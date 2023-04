Quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn?

Quan hệ tình dục không ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu, thai nhi, thậm chí có thể giúp chị em ngủ ngon, giảm huyết áp.

Tốt cho sức khỏe thể chất: Một cuộc ái ân kéo dài khoảng 30 phút có thể đốt cháy 50 calo, góp phần giúp cân bằng huyết áp.

Làm dịu những cơn đau và sự khó chịu: Khi đạt "cực khoái", cơ thể người phụ nữ sẽ giải phóng oxytocin, một loại hormone có thể tăng khả năng chịu đau, giúp giảm đau lưng, xoa dịu nhẹ các cơn đau khác liên quan đến thai kỳ.

Cải thiện giấc ngủ: Quan hệ khi mang thai giúp cơ thể thư giãn, giải phóng các hormone hạnh phúc, khiến cho tinh thần trở nên thoải mái, ngủ ngon.

Cải thiện tâm trạng : Những hormone stress vẫn có thể khiến bạn lo lắng, buồn bã. Việc giải phóng oxytocin đi kèm với "cực khoái" có lợi trong việc làm dịu cơn đau thể xác, giúp tăng cảm giác yêu đời và vui vẻ.

Giúp chuyển dạ nhanh hơn: Đạt "cực khoái" sẽ thúc đẩy tử cung co lại, nếu những cơn co thắt này đủ mạnh có thể khiến bạn chuyển dạ nhanh hơn khi sinh.

Giúp phục hồi sau sinh dễ dàng : Quan hệ tình dục khi mang thai giúp làm săn chắc sàn chậu khiến cơ thể phục hồi tốt sau sinh. Bạn có thể thử tập Kegel nếu muốn cơ âm đạo trở nên săn chắc hơn.

"Chuyện ấy" khi mang thai có thể khác so với bình thường. Lúc này mẹ bầu sẽ hấp thụ nhiều các hormone khác nhau. Nhiều lúc chị em sẽ cảm thấy khó chịu, bực tức hoặc phấn khích. Nhiều chị em ham muốn "yêu" cao hơn vì lượng estrogen cao.

Khi mang thai ở thời kỳ cuối, hệ thống miễn dịch ảnh hưởng. Phụ nữ có thai có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) cao hơn. Do đó, chuyên gia khuyến cáo, để tránh việc thai phụ sẽ bị bệnh mụn rộp (herpes) vợ chồng nên hạn chế quan hệ bằng miệng trong thời gian này.

Khi mang bầu, nên dừng quan hệ tình dục nếu có tiền sử hoặc các triệu chứng chuyển dạ sinh non hoặc sinh non; chẩn đoán bị nhau tiền đạo; chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân; rò rỉ nước ối; mang đa thai (sinh đôi, sinh ba); có các cơn co thắt hoặc vỡ ối.

Thông thường túi ối sẽ bảo vệ thai nhi khỏi sinh vật lây nhiễm, nhưng bệnh lây qua đường tình dục vẫn là một nguy cơ đối với sức khỏe trong thai kỳ. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm cho em bé gồm cả chlamydia, bệnh lậu và HIV./.