Ray-Ban chưa bao giờ cũ, nhất là khi có Jennie!

Ray-Ban đang khiến làng mốt dậy sóng khi công bố màn hợp tác cùng Jennie – một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hàng top hiện tại. Được xem là “huyền thoại” của thế kỷ XX, gắn liền với Hollywood và văn hoá đại chúng, thương hiệu kính có gần 90 năm tuổi nay tiếp tục khẳng định vị thế bằng cách đồng hành cùng Jennie - ngôi sao luôn dẫn đầu xu hướng.

Việc kết hợp giữa một di sản kinh điển và một fashion icon thế hệ mới không chỉ tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và hiện đại, mà còn mở ra kỳ vọng về một cú nổ truyền thông lẫn thương mại trong thời gian tới. Đây chắc chắn sẽ là một trong những màn collab đáng mong chờ nhất của làng thời trang, khi cả Ray-Ban và Jennie đều sở hữu sức hút riêng biệt.

Từ mẫu kính dành riêng cho quân đội đến biểu tượng thời trang toàn cầu

Câu chuyện của Ray-Ban bắt đầu từ năm 1936, khi hãng Bausch & Lomb - một công ty Mỹ chuyên sản xuất kính quang học nhận được yêu cầu từ Không Quân Mỹ. Các phi công lúc bấy giờ đang "khổ sở" vì ánh nắng chói chang ở độ cao hàng nghìn mét, gây mỏi mắt và giảm tầm nhìn. Thế là, Ray-Ban ra đời với mẫu kính Aviator đầu tiên, được thiết kế đặc biệt để "ban" (cấm) tia UV và ánh sáng chói – đúng như tên gọi "Ray-Ban" (Ray: tia sáng, Ban: cấm). Năm 1937, thương hiệu chính thức được thành lập tại Rochester, New York.

Những mẫu kính Ray-Ban đầu tiên được sản xuất để phục vụ cho quân nhân Mỹ.

Ban đầu, đây là sản phẩm dành riêng cho quân đội, nhưng chẳng ai ngờ, nó nhanh chóng phủ sóng đại chúng và trở thành món phụ kiện "must-have". Đến những năm 1940-1950, Ray-Ban không còn được nhắc đến như "đồ dùng" nữa mà đã gắn với "thời trang". Mẫu Wayfarer ra mắt năm 1952, với thiết kế vuông vức, phá cách, được các ngôi sao Hollywood lăng xê nhiệt tình. Có lẽ thế hệ trước những bộ phim Mỹ đình đám như The Blues Brothers (1980) hay Risky Business với sự góp mặt của Tom Cruise đã giúp Ray-Ban xuất hiện khắp nơi, biến kính mát thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Tom Cruise diện kính Ray-Ban trong phim Top Gun.

Năm 1958, lịch sử thương hiệu kính Ray-Ban ghi nhận những mẫu kính đầu tiên dành cho nữ, trở thành cột mốc bước chân vào ngành công nghiệp kính mắt của thời trang hiện đại. Đến năm 1969, Ray-Ban ổn định các phân khúc khách hàng của mình, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, từ nam - nữ đến già - trẻ. Đây là một bước nhảy lớn từ những mẫu mã chuẩn mực bắt buộc đã được sử dụng trước đây sang một định hướng phát triển mới.

Ray-Ban dần trở thành món phụ kiện quốc dân dành cho tất cả mọi giới tính, lứa tuổi.

Ray-Ban từng suýt "rơi tự do" vào những năm 1990, khi doanh số sụt giảm vì cạnh tranh gay gắt và chất lượng không ổn định. Nhưng năm 1999, cứu tinh của brand đã xuất hiện. Tập đoàn Luxottica (Ý), nay là EssilorLuxottica, đã mua lại thương hiệu với giá 640 triệu USD. Từ đó, Ray-Ban "lột xác" với công nghệ hiện đại, kính phân cực, chống xước và đa dạng kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại như Hexagonal hay Round Metal.

Loạt ngôi sao đình đám hàng đầu Hollywood diện kính của Ray-Ban.

Một cú hích khác khiến Ray-Ban trở nên "fresh" hơn trong mắt Gen Z chính là việc bổ nhiệm ASAP Rocky vào vị trí Giám đốc sáng tạo. Vốn nổi tiếng với gu thời trang phá cách và nhạy bén với xu hướng streetwear, nam rapper đã mang đến một làn gió mới cho thương hiệu gần trăm năm tuổi. Nếu trước đây, Ray-Ban gắn liền với hình ảnh cổ điển và kinh điển, thì giờ đây, dưới bàn tay của ASAP Rocky, thương hiệu đang dần khoác lên mình diện mạo trẻ trung, cá tính và gần gũi hơn với tinh thần thời trang đương đại.

