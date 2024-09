Tuần lễ Thời trang Xuân/Hè tại Milan (Ý) đã chính thức được diễn ra với nhiều sự kiện thời trang danh giá. Bắt đầu hành trình Milan Fashion Week đầy sáng tạo và độc đáo với show diễn của nhà mốt Fendi, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi mái tóc bob, chuyển đổi nhẹ nhàng từ tông nâu tự nhiên sang sắc vàng ở phần đuôi tóc.

Trong lần trở lại Fashion Week 2025, Quỳnh Anh Shyn càng khẳng định khả năng biến hoá đa dạng bất kể lịch trình “chạy show” khắc nghiệt. Chỉ trong chưa đầy 1 tiếng, nàng “tắc kè hoa" đã “tốc biến" thay đổi layout từ một “quý cô Fendi” tinh tế, hiện đại đến một cô gái cá tính, nổi loạn khi tham dự show diễn của nhà mốt Marni.

Nữ fashionista mang đến “làn gió" cozy chic, diện áo len dáng dài với những đường cắt xẻ độc đáo ở vai. Lựa chọn đôi giày cao gót màu xanh dương nổi bật, Quỳnh Anh Shyn đã tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không kém phần ấn tượng.

Đồng hành cùng cô nàng trong chuyến đi lần này, không thể không nhắc đến stylist Nam Phùng, cũng là bạn trai của Quỳnh Anh Shyn. Anh xuất hiện đầy ấn tượng với phong cách riêng khi diện áo len họa tiết caro kết hợp cùng quần ống loe màu nâu. Cả hai đã tạo nên hình ảnh một cặp đôi thời trang cực sành điệu và hoà hợp. Những khoảnh khắc cả hai vừa thay đổi layout trang điểm, trang phục ngay trên taxi, hay “tay trong tay” tất bật trên đường đi bộ đến show diễn đã nhận được nhiều sự quan tâm lẫn thích thú từ khán giả.

Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng tiếp tục in-top Best Street Style Vogue, được trang Instagram tạp chí thời trang Pause Online và L'Officiel đăng tải

Đáng nói, màn biến hoá đầy ấn tượng của Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng tại show diễn Marni đã được đăng tải trong bài viết The Best Street Style From Milan Fashion Week (Phong cách thời trang đường phố đẹp nhất) trên tạp chí thời trang đình đám Vogue. Ngoài ra, hình ảnh của cặp đôi cũng được trang Instagram chính thức của cả 2 tạp chí thời trang danh giá là Pause Online và L'Officiel Italia (Ý) đăng tải, nhận được lượt yêu thích “khủng".

Mới đây, cặp đôi tiếp tục quay trở lại với show diễn của nhà mốt Onitsuka Tiger. Nữ fashionista khoe trọn vóc dáng khoẻ khoắn, săn chắc trong bộ cánh cực cá tính, áo crop-top phối cùng chân váy sequin bóng bẩy, kết hợp với giày thể thao đặc trưng của Onitsuka. Tóc thắt bím nhỏ đầy tinh nghịch và phong cách trang điểm mắt nổi bật giúp Quỳnh Anh Shyn hoàn thiện diện mạo cá tính, mạnh mẽ nhưng không kém phần thời thượng. Trong khi đó, Nam Phùng lại xuất hiện trong set đồ kiểu dáng đơn giản, với điểm nhấn là áo len cộc tay màu sắc nổi bật, đã tạo nên sự đối lập thú vị nhưng vẫn vô cùng ăn ý với bạn đồng hành của mình.