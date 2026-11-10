Không phải cứ mặc suit nghiêm túc, kín cổng cao tường mới toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông. Tỉnh Bách Nhiên vừa chứng minh điều đó tại thảm đỏ W Gala 2026 diễn ra tại Thượng Hải khi mang đến một trong những tạo hình táo bạo nhất sự kiện: blazer đen kết hợp áo ren trắng, cổ chữ V sâu và điểm nhấn khoét lưng đầy bất ngờ. Một màn "chơi đùa" với những quy tắc thời trang vốn được mặc định dành cho phái nữ, nhưng khi đặt lên người mỹ nam Đầu Xuân Tươi Sáng, tổng thể lại không hề nữ tính hóa hay làm mất đi vẻ nam tính đặc trưng.

Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sự kiện Thịnh Điển với bộ trang phục ấn tượng. (Nguồn: Weibo)

Xuất hiện tại sự kiện với chủ đề “Khoảnh khắc này chính là thời đại hoàng kim”, Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ lựa chọn trang phục không đi theo lối mòn. Thay vì một bộ suit đen thông thường, nam diễn viên lựa chọn thiết kế thuộc bộ sưu tập menswear Xuân Hè 2027 của Simone Rocha. Đây là một sáng tạo mang đậm tinh thần đặc trưng của nhà mốt Ireland: lãng mạn, giàu tính thủ công, có phần cổ điển nhưng luôn được đặt trong những thử nghiệm phom dáng đầy bất ngờ.

Tỉnh Bách Nhiên mang đến bản phối táo bạo khiến MXH xôn xao.

Nhìn từ phía trước, bộ trang phục vẫn giữ được diện mạo của một quý ông lịch lãm với blazer đen phom rộng, phần vai được dựng rõ nét, tạo cảm giác mạnh mẽ và quyền lực. Bên trong, Tỉnh Bách Nhiên không chọn sơ mi hay áo cổ lọ quen thuộc mà thay bằng lớp combo áo vest, áo ren cổ chữ V khoét sâu, để lộ một khoảng ngực vừa đủ gợi cảm. Sự kết hợp giữa chất liệu suit cứng cáp và ren mỏng manh lập tức tạo ra tương phản thú vị, vừa có nét quý tộc cổ điển, vừa phảng phất tinh thần thời trang phi giới tính.

Nhưng nếu phần trước đã đủ khác biệt thì khi xoay lưng, tạo hình của Tỉnh Bách Nhiên mới thực sự khiến người xem bất ngờ. Thiết kế blazer sở hữu khoảng khoét lưng lớn, để lộ gần như toàn bộ phần lưng trên, được viền và trang trí bằng những mảng ren trắng cầu kỳ. Đây cũng chính là chi tiết khiến bộ trang phục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Một chiếc blazer cho phái mạnh vốn gắn với sự kín đáo, nghiêm túc bỗng được biến tấu thành món đồ khoe da thịt quá táo bạo. Đặc biệt, phần ren trắng không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn tạo hiệu ứng đối lập với sắc đen của trang phục, khiến tổng thể có chiều sâu và giàu tính thị giác hơn.

Ngôi sao Đầu Xuân Tươi Sáng khoe lưng trần quyến rũ.

Nam diễn viên còn kết hợp trang phục với trang sức cao cấp Chanel, hoàn thiện diện mạo bằng những điểm nhấn lấp lánh nhưng không làm mất đi tinh thần chủ đạo của bộ đồ. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng cũng là lựa chọn hợp lý, giúp gương mặt và đường nét nam tính được phô diễn trọn vẹn, đồng thời giữ cho tổng thể vẻ chỉn chu của một quý ông hiện đại.

Điều khiến bộ trang phục của Tỉnh Bách Nhiên được đánh giá cao không chỉ nằm ở độ táo bạo của thiết kế mà còn ở khả năng làm chủ những chi tiết vốn rất dễ khiến người mặc rơi vào tình trạng diêm dúa. Blazer đã có phom dáng cầu kỳ, hoa đắp nổi, ren xuyên thấu, cổ chữ V sâu rồi lại thêm khoảng hở lớn phía sau. Chỉ cần một yếu tố thiếu cân bằng, tổng thể hoàn toàn có thể trở nên rườm rà hoặc mất đi vẻ nam tính. Thế nhưng, Tỉnh Bách Nhiên gần như không gặp khó khăn nào với thử thách này.

Nam diễn viên sở hữu bờ vai rộng, phần thân trên săn chắc cùng tấm lưng nổi rõ từng đường cơ. Chính lợi thế hình thể ấy giúp anh tạo được sự đối lập thú vị với những chất liệu mềm mại, nữ tính. Khi lớp ren trắng ôm lấy đường cong của lưng, những thớ cơ khỏe khoắn vẫn hiện lên rõ ràng, khiến khoảng hở không đơn thuần mang đến cảm giác gợi cảm mà còn tôn lên vẻ đẹp nam tính rất riêng. Trong khi đó, bờ vai rộng và phần cổ được để thoáng giúp chiếc blazer có phom đứng vững vàng, không bị những chi tiết hoa hay ren lấn át.

Lợi thế hình thể cùng vẻ đẹp nam tính giúp Tỉnh Bách Nhiên "cân" được set đồ khó nhằn này.

Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên cũng không cố gắng thêm thắt quá nhiều phụ kiện hay những yếu tố gây chú ý khác. Mỹ nam sinh năm 1989 để bản thân bộ trang phục trở thành nhân vật chính, sử dụng bảng màu đen - trắng làm nền để những đường cắt, chất liệu và chi tiết thủ công tự kể câu chuyện. Đây là cách xử lý khá thông minh bởi với một thiết kế vốn đã nhiều tiểu tiết, sự tiết chế trong những yếu tố còn lại chính là chìa khóa để giữ được vẻ sang trọng.

Thực tế, màn xuất hiện tại W GALA không phải lần đầu Tỉnh Bách Nhiên cho thấy anh có khả năng chinh phục những lựa chọn thời trang khác biệt. Nam diễn viên vốn được xem là một trong những gương mặt nam có gu ăn mặc ấn tượng của Cbiz, đặc biệt ở khả năng biến những thiết kế runway thành phong cách mang dấu ấn cá nhân. Anh không đóng khung bản thân trong hình ảnh quý ông mặc suit hay những công thức phối đồ an toàn thường thấy ở các sự kiện giải trí. Ngôi sao xứ tỷ dân từng được giới mộ điệu chú ý khi kết hợp trang phục từ những nhà mốt lớn như Chanel, Armani, Saint Laurent và Bottega Veneta. Tỉnh Bách Nhiên không đơn thuần mặc nguyên một thiết kế từ sàn diễn mà thường chọn lọc những yếu tố mình yêu thích rồi biến tấu theo cách phù hợp với bản thân.

Nam diễn viên thử sức với nhiều phong cách đa dạng.

Sự thú vị trong phong cách của nam diễn viên còn nằm ở việc anh không ngại thử nghiệm những thái cực khác nhau. Có lúc Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với vẻ ngoài tối giản, trầm tĩnh trong những bộ suit mang tinh thần quiet luxury; khi khác lại lựa chọn cách phối đồ nhiều lớp, sử dụng màu sắc, họa tiết và phụ kiện để tạo điểm nhấn. Anh cũng không quá bận tâm đến những quy tắc cứng nhắc về trang phục nam giới, sẵn sàng thử nghiệm những phom dáng, chất liệu hay chi tiết khai thác thời trang phi giới tính.

Tỉnh Bách Nhiên không ngại thử sức với thời trang phi giới tính.

Vai diễn Loan Niệm (Luke) trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng càng giúp công chúng chú ý hơn đến gu ăn mặc của Tỉnh Bách Nhiên. Nam diễn viên từng mang hơn 120 món đồ từ tủ quần áo cá nhân đến phim trường, đồng thời trực tiếp tham gia định hình phong cách cho nhân vật. Điều này phần nào cho thấy thời trang không chỉ là công cụ xây dựng hình ảnh trước công chúng mà còn là sở thích và một phần cá tính của anh.

Với những màn xuất hiện ấn tượng, Tỉnh Bách Nhiên đang cho thấy sức hút của một quý ông hiện đại không nhất thiết phải đến từ những lựa chọn an toàn. Anh có thể mặc ren, hoa đắp nổi hay những thiết kế phá vỡ quy chuẩn giới tính mà vẫn giữ được khí chất riêng. Và có lẽ, đây cũng chính là điểm khiến nam diễn viên trở nên khác biệt: không chỉ có ngoại hình đủ tốt để mặc đẹp, anh còn có sự tự tin và gu thẩm mỹ để khiến những món đồ khó nhằn nhất trở nên thuyết phục.

Tỉnh Bách Nhiên là một trong những sao nam có gu thời trang ấn tượng nhất Cbiz.

Ảnh: Weibo, Instagram.