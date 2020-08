Quả là “thánh lên đồ” Jennie: Diện quần yếm hờ hững lấn át cả Tống Thiến, Châu Tấn, Quan Hiểu Đồng khi đụng hàng

Khi các ngôi sao đụng hàng, bên cạnh khoản so kè về thần thái hay nhan sắc thì cách ăn vận hay ho cũng giúp họ ghi điểm. Đôi khi chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ là các mỹ nhân đã ấn tượng hơn hẳn. Chẳng hạn trong màn đụng hàng mới đây giữa Jennie, Tống Thiến, Châu Tấn, Quan Hiểu Đồng. Cùng diện một mẫu crop top nhưng lối ăn diện hờ hững của Jennie đã giúp mỹ nhân BLACKPINK ấn tượng hơn hẳn.

Trong MV How You Like That, Jennie từng xuất hiện với hình ảnh như công chúa tuyết khi diện áo crop top mix cùng quần yếm trắng. Cô nàng còn cố tình diện quần yếm lệch vai, để buông lơi một bên vai hờ hững.

Điều này vừa khéo khoe vòng eo thon nhỏ lấp ló sau áo crop top, lại tạo hình ảnh mới mẻ, phá cách cho thành viên BLACKPINK.

Tống Thiến cũng vừa diện thiết kế này ra sân bay. Cô ăn diện đơn giản, năng động khi mix áo cùng quần jeans, đội mũ bucket, đeo túi mini của Chanel.

Châu Tấn lại diện crop top cùng quần biker short, khoác áo hờ hững khi chụp hình tạp chí.

Quan Hiểu Đồng vốn nổi tiếng với vóc dáng chuẩn chỉnh, cô nàng không ngại diện crop top khoe eo thon gợi cảm.

Đây là thiết kế nằm trong BST Tiền Thu 2020 của nhà mốt Chanel.

IG @styleofjendeuke

Rõ ràng dù cùng diện 1 thiết kế nhưng việc cố tình gập áo khoe eo thon cộng thêm việc diện quần yếm buông lơi hờ hững đã giúp hình ảnh của Jennie ấn tượng hơn hẳn so với Tống Thiến, Châu Tấn và Quan Hiều Đồng.

Được cả 4 mỹ nhân nổi tiếng sành điệu cùng chọn diện, áo crop top không tay đang được dự đoán là hot item sẽ được nhiều người săn đón trong thời gian tới. Nếu bạn cũng mê mẩn thiết kế này thì dưới đây là một số địa chỉ mua sắm mà bạn có thể tham khảo.



Nơi mua: Zara - Giá: 499k

Nơi mua: Mango - Giá: 399k

Nơi mua: Kayy



IG @@thxlinh

Nơi mua: Errorist



