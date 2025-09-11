Review lọ kem nền "quốc dân độ, triều đình độ": Bám da bền như bê tông, bôi 1 lớp khuyết điểm bay màu không để lại vết!

Kem nền là lựa chọn lý tưởng của các chị em khi muốn sở hữu lớp makeup mịn màng và hoàn hảo. Không chỉ giúp da đều màu và che khuyết điểm hiệu quả, kem nền còn mang đến cảm giác mượt mà, tự nhiên suốt cả ngày, đồng thời giữ lớp trang điểm bền đẹp và lâu trôi.

Trong muôn vàn sản phẩm trên thị trường, kem nền Catrice HD Liquid Coverage Foundation đang là cái tên khiến các tín đồ làm đẹp đứng ngồi không yên. Vốn đã nằm trong danh sách mỹ phẩm quốc dân, kem nền Catrice nay càng trở nên hot hơn sau 2 đợt "concert quốc gia", khi được các nữ quân nhân nhiệt tình lăng xê là bí kíp để có được lớp nền "tuyệt đối bền bỉ".

Catrice HD Liquid Coverage Foundation là dòng kem nền hot nhất nhì hiện nay

Độ phủ sóng của item ngày càng mạnh mẽ khi được lăng xê là bí kíp để các nữ quân nhân có được lớp nền vừa bền vừa đẹp

Trên TikTok, Catrice HD Liquid Coverage Foundation liên tục nhận được cơn mưa lời khen từ các beauty blogger nhờ khả năng mang lại lớp nền mịn màng, tự nhiên và bền màu suốt cả ngày. Kết cấu lỏng nhẹ giúp kem dễ tán, tiệp vào da một cách mềm mại, không gây bí hay nặng mặt. Khả năng chống thấm nước là điểm cộng lớn, giữ lớp trang điểm hoàn hảo ngay cả khi gặp mồ hôi hay nước.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có khả năng che phủ đến 80% các khuyết điểm như vết thâm mụn, quầng thâm hay mẩn đỏ, tạo lớp nền mịn màng, căng bóng. Lớp finish mịn lì nhưng vẫn giữ độ ẩm tự nhiên, không làm da khô. Thành phần Niacinamide (vitamin B3) vừa hỗ trợ sáng da, vừa kiểm soát dầu, giúp lớp nền bền màu lên đến 24 giờ mà vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Thiết kế của Catrice HD Liquid Coverage Foundation đơn giản nhưng tiện dụng. Sản phẩm được đựng trong chai thủy tinh nhỏ gọn, kèm đầu bóp bằng cao su giúp dễ dàng điều chỉnh lượng kem, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo vệ sinh. Bảng màu của em này siêu phong phú, phù hợp với nhiều tông da: 002 cho da trắng, 005 cho da trắng hồng, 008 cho da trung bình sáng, 010 cho da trung bình và 020 cho da tự nhiên...

Là sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung, kem nền Catrice HD Liquid Coverage Foundation thật sự "chiều lòng" phái đẹp khi có giá khoảng 399.000 đồng cho một thiết kế nhỏ xinh và chất lượng. Với kết cấu kem lỏng nhẹ, khả năng che phủ ấn tượng và hiệu ứng da căng mướt, không khó hiểu khi em này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có lớp nền hoàn hảo, mịn màng mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên.



