Quy trình 5 bước chăm sóc da đơn giản giúp thu nhỏ lỗ chân lông

Lỗ chân lông to là vấn đề phổ biến của nhiều chị em. Đặc điểm này khiến làn da kém mịn màng, tươi sáng. Rất may là bạn có thể khắc phục được tình trạng lỗ chân lông to, nếu chăm sóc da đúng cách. Dưới đây là quy trình đơn giản, giúp se nhỏ lỗ chân lông, nâng cấp làn da mịn đẹp mà chị em không nên bỏ qua.

Bôi kem chống nắng mỗi ngày (sáng)

"Ánh nắng chính là yếu tố khiến lỗ chân lông to hơn", bác sĩ Rachel Nazarian tại New York khẳng định. "Collagen sẽ hỗ trợ làm se nhỏ lỗ chân lông, và tạo độ căng mịn cho làn da. Tuy nhiên, ánh nắng có thể phá hủy collagen, từ đó khiến lỗ chân lông to hơn", bác sĩ giải thích thêm. Vậy nên, mọi làn da đều cần được bôi kem chống nắng mỗi ngày để thu nhỏ lỗ chân lông, và bảo toàn làn da khỏe mạnh. Thay vì chọn kem chống nắng chứa dầu, bạn nên ưu tiên loại oil-free có kết cấu mỏng nhẹ và không gây bít tắc lỗ chân lông. Lưu ý thêm là kem chống nắng bắt buộc phải có chỉ số từ SPF 30 trở lên, và chống được cả tia UVA lẫn UVB để bảo vệ da hiệu quả.

Làm sạch 2 bước (sáng)

Không một quy trình skincare thu nhỏ lỗ chân lông nào được hoàn thiện, nếu thiếu đi bước tẩy trang + rửa mặt. Trong khi bước tẩy trang sẽ hòa tan cặn makeup, tàn dư kem chống nắng "cứng đầu", thì sữa rửa mặt sẽ giúp làm sạch tối ưu bụi bẩn, mồ hôi… để bạn có được làn da thông thoáng.

Khi làn da sạch sâu, nó sẽ tránh được nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, đồng thời hấp thu tốt dưỡng chất từ các sản phẩm skincare kế tiếp. Điều quan trọng bạn cần nhớ, đó là hãy chọn sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ, để không bào mòn hàng rào tự nhiên. Làm sạch da đúng cách chính là "chìa khóa" để bạn có được làn da khỏe đẹp, lỗ chân lông nhỏ mịn hơn hẳn.

Thoa toner (sáng - tối)

Bã nhờn đóng vai trò quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh. Nhưng có một sự thật là, tình trạng tiết quá nhiều dầu có thể khiến lỗ chân lông to hơn. "Sau khi làm sạch da, hãy dùng toner dịu nhẹ để cân bằng độ pH cho hàng rào bảo vệ tự nhiên, và loại bỏ dầu thừa", theo bác sĩ Dendy Engelman tại New York. Không chỉ loại bỏ nốt những tàn dư mà bước làm sạch kép chưa xử lý hết, toner còn tạo một bước đệm để làn da hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare khác của quy trình.

Dùng retinol (tối)

Ngoài những bước cơ bản như thoa kem chống nắng, làm sạch, bạn sẽ cần một bước skincare đặc trị để thu nhỏ lỗ chân lông. Bác sĩ Rachel Nazarian cho biết rằng: "Retinol là lựa chọn tốt cho tình trạng nếp nhăn. Và nó cũng có thể làm se nhỏ lỗ chân lông nhờ khả năng tăng cường collagen, bơm căng làn da". Retinol đặc biệt lý tưởng cho làn da dầu và có xu hướng lên mụn. Những nàng da nhạy cảm và da khô cần sử dụng thận trọng, vì những loại da này rất dễ bị kích ứng khi dùng retinol. Các nàng nên bắt đầu với tần suất khoảng 1 - 2 lần/tuần để theo dõi phản ứng, sau đó tăng dần khi làn da đã quen hơn với retinol.

Thoa kem dưỡng ẩm (sáng - tối)

Khi da bị thiếu ẩm, nó sẽ không có độ căng mịn, từ đó lỗ chân lông hiện hữu rõ hơn. Nếu chăm chỉ thoa kem dưỡng ẩm, làn da của bạn sẽ trở nên rạng rỡ và mịn màng, lỗ chân lông cũng bị "lu mờ". Bên cạnh đó, khi làn da đủ ẩm, nó sẽ điều tiết bã nhờn tốt. Nhờ vậy, làn da sẽ tránh được tình trạng tiết dầu quá mức. Kem dưỡng ẩm lý tưởng để chọn vào mùa hè chính là các sản phẩm dạng gel hoặc lotion. Những sản phẩm này thấm nhanh, mỏng nhẹ và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nguồn: Allure

Ảnh: Sưu tầm