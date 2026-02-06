Rosé (BLACKPINK) tiết lộ loại trái cây giúp gương mặt luôn rạng rỡ

Trong một video phỏng vấn được phát hành vào ngày 30 tháng 1 (theo giờ địa phương) trên kênh YouTube của Elle Korea, Rosé tỏ ra ngại ngùng khi được hỏi về việc cô đứng đầu danh sách "Những gương mặt đẹp nhất thế giới", do TC Candler, một trang web về phim ảnh và văn hóa đại chúng của Mỹ, công bố.

"Cảm giác thật không thể tin được và hơi xấu hổ nhưng tôi rất biết ơn" - thành viên của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BLACKPINK trả lời,

Khi được hỏi về bí quyết của mình, Rosé đã nói rằng cô có những niềm vui nhỏ và thực hiện chúng đều đặn. Nữ ca sĩ cũng không ngại hé lộ những thói quen hàng ngày mà cô cho là bí quyết giúp làn da mình tươi tắn. Rosé cho biết cô tập trung vào việc ăn những món ăn mình thích mỗi ngày và duy trì tâm trạng tích cực.

"Hiện tại, loại quả tôi thích ăn là dâu tây, vì đang là mùa đông" - cô nói - "Và tôi ăn rất nhiều mực. Tôi thích chúng".

Ngoài Rosé, trong danh sách Những gương mặt đẹp nhất thế giới, còn có các ngôi sao K-pop khác như Jisoo của BLACKPINK ở vị trí thứ 11, Lisa ở vị trí thứ 22 và Jennie ở vị trí thứ 46.

Sự lựa chọn thực phẩm của Rosé có thể hé lộ những thói quen đằng sau sự công nhận này. Trong khi các quy trình chăm sóc da thường tập trung vào mỹ phẩm, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì độ đàn hồi, độ ẩm và khả năng phục hồi của da. Những thực phẩm được Rosé nhắc đến là dâu tây và mực thường được các chuyên gia dinh dưỡng cho là có lợi cho sức khỏe tổng thể của da khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

(Ảnh: Elle Korea)

Lợi ích của dâu tây đối với sức khỏe làn da

Dâu tây được biết đến rộng rãi với hàm lượng vitamin C cao, hỗ trợ tổng hợp collagen và giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa liên quan đến lão hóa. Chúng cũng chứa polyphenol có thể góp phần làm sáng và đều màu da hơn, trong khi chất xơ và hàm lượng nước hỗ trợ sức khỏe đường ruột, một yếu tố gián tiếp trong sự ổn định của da.

Tuy nhiên, vì là trái cây mùa đông, nên cần ăn ở mức độ vừa phải, vì độ axit của chúng có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa khi ăn nhiều lúc đói bụng. Những người dễ bị dị ứng thực phẩm nên bắt đầu với khẩu phần nhỏ để đánh giá khả năng dung nạp.

Khi chọn dâu tây, người tiêu dùng nên chọn những quả có mùi thơm nồng, ngọt ngào, cuống màu xanh tươi, màu đỏ đều khắp và bề mặt chắc, bóng.

Lợi ích của mực đối với sức khỏe làn da

Mực chứa các peptide tham gia vào quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ sức khỏe của da, tóc, móng và khớp, đồng thời giúp duy trì độ đàn hồi của da. Nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy sự kết hợp của collagen, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa có trong mực có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa da và bảo vệ chống lại tổn thương tế bào.

Mực cũng là nguồn cung cấp kẽm và vitamin E, có liên quan đến hoạt động chống oxy hóa, tái tạo da và chức năng hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương và phục hồi các vết thâm.

(Ảnh: Elle Korea)

Xét về mặt dinh dưỡng, mực là thực phẩm ít calo, giàu protein, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì cơ bắp, những yếu tố gián tiếp liên quan đến tình trạng da.

Ngoài vai trò trong sản xuất collagen, các hợp chất như taurine và axit béo omega-3 cũng liên quan đến việc cải thiện lưu thông máu và giảm mệt mỏi, từ đó có thể hỗ trợ lưu lượng máu đến da và cung cấp chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng cách chế biến rất quan trọng: Việc ướp quá nhiều muối hoặc chiên rán có thể làm giảm bớt những lợi ích tiềm năng của mực, và những người bị bệnh gút hoặc bệnh thận nên thận trọng khi tiêu thụ do hàm lượng purine.

Khi mua mực, mực tươi thường trong suốt và bóng, thịt chắc và đàn hồi, da dễ bóc. Mực nên có mùi biển nhẹ nhàng, trong lành hơn là mùi nồng.

Đối với mực khô, người tiêu dùng nên chọn những miếng mực có bề mặt khô đều, không có vết nứt rõ ràng và chắc, nặng tay, tốt nhất là được đóng gói gần đây.