Quang Vinh và Mỹ Linh sắp đón con đầu lòng

Sau đám cưới ấm cúng được tổ chức vào tháng 9 vừa qua, cầu thủ Liễu Quang Vinh và bà xã xinh đẹp Mỹ Linh mới đây lại khiến dân tình vỡ òa hạnh phúc khi chia sẻ tin vui chuẩn bị đón con đầu lòng. Cặp đôi khoe ảnh siêu âm kèm khoảnh khắc trao nhau nụ hôn ngọt lịm giữa khung nền gấu bông dễ thương, khiến ai nhìn cũng phải tan chảy. Liễu Quang Vinh viết lời dẫn đầy tình cảm: "Xin chào ! Công chúa bé nhỏ của ba".

Trong bức ảnh mới được đăng tải, Quang Vinh và Mỹ Linh nắm chặt tay nhau, cùng nâng niu tấm ảnh siêu âm đầu tiên của em bé. Cả hai trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, nhẹ nhàng chạm môi trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc. Phía sau là dàn gấu bông xinh xắn - chi tiết nhỏ nhưng khiến khung hình càng thêm ấm áp và ngọt ngào. Ánh mắt và nụ cười của Quang Vinh - Mỹ Linh đã nói lên tất cả niềm vui, niềm háo hức của những người sắp làm cha mẹ.

Dưới bài đăng, netizen nhanh chóng gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng hai anh chị, nhìn hạnh phúc quá trời luôn!", "Ảnh siêu âm đáng yêu ghê, mong em bé khỏe mạnh và bình an", "Đỉnh thật, chúc mừng bạn tôi"...

Trước đó, bộ ảnh cưới của Quang Vinh và Mỹ Linh từng "gây sốt" với phong cách sang trọng, nhẹ nhàng mà tinh tế. Không cần cầu kỳ, cặp đôi vẫn khiến người xem cảm nhận được sự đồng điệu và hạnh phúc trong từng ánh mắt, nụ cười.

Giờ đây, khi sắp bước sang hành trình mới hành trình làm cha mẹ - Quang Vinh và Mỹ Linh lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "rụng tim" vì tình yêu ngọt ngào, chân thành.