Quỳnh Anh Shyn xuất hiện trên trang chủ của Tuần lễ Thời trang Paris

Quỳnh Anh Shyn "khai hoả" hành trình Paris Fashion Week Spring/Summer 2024 với show diễn của nhà mốt Acne Studios. Là đại diện Việt Nam duy nhất tại show diễn, Quỳnh Anh Shyn không chỉ tham dự với tư cách VIP mà còn nhận được loạt đãi ngộ đặc biệt.

Không khiến người hâm mộ thất vọng, nữ fashionista gây ấn tượng bởi trang phục tông hồng nổi bật và xu hướng Après-ski style (phong cách thời trang lấy cảm hứng từ bộ môn trượt tuyết), được lựa chọn trong buổi fitting riêng với thương hiệu trước ngày diễn ra show diễn - một trong những đãi ngộ riêng mà fashionista Việt Nam nhận được.

Tại show diễn của nhà mốt "ruột" - Rick Owens, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục "gây bão" mạng xã hội với layout độc-lạ. Theo đó, đại diện Việt Nam xuất hiện với outfit tông nâu, kiểu dáng phá cách cực cá tính. Đặc biệt, nữ fashionista còn "chơi lớn" khi dùng tóc che kín phần mắt, tạo nên một tổng thể vừa bí ẩn, "quái" và không kém phần thời thượng, mang đậm tinh thần độc đáo của Rick Owens.

Với phần thể hiện ấn tượng, hình ảnh của Quỳnh Anh Shyn tại show diễn Rick Owens đã được đăng tải trong bài viết The Best Street Style From Paris Fashion Week (Phong cách thời trang đường phố đẹp nhất) trên tạp chí thời trang đình đám Vogue.

Trong hành trình tại Paris Fashion Week Spring/Summer 2025 lần này, Quỳnh Anh Shyn không chỉ thể hiện khả năng biến hoá đa dạng mà còn khẳng định "DNA thời trang" cá tính, độc đáo khó trộn lẫn. Không những liên tục lọt Top The Best Street Style, hình ảnh nàng "tắc kè hoa” trong show diễn của nhà mốt Yohji Yamamoto và Commedesgarcons cũng được đăng tải ngay trên tài khoản Instagram chính thức của Paris Fashion Week.

Đặc biệt, với layout vừa sang trọng, vừa nổi bật khi xuất hiện tại show Commedesgarcons, hình ảnh nữ fashionista đến từ Việt Nam đã xuất hiện ở ngay đầu bài viết The Best Street Style From Paris Fashion Week của tạp chí thời trang hàng đầu Vogue.

Chưa đầy 1 tháng kể từ lần "xuất quân" tại London Fashion Week, Quỳnh Anh Shyn đã xuất hiện tại 16 show diễn trải dài trong 3 Tuần lễ Thời trang đình đám: London Fashion Week, Milan Fashion Week và Paris Fashion Week. Từ những hình ảnh, thông tin được cập nhật liên tục và loạt thành tích ấn tượng, nữ fashionista đến từ Việt Nam luôn giữ được nguồn năng lượng đầy tự tin và "giao diện” chỉn chu, ấn tượng trong suốt thời gian "chạy show" khá khốc liệt.

Với phong độ cực ổn định và những màn thể hiện không khiến netizen Việt thất vọng như hiện tại, các tín đồ thời trang đang trông đợi nữ fashionista sẽ bùng nổ hơn nữa trong những lần tái xuất cuối, trước khi chính thức khép lại một mùa Fashion Week đáng nhớ.