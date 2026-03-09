Quốc Trường hiện nguyên hình là tổng tài thích "của lạ"

Một bức ảnh mới trên trang cá nhân của Quốc Trường bất ngờ khiến mạng xã hội chú ý khi nam diễn viên đăng kèm dòng caption ngắn gọn: "Đây mới là tui" . Chỉ sau ít giờ, bài đăng nhanh chóng thu về lượng tương tác lớn từ bạn bè và người hâm mộ, phần lớn đều bất ngờ trước hình ảnh có phần lạ lẫm của "tổng tài Vbiz". Trong ảnh, Quốc Trường xuất hiện với phong cách đời thường khá thoải mái: áo thun, quần short, mũ lưỡi trai và đồng hồ xa xỉ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý lại nằm ở dáng ngồi có phần… yểu điệu cùng chiếc túi xách nhỏ gọn trên tay.

Quốc Trường đi shopping với thời trang độc đáo, thừa nhận đây mới là mình (Ảnh FBNV).

Món phụ kiện nhanh chóng được nhận ra là Hourglass Handbag - một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của Balenciaga với phom túi cong đặc trưng. Dù thương hiệu Pháp không thiếu những thiết kế túi dành cho nam hoặc mang tính unisex, dòng Hourglass lại là mẫu túi thường được thấy trên tay phái đẹp. Vì vậy, việc nam diễn viên thoải mái cầm chiếc túi nhỏ xíu này khiến nhiều người không khỏi tò mò: phải chăng Quốc Trường thật sự có gu thời trang độc đáo đến vậy, hay anh chỉ đơn giản là đang cầm hộ túi cho một cô nàng nào đó?

Lý do nào nam tổng tài đổi gu nhanh đến vậy? (Ảnh FBNV).

Chưa hết, chi tiết gây cười không kém chính là đôi dép tổ ong màu vàng đính charm nổi bật mà nam diễn viên đang mang. Món phụ kiện đời thường lại rất bình dân tạo nên sự tương phản thú vị với chiếc túi hiệu đắt đỏ, đặc biệt hơn khi nó ở trên người nam tổng tài đã gắn liền với những bộ suit may đo chỉnh chu như Quốc Trường. Thực tế, ngoài đời nam diễn viên dường như lại khá thoải mái với những lựa chọn thời trang mang màu sắc cá nhân, trong một bức ảnh cũ, anh từng sử dụng một mẫu dép đính charm tương tự, cho thấy đây có lẽ mới là "gu thật" của Quốc Trường ngoài đời.

Hoá ra nam diễn viên đã có sở thích dùng những món đồ có phong cách nhí nhảnh này từ trước (Ảnh FBNV).

Độc thân ở ngưỡng U40, nam diễn viên đang được tích cực đẩy thuyền với hàng loạt mỹ nhân Vbiz nhờ vẻ ngoài phong độ, điển trai hàng top làng phim Việt. Điều đặc biệt giúp Quốc Trường trở thành hình mẫu nam thần trong mộng của nhiều cô gái chính nhờ việc sở hữu phong thái "tổng tài hàng real". Với chiều cao 1m80, đôi chân dài 1m05, gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu và thần thái nam tính, Quốc Trường từng có thời gian làm người mẫu trước khi rẽ hướng sang diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.