Ray-Ban mở ra một chương mới khi bổ nhiệm ASAP Rocky làm Giám đốc sáng tạo.

Ray-Ban đa dạng mẫu mã, kiểu dáng sau khi được "tái sinh".

Ngoài ra, thương hiệu này còn khéo léo "chơi" với văn hóa nhạc Pop: Hợp tác với các nghệ sĩ, ra mắt dòng kính thông minh Ray-Ban Stories với Meta năm 2021, cho phép quay video và nghe nhạc. Ray-Ban giờ là "ông hoàng" trong làng kính mát với doanh thu hàng tỷ USD cùng vị thế mang tính biểu tượng.

Dòng kính thông minh Ray-Ban Stories với Meta năm 2021.

Màn collab thế kỷ của các "biểu tượng thời trang"

Mới đây, Ray-Ban một lần nữa tạo nên "cú nổ" toàn cầu khi sự kiện pop-up store đầu tiên của thương hiệu tại Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 4/9 tại Seongsu-dong, Seoul và có sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK). Đây là lần đầu tiên Ray-Ban đổ bộ chính thức vào xứ sở kim chi với không gian trải nghiệm độc đáo, trưng bày các mẫu kính biểu tượng và dòng sản phẩm mới.

Jennie tham gia sự kiện của Ray-Ban tại Hàn Quốc.

Sự góp mặt của "bà hoàng tạo trend" Jennie đã tạo được impact khủng cho sự kiện. Jennie, vốn được biết đến với gu thẩm mỹ high fashion, từng giúp Gentle Monster phủ sóng mạnh mẽ nay lại chuyển hướng hợp tác với Ray-Ban, hứa hẹn sẽ mang đến 1 kỷ nguyên rực rỡ cho thương hiệu. Cô nàng diện outfit chất lừ theo phong cách "girl boss", thanh lịch, gọn gàng nhưng vẫn đủ sang.

Spotlight cho tạo hình "chào sân" của Jennie phải kể đến mẫu kính Wayfarer – dòng thiết kế huyền thoại mang tính biểu tượng. Không chỉ gắn liền với những tên tuổi biểu tượng của thế kỷ trước, Wayfarer còn được "tái sinh" qua bản collab mới nhất cùng ASAP Rocky mang tên Wayfarer Puffer. Đúng như tên gọi, phần gọng kính được phủ lớp đệm dày, tạo cảm giác như một chiếc áo puffer mini, vừa cá tính vừa phá cách. Khi kết hợp cùng outfit "grey-on-grey" tối giản của Jennie, chiếc Wayfarer Puffer càng đúng vibe cool chic, chứng minh sức hút của dòng kính kinh điển khi bước vào kỷ nguyên thời trang đương đại.

Mẫu kính Wayfarer Puffer x ASAP Rocky.

Trước đó, Jennie từng tạo nên không ít hiệu ứng bùng nổ khi trở thành người mẫu quảng cáo, đồng thiết kế của Gentle Monster, đại sứ toàn cầu Tamburins cũng như hợp tác ra mắt BST cùng Nudake. Không thể phủ nhận màn hợp tác với thành viên BLACKPINK đã giúp 3 thương hiệu này phủ sóng và có được vị thế nhất định.

Sức hút của Jennie đã góp phần đưa Nudake, Gentle Monster và Tamburins trở thành những cái tên được săn đón rầm rộ vươn tầm thế giới.



Do vậy, sự tham gia của Jennie không chỉ là "guest star" mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của Ray-Ban. Là biểu tượng Kpop với gần 90 triệu follower trên Instagram, Jennie giúp thương hiệu tiếp cận thế hệ Gen Z - những người yêu thích sự kết hợp giữa retro và hiện đại. Sự kiện này còn đánh dấu bước tiến của Ray-Ban vào thị trường châu Á, nơi kính mát không chỉ là phụ kiện mà còn là tuyên ngôn thể hiện phong cách cá nhân. Sau Gentle Monster, Jennie với Ray-Ban như "cặp đôi hoàn hảo" sở hữu sức hút khủng đáng được kỳ vọng.

Thời gian gần đây, Jennie liên tục xuất hiện với những mẫu kính của Ray-Ban không chỉ ở đời thường, photoshoot mà còn trên cả các sân khấu trình diễn.

Qua gần một thế kỷ, Ray-Ban vẫn giữ nguyên công thức làm nên biểu tượng khi luôn biết cách đồng hành cùng những gương mặt định hình xu hướng. Và lần này sự kết hợp với Jennie - một IT girl mang tầm ảnh hưởng toàn cầu không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ suốt gần trăm năm của thương hiệu, mà còn chứng minh rằng chiếc kính huyền thoại vẫn có thể trở thành tuyên ngôn thời trang của thế hệ mới.