của mình, yếu tố ấy sức hút khiến người xem không thể rời mắt.

Điểm chung của toàn bộ tạo hình Rosé trong GO nhìn chung vẫn là sự tiết chế, không màu mè, không lạm dụng phụ kiện. "Viên kim cương" của Saint Laurent lần nữa chứng minh rằng một cơ thể thanh mảnh, một vòng một khiêm nhường và thần thái tự tin hoàn toàn có thể tạo nên sức hút dài lâu.

Ảnh chụp màn hình MV GO