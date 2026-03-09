Hòa Minzy: U35 đã qua sinh nở nhưng nhan sắc và style vẫn cứ xịn như “sách mẫu”

Những ngày gần đây, cái tên Hòa Minzy bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau thông tin kết hôn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú. Bên cạnh chuyện tình cảm, nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được netizen bàn tán. Ở tuổi U35 và đã trải qua sinh nở, Hòa Minzy vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung, thậm chí nhiều lần khiến dân tình phải trầm trồ vì diện mạo ngày càng "lên hương".

Không chỉ ghi điểm với visual ngọt ngào, Hòa Minzy còn được nhiều chị em yêu thích nhờ gu thời trang dễ ứng dụng. Tủ đồ của nữ ca sĩ tràn ngập những item cơ bản nhưng xinh xắn như chân váy dài, miniskirt, áo kiểu hay áo sơ mi. Những món đồ tưởng chừng quen thuộc này khi được cô mix&match khéo léo lại tạo nên tổng thể outfit vừa nữ tính vừa trẻ trung, giúp vóc dáng trông cao ráo và gọn gàng hơn hẳn.

Vì từng trải qua sinh nở nên Hòa Minzy thường ưu tiên những dáng váy dài giúp che khuyết điểm vóc dáng một cách khéo léo. Nữ ca sĩ cũng chuộng các gam màu dịu mắt cùng thiết kế trẻ trung để tổng thể trông nhẹ nhàng và thanh lịch hơn. Để set đồ không bị cảm giác “lùng bùng”, cô thường mix thêm phụ kiện để tạo điểm nhấn.

Chuộng phong cách tiểu thư nên những set đồ len hay dạ tweed đứng form gần như luôn có mặt trong tủ đồ của mỹ nhân 9x. Các thiết kế này giúp tổng thể trông chỉn chu và sang chảnh hơn hẳn. Vì bản thân trang phục đã đủ nổi bật nên khi diện, Hòa Minzy thường không cần phối quá nhiều phụ kiện cầu kỳ mà vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch.

Các set đồ đồng bộ luôn là lựa chọn tối ưu mỗi khi nữ ca sĩ dạo phố nhẹ nhàng. Kiểu trang phục này vừa tiện lợi, vừa cực kỳ dễ ứng dụng cho những nàng lười phối đồ nhưng vẫn muốn xuống phố thật xinh yêu. Không chỉ gọn gàng và thời thượng, đây còn được xem là “vũ khí” hack tuổi giúp bà mẹ một con trông trẻ trung và năng động hơn hẳn.

Sở hữu bờ vai mảnh mai, Hòa Minzy rất chăm diện những thiết kế cổ yếm dáng ngắn để khéo léo khoe lợi thế vóc dáng. Kiểu trang phục này không chỉ giúp nữ ca sĩ tôn lên phần vai thanh thoát mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, giúp tổng thể trông cao ráo và gọn gàng hơn đáng kể.

Nhờ cách phối đồ thông minh, Hòa Minzy thường xuyên ghi điểm với những set đồ "hack dáng hack tuổi" đúng nghĩa. Chính vì vậy, phong cách của bà mẹ một con này cũng được nhiều chị em quan tâm, thậm chí thường xuyên hỏi xin "info" các món đồ mà cô diện để học theo.

Nếu nàng cũng yêu thích tủ đồ như Hòa Minzy thì có thể tham khảo một số gợi ý mua sắm dưới đây:

Nơi mua: ANNEE STUDIO

Nơi mua: Chérie Brand



