Rất cần trong ngày nắng đỉnh điểm: 5 dưỡng thể chống nắng thấm nhanh, không bết dính

Mùa hè không chỉ khiến da mặt dễ đổ dầu mà da cơ thể cũng thường xuyên rơi vào tình trạng khô ráp, sạm màu nếu không được chống nắng đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ngại dùng dưỡng thể chống nắng vì lo cảm giác bết dính, bí da hoặc khó chịu trong thời tiết nóng ẩm. Thực tế, các dòng body lotion chống nắng hiện nay đã được cải tiến rất nhiều với texture mỏng nhẹ, thấm nhanh và dễ chịu hơn đáng kể.

Ngoài khả năng bảo vệ da trước tia UV, nhiều sản phẩm còn kết hợp thêm công dụng dưỡng sáng, cấp ẩm hoặc nâng tông nhẹ giúp da nhìn đều màu và mịn hơn. Trong những ngày nắng gắt kéo dài, một chai dưỡng thể chống nắng thấm nhanh gần như trở thành món không thể thiếu nếu muốn da cơ thể hạn chế thâm sạm và xuống tông. Dưới đây là 5 sản phẩm đang được nhiều người yêu thích nhờ texture dễ dùng và khả năng chống nắng ổn áp cho mùa hè.

1. UILICY Whitening Tone Up Body Serum SPF30 PA+++

UILICY Whitening Tone Up Body Serum là dòng dưỡng thể chống nắng được yêu thích nhờ khả năng nâng tông nhẹ tự nhiên. Texture dạng serum lỏng giúp sản phẩm tán nhanh trên da và thấm khá nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính khó chịu. Điểm khiến nhiều người thích sản phẩm này là hiệu ứng da sáng và đều màu hơn ngay sau khi dùng nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên thay vì trắng bệch. Đây là kiểu body serum khá phù hợp với những người thường xuyên mặc váy ngắn, áo sát nách hoặc muốn da nhìn tươi hơn trong mùa hè. Ngoài ra, sản phẩm cũng giúp da có cảm giác mềm mịn hơn nhờ bổ sung thêm thành phần dưỡng ẩm nhẹ.

2. Biore UV Body Care Serum Refresh Bright SPF50+ PA+++

Biore UV luôn là thương hiệu nổi tiếng với các dòng chống nắng có texture mỏng nhẹ và dễ dùng. Phiên bản Body Care Serum Refresh Bright SPF50+ PA+++ đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng nhờ cảm giác mát nhẹ trên da sau khi thoa. Texture dạng serum giúp sản phẩm thấm khá nhanh và không tạo lớp màng quá dày trên cơ thể. Đây là kiểu dưỡng thể chống nắng phù hợp với những người không thích cảm giác bí da hoặc phải hoạt động ngoài trời nhiều. Ngoài khả năng chống nắng cao, sản phẩm còn giúp da nhìn sáng khỏe hơn và hạn chế cảm giác khô ráp khi ngồi điều hòa lâu.

3. NIVEA Vitamin Super C+ SPF50 PA+++

NIVEA Vitamin Super C+ SPF50 PA+++ là dòng dưỡng thể chống nắng khá quen thuộc với nhiều người nhờ mức giá dễ tiếp cận và khả năng dưỡng sáng da tốt. Sản phẩm chứa vitamin C giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu hoặc không đều màu do nắng. Texture lotion không quá đặc nên dễ tán trên da và thấm tương đối nhanh. Sau khi thoa, da có độ ẩm vừa phải nhưng không tạo cảm giác nặng hay quá bóng. Đây là kiểu sản phẩm phù hợp để dùng hằng ngày vì vừa chống nắng vừa dưỡng da khá tiện lợi.

4. Vaseline Glow Defense SPF50+ PA++++

Vaseline Glow Defense là dòng dưỡng thể chống nắng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng cấp ẩm tốt nhưng vẫn giữ được texture khá nhẹ trên da. Điểm nổi bật của sản phẩm là giúp da có độ glow khỏe nhẹ sau khi dùng thay vì quá lì hay khô ráp. Đây là kiểu body lotion phù hợp với những người thích làn da nhìn căng mịn và có độ bóng tự nhiên trong mùa hè. Ngoài ra, chỉ số SPF50+ PA++++ cũng giúp sản phẩm phù hợp hơn khi phải di chuyển ngoài trời hoặc tiếp xúc nắng thường xuyên.

5. Skin Aqua UV Body Tone Up Lavender Lotion SPF50+ PA++++

Skin Aqua UV Body Tone Up Lavender Lotion là dòng dưỡng thể chống nắng nổi tiếng nhờ khả năng nâng tông da khá đẹp. Sắc tím lavender giúp da nhìn sáng và đều màu hơn mà vẫn giữ được hiệu ứng tự nhiên. Texture sản phẩm khá lỏng, dễ tán và tiệp nhanh vào da. Sau khi dùng, da có cảm giác mềm và ráo chứ không quá dính. Đây là sản phẩm được nhiều người yêu thích khi mặc váy hoặc chụp ảnh ngoài trời vì giúp da nhìn sáng khỏe hơn rõ rệt. Ngoài hiệu ứng tone up, sản phẩm còn mang lại khả năng chống nắng cao, phù hợp với thời tiết nắng gắt kéo dài.

Có thể thấy, dưỡng thể chống nắng hiện nay không còn là những sản phẩm dày bí hay khó chịu như trước. Nhiều dòng body lotion thế hệ mới đã cải thiện đáng kể về texture, giúp việc chống nắng cho cơ thể trở nên dễ chịu và tiện lợi hơn rất nhiều. Trong những ngày nắng đỉnh điểm, việc bảo vệ da cơ thể đầy đủ không chỉ giúp hạn chế tình trạng sạm màu mà còn góp phần ngừa lão hóa da lâu dài. Chỉ cần chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và duy trì sử dụng đều đặn, làn da cơ thể cũng sẽ giữ được vẻ mềm mịn và đều màu hơn theo thời gian.