Quý tử 6 tuổi nhà Elon Musk diện đồ giá bình dân "đi họp" tại Trung Quốc

Mới đây chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau gần 10 năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ là tâm điểm chính trị - kinh tế toàn cầu, mà còn gây sốt bởi sự hiện diện của một khách mời đặc biệt: Lil X - con trai tỷ phú Elon Musk.



Hình ảnh người giàu nhất thế giới nắm tay cậu bé 6 tuổi bước vào Đại lễ đường Nhân dân để dự quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi, đã nhanh chóng "phủ sóng" các nền tảng truyền thông quốc tế từ Weibo đến X (Twitter). Trong khi Elon Musk xuất hiện với bộ suit đen lịch lãm và vẻ mặt điềm tĩnh, thì Lil X lại gây ấn tượng bởi sự đáng yêu, hồn nhiên giữa không gian trang nghiêm cùng những món đồ thời trang đậm màu sắc Trung Hoa.

Khi những hình ảnh thú vị này được chia sẻ rầm rộ vào tối ngày 14/5, công chúng xứ Trung đã ngay lập tức "truy lùng" những item xuất hiện cùng cậu bé. Không phải những thương hiệu xa xỉ từ châu Âu, bộ cánh của quý tử nhà Tesla gọi tên các thương hiệu nội địa Trung với mức giá khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, chiếc áo gile màu xanh nhạt với những đường thêu tinh xảo của con trai Elon Musk là thiết kế có tên "Hạnh Lâm Xuân Yến" đến từ thương hiệu Shui Cai Chu, có giá bán lẻ 1.880 Nhân dân tệ (khoảng 6,6 triệu VNĐ). Đi kèm với đó là chiếc túi đeo chéo hình đầu hổ đầy ngẫu hứng - một sản phẩm thủ công của thương hiệu Ya Xiao Qi đến từ Quảng Tây, có giá chỉ 337 Nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu VNĐ).

Theo đại diện thương hiệu, chiếc túi lấy cảm hứng từ văn hóa "Hổ đầu" vùng Tây Bắc Trung Quốc với những ý nghĩa tâm linh tốt lành: lưỡi hổ thêu hình con cóc (nạp tài), mũi thêu hình con bướm (phúc lộc). Để hoàn thành một chiếc túi thêu tay tỉ mỉ như Lil X đang đeo, các nghệ nhân Quảng Tây phải mất tới một tuần làm việc. Ngay sau khi hình ảnh cậu bé cầm món đồ chơi/ba lô này lan truyền, doanh số của thương hiệu đã tăng vọt thần tốc trên các nền tảng thương mại điện tử.

Hình ảnh bé trai nắm tay bố bước vào phòng tiệc được đánh giá là đã giúp "mềm hóa" không khí của một sự kiện chính trị cấp cao. Các video liên quan đến Lil X tại hội nghị này cũng nhanh chóng vượt mốc nửa triệu lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc với vô vàn lời khen ngợi cho sự tinh tế của Elon Musk khi chọn trang phục bản địa cho con. Trên nền tảng X, khi một người dùng bình luận về vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé, Elon Musk cũng trực tiếp phản hồi bằng tiếng Trung: "Con trai tôi đang học tiếng Phổ thông".

Đây không phải lần đầu tiên Lil X xuất hiện tại các sự kiện quốc tế quan trọng cùng bố, từ Nhà Trắng cho đến các cuộc gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa tinh thần pop-culture của nhà Musk và những yếu tố văn hóa truyền thống bản địa tại Bắc Kinh lần này đã tạo nên một hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, biến chuyến đi trở thành một sự kiện hot không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn ở góc độ đời sống và thời trang.

Clip Elon Musk và con trai đang được chia sẻ rầm rộ.

