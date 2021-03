Rosé biến áo len dài thành crop-top khoe body "xịt máu", hóa ra cách thực hiện lại cực đơn giản

Tất bật chuẩn bị cho ca khúc solo On The Ground nhưng mới đây Rosé vẫn tranh thủ thời gian livestream cùng với fan. Trong lần livestream này, cô lên đồ khá đơn giản với áo len và quần jeans năng động. Set đồ của Rosé gọn gàng thoải mái lại vừa tôn eo thon nổi bật. Đáng chú ý, nếu so sánh với ảnh mẫu gốc của hãng, bạn sẽ thấy Rosé đã áp dụng tuyệt chiêu giúp chiếc áo đơn giản thu hút hơn mấy lần.

Lên đồ livestream với fan, Rosé ăn vận khá đơn giản khi diện áo len mix cùng quần jeans. Dáng áo crop top giúp cô khoe được vòng eo thon thả.

Đang tất tả lo toan cho dự án solo riêng nhưng Rosé vẫn dành thời gian trò chuyện, tâm tình cùng fan.

Được biết mẫu áo mà Rosé đã diện là thiết kế đến từ thương hiệu Ganni. Cô mix cùng 1 vài món trang sức nhỏ xinh của Tiffany&Co.

Thực chất đây vốn là mẫu áo len dáng suông rộng cơ bản nhưng Rosé đã cố tình buộc túm lại để tạo hiệu ứng tôn eo thon. Cách biến tấu này cũng giúp hình ảnh của cô gợi cảm và hay ho hơn mấy lần người mẫu của hãng.

Thực chất lối buộc áo khoe eo rất hay được các thành viên BLACKPINK áp dụng. Khi ra sân bay Jennie đã nhanh trí vén áo khoe eo thon.

Với những mẫu áo nỉ, áo len, họ chỉ cần gập áo lên rồi dùng 1 sợi dây nhỏ buộc túm phần áo phía sau. Còn với áo phông, họ có thể buộc túm 2 phần vạt áo với nhau.

Ảnh: Internet