Review bộ sản phẩm chăm sóc da chuẩn spa cho các cô nàng bận rộn

Nếu bạn là người phụ nữ bận rộn với công việc lẫn chuyện gia đình nên không thể dành quá nhiều thời gian để skincare, thì đừng lo vì bộ sản phẩm chăm sóc da "tất cả trong một" quyền năng của thương hiệu Tennebi sẽ rút gọn thời gian chăm sóc da của bạn - mà làn da vẫn đẹp rạng rỡ như được chăm sóc chuẩn spa



Chu trình dưỡng da đầy đủ cho các chị em

Bộ sản phẩm cho da thường và da nhạy cảm của Tennenbi gồm 4 sản phẩm là sữa rửa mặt có 4 công dụng trong 1, serum dưỡng trắng, ngăn ngừa nám, xịt dưỡng ẩm, chống lão hoá và gel dưỡng da với 6 công dụng trong 1.

Cả 4 sản phẩm đều có packaging vô cùng sang xịn mịn với thiết kế thân chai trắng hồng và nắp kim loại đều là đầu có vòi nhấn tiện lợi, giúp lấy sản phẩm dễ dàng, vừa đủ dùng. Bộ sản phẩm chính là các bước dưỡng da đầy đủ, hoàn hảo để làm sạch và nuôi dưỡng trắng sáng, ngăn ngừa các vấn đề trên da.

Đầu tiên, chị em sẽ rửa mặt với sữa tẩy trang và rửa mặt dưỡng trắng 2in1 Tennenbi Wash & Milk Pack có khả năng làm sạch kép sẽ làm sạch hoàn toàn bụi bẩn, bã nhờn & lớp trang điểm trên da một cách dịu nhẹ. Sản phẩm còn giúp phủ lớp màng ẩm và cung cấp collagen ngay từ bước làm sạch, ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm cho da.

Tiếp đến, chị em sẽ sử dụng Serum dưỡng trắng Tennenbi Immunity & Moisture giúp dưỡng da trắng sáng mềm mịn, căng mướt, có thể cảm nhận ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Bên cạnh đó serum còn giúp ngăn ngừa nám từ giai đoạn khởi nguyên, đẩy lùi nhanh chóng các đốm nâu, thâm nám, cải thiện tone màu da và tăng năng lượng cho làn da thông qua hiệu quả cải thiện hệ miễn dịch da.

Sau đó sẽ đến bước Xịt dưỡng ẩm & chống lão hóa Tennenbi Skin Care Lotion để cấp nước và cấp ẩm tầng sâu, da mềm mịn, căng mướt. Nếu chẳng may hôm đó nàng có đi ngoài nắng nhiều, sản phẩm cũng có thể "cấp cứu" ngay cho làn da cháy nắng, khô sạm ngay tức thì. Xịt dưỡng ẩm của Tennenbi còn làm chậm quá trình lão hóa từ sâu bên trong, tái tạo, phục hồi tổn thương cho da, tác động trực tiếp lên tế bào da, giúp da sáng hơn, căng mọng, mịn màng, săn chắc.

Cuối cùng, chị em sẽ kết thúc chu trình skincare với Gel dưỡng da 6in1 Tennenbi All In One Gel. Sản phẩm giúp phục hồi tổn thương và cung cấp dưỡng chất, cung cấp độ ẩm và độ đàn hồi tuyệt vời cho da, bảo vệ da trước mọi tác nhân gây hại từ bên ngoài. Ngoài ra, gel dưỡng da còn là một loại mặt nạ dưỡng da giúp da sáng hồng rạng rỡ tự nhiên và có thể thay thế kem lót trước khi trang điểm.

Bảng thành phần quý hiếm, an toàn, hiệu quả

Sữa rửa mặt và serum dưỡng trắng còn chứa Axit Hyaluronic (HA) và Vitamin B, C. HA có khả năng giữ nước rất tốt, có chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào, giúp dưỡng ẩm, giữ ẩm cho da và làm mờ nếp nhăn chống lão hóa. Vitamin B giúp tăng cường sức khỏe của làn da và Vitamin C làm giảm tác hại của tia UV bởi đặc tính chống oxy hóa của nó.

Xịt dưỡng ẩm và Gel dưỡng da còn được bổ sung Tảo RG-92 – tảo vi sinh và Protein nhau thai. Tảo vi sinh có nguồn gốc từ suối khoáng nóng nổi tiếng Nhật Bản, có hiệu quả tốt cho da và chống lão hóa. Ngoài ra, thành phần này còn được dùng để làm dịu kích ứng dưới vết nám và vùng khô nẻ trên da mặt và các vùng da của cơ thể. Protein nhau thai giúp cung cấp dinh dưỡng và enzyme để hoàn lại độ đàn hồi và mềm mại cho da, loại bỏ sắc tố melanin gây thâm sạm da và tăng cường dưỡng ẩm.

Chính nhờ những thành phần và công dụng vượt trội như này nên chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm làn da đã trở nên đủ ẩm, mịn màng và trắng sáng. Rất nhiều khách hàng của Tennenbi sau khi sử dụng bộ sản phẩm này cũng có phản hồi tích cực. Đặc biệt, Tennenbi còn là sự lựa chọn hàng đầu của các chính khách, doanh nhân, người đẹp như HH Ngô Phương Lan. Các chị em bận rộn với công việc và gia đình đều rất ưng ý với bộ sản phẩm vì nó rút ngắn đáng kể thời gian skincare hàng ngày.

Nếu muốn dưỡng da một cách toàn diện mà không mất quá nhiều thời gian thì đừng chần chừ gì mà không "rinh" ngay bộ sản phẩm cho da thường da nhạy cảm của Tennenbi. Xem thêm chi tiết và đặt mua TẠI ĐÂY.