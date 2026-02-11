Quá khứ nặng hơn 70kg rồi trở nên sexy ngay sau 2 tháng của gái chiến Single’s Inferno

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Single’s Inferno 5 đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán khắp mạng xã hội. Và giữa dàn thí sinh trai xinh gái đẹp năm nay, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Choi Mina Sue. Không chỉ sở hữu xuất thân ấn tượng khi là Hoa hậu Trái đất 2022, Mina Sue còn gây chú ý bởi thần thái tự tin, cách nói chuyện thẳng thắn và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ở mùa này, cô được xem là một trong những gương mặt “hot” nhất, mỗi lần xuất hiện đều lập tức trở thành tâm điểm thảo luận.

Choi Mina Sue được ví như "drama queen" của Single’s Inferno 5. (Ảnh: Instagram)

Về mặt visual, Choi Mina Sue mang kiểu nhan sắc sắc sảo và hiện đại. Gương mặt nhỏ, đường nét rõ ràng cùng đôi mắt to tạo nên ấn tượng vừa quyến rũ vừa cá tính. Không theo phong cách mong manh “bạch nguyệt quang” quen thuộc của nhiều nữ thí sinh trước đó, Mina Sue ghi điểm nhờ vẻ đẹp nổi bật, thần thái tự tin và khí chất phóng khoáng. Trên sóng truyền hình, cô thường lựa chọn layout trang điểm tôn lên đường nét gương mặt, kết hợp cùng phong cách thời trang gợi cảm, hiện đại. Bên cạnh đó, vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao nổi bật của nàng hậu cũng là điểm sáng giúp cô thu hút mọi ánh nhìn.

Khoảnh khắc váy vàng gây bão mạng của Choi Mina Sue khi xuất hiện tại Single’s Inferno 5. (Nguồn: TikTok)

Bên cạnh câu chuyện tình cảm trên đảo, khán giả gần đây còn “đào lại” một chi tiết trong quá khứ của Mina Sue liên quan đến hành trình thay đổi ngoại hình đáng kinh ngạc. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô từng chia sẻ rằng có thời điểm cân nặng của mình tăng lên khoảng 72kg. Thời gian sinh sống tại Mỹ với thói quen ăn uống nhiều đồ dầu mỡ khiến người đẹp tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận điều đó, Mina Sue đã quyết tâm thay đổi.

Để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi Miss Korea, cô bước vào quá trình giảm cân nghiêm túc và chỉ trong vòng hai tháng đã giảm được khoảng 15kg. Đây là con số khiến nhiều người bất ngờ bởi tốc độ thay đổi khá nhanh trong thời gian ngắn. Theo chia sẻ của mỹ nhân Single’s Inferno, thành công trong việc giảm cân không chỉ giúp cô thay đổi vóc dáng mà còn mang lại sự tự tin lớn về tinh thần. Chính cảm giác làm chủ được bản thân và ngoại hình đã tiếp thêm động lực để cô thử sức ở một sân chơi sắc đẹp quy mô toàn quốc.

Bức hình quá khứ của Choi Mina Sue mới được chia sẻ gần đây. Dù đường nét gương mặt vẫn y hệt nhưng có thể thấy, ngoại hình nàng hậu có phần đầy đặn hơn hiện tại. (Nguồn: X)

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt khi đặt cạnh hình ảnh hiện tại của cô trên Single’s Inferno 5. Nhiều khán giả cho rằng hành trình thay đổi ấy phần nào lý giải được sự tự tin và phong thái mạnh mẽ mà mỹ nhân sinh năm 1999 thể hiện trong chương trình. Không đơn thuần là một cô gái xinh đẹp tham gia show hẹn hò, Mina Sue còn được nhìn nhận như người đã trải qua quá trình nỗ lực để hoàn thiện bản thân.