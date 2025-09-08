RIMOWA ra mắt sắc thái mới nhất cho dòng Original

Qua nhiều năm, dòng vali nhôm huyền thoại này đã được tái hiện qua nhiều sắc thái đặc trưng, và nay RIMOWA hân hạnh giới thiệu sắc màu mới đầy cuốn hút – Bronze. Sở hữu sắc nâu ấm, điểm xuyết cam cháy và ánh đỏ, Original Bronze có mặt với ba kích thước: Cabin, Check-In L và Trunk Plus.

Đồng – một nguyên tố tự nhiên nổi bật bởi vẻ đẹp và độ bền – cũng được yêu thích vì tính ứng dụng linh hoạt, hiện diện từ những tác phẩm điêu khắc đồ sộ đến đồng xu được chạm khắc tinh xảo.

Lấy cảm hứng từ sự bền vững của tượng đồng cổ, RIMOWA Original màu Bronze cho phép người dùng lưu giữ ký ức hành trình, gợi nhắc về không gian và thời gian từng đi qua. Kết nối vẻ đẹp thiên nhiên với sức hút vượt thời gian của lớp patina cổ điển, sắc Bronze lan tỏa sự ấm áp và tinh tế.

Song hành cùng bộ sưu tập Bronze là một đoạn phim ngắn, tái hiện bầu không khí sôi nổi của các buổi đấu giá nghệ thuật danh tiếng. Khi chiếc vali xuất hiện, được nâng niu như một pho tượng cổ, hàng loạt người tham dự giơ bảng đấu giá, tranh nhau từng khoảnh khắc.

Khi tiếng búa vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về người thắng cuộc bí ẩn – một gương mặt quen thuộc trong giới nghệ thuật. Sản phẩm mới nhất tiếp tục khẳng định cam kết của thương hiệu về tay nghề chế tác tinh xảo và kỹ thuật Đức, từ tay cầm dạng ống lồng telescopic không nấc, hệ thống bánh xe Multi-wheel mượt mà đảm bảo trải nghiệm di chuyển liền mạch cho tới khóa chuẩn TSA: tất cả đều được đồng bộ sắc màu một cách tài tình.

Kỹ thuật anod hóa độc quyền của RIMOWA cho phép phủ sắc tố trực tiếp lên bề mặt nhôm, tạo nên lớp hoàn thiện đậm sắc và đồng nhất – một cách tôn vinh chất liệu biểu trưng của thương hiệu. Là kim loại nổi tiếng về độ cứng và bền, bronze phản ánh trọn vẹn hai phẩm chất tiêu biểu mà RIMOWA theo đuổi. Phiên bản Original mùa này tiếp tục được áp dụng chính sách bảo hành trọn đời đặc trưng của thương hiệu.