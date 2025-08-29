Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng

Mới đây tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật ngọt ngào mừng tuổi 25 cho bà xã Chu Thanh Huyền. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng "gây bão" khi cặp đôi liên tục trao nhau những khoảnh khắc tình cảm, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Quang Hải và vợ thoải mái thể hiện tình cảm

Quang Hải không ngần ngại dành cho vợ những cái ôm, nụ hôn đầy âu yếm. Chu Thanh Huyền cũng rạng rỡ, xinh đẹp trong chiếc váy trắng thanh lịch, nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh chồng. Trên bàn và xung quanh không gian tiệc được phủ kín bởi những bó hoa khổng lồ, đủ sắc màu, đến từ bạn bè, người thân và chính Quang Hải. Đặc biệt, sự góp mặt của gia đình hai bên càng khiến không khí thêm ấm áp và ý nghĩa.

Quả ngọt tình yêu của cặp đôi là bé Lido

Điểm nhấn trong buổi tiệc là sự xuất hiện của cậu con trai kháu khỉnh Lido, được Quang Hải bế trên tay. Khoảnh khắc ba con cùng chúc mừng sinh nhật mẹ khiến ai chứng kiến cũng phải thích thú.

Từ khi về chung một nhà, Quang Hải và Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Sinh nhật tuổi 25 lần này của nàng WAG không chỉ là cột mốc đáng nhớ mà còn là dịp để cặp đôi khẳng định tình cảm bền chặt sau nhiều sóng gió